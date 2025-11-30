יום שני, 01.12.2025 שעה 04:32
ליגה הולנדית 25-26
3717-4414פ.ס.וו. איינדהובן1
3117-3514פיינורד2
2423-3614ניימיכן3
2422-2614אלקמאר4
2119-2514אוטרכט5
2019-2313אייאקס6
2019-1913כרונינגן7
2019-2214טוונטה אנסחדה8
1822-2014פורטונה סיטארד9
1724-2314גו אהד איגלס10
1724-2314הירנביין11
1728-1614ספרטה רוטרדם12
1624-1414אקסלסיור רוטרדם13
1630-1814זוולה14
1424-1714וולנדם15
1336-2214הראקלס אלמלו16
1223-1514נאק ברדה17
1024-1614טלסטאר18
30/11/2025
הפירוטכניקה שבגינה בוטל המשחק (IMAGO)
המחזור ה-14 בליגה ההולנדית היה אמור להינעל היום (ראשון) ביוהאן קרויף ארנה עם משחק בין אייאקס לכרונינגן כשאוסקר גלוך התחיל על הספסל, אך לבסוף המשחק בוטל לאחר שבדקה החמישית אוהדי הקבוצה של הישראלי החלו במופע פירוטכניקה.

בדקה החמישית של המשחק, אוהדי הקבוצה המארחת החלו במופע פירוטכניקה מרהיב לזכר אוהד הקבוצה שנפטר, אלא שבמהרה כל האצטדיון התמלא עשן והשופט באס נהאוס החליט להוריד את שחקני שתי הקבוצות לחדרי ההלבשה עד שהראות תתבהר.

לאחר יותר מ-40 דקות הוחלט לחדש את המשחק, אך שניות לאחר מכן אוהדי הקבוצה מאמסטרדם המשיכו בהדלקת האבוקות ואף זרקו כמה לדשא. השופט ההולנדי לא היסס והוריד את שחקני הקבוצות מכר הדשא בשנית, לאחר מספר דקות המשחק פוצץ סופית.

במחזור הבא, אייאקס ואוסקר גלוך יצאו למשחק חוץ מו פורטונה סיטארד על מנת להשיב את הכבוד האבוד של הקבוצה. מן הצד השני של המתרס, כרונינגן תצא למשחק חוץ גם היא, אך מול אקסלסיור כדי להיצמד לצמרת הטבלה.

מחצית ראשונה
  • '5
  • החלטת שופט
  • השופט באס נהאוס החליט לבטל רשמית את המשחק בין אייאקס לכרונינגן
  • '5
  • החלטת שופט
  • לאחר 40 דקות בהן המשחק הופסק, השחקנים חזרו לדשא והמשחק הופסק בשנית והוא בסכנת ביטול
מופע הפירטכניקה של אוהדי אייאקס (IMAGO)מופע הפירטכניקה של אוהדי אייאקס (IMAGO)
  • '5
  • אחר
  • השופט באס נהאוס הוריד את השחקנים לחדר ההלבשה לאחר מופע זיקוקים מרהיב של אוהדי אייאקס שקיבלו אזהרה ראשונה
קנת טיילור מנסה להבקיע (IMAGO)קנת טיילור מנסה להבקיע (IMAGO)
  • '2
  • החמצה
  • כמה שהיה קרוב כך היה רחוק. מיקה חודטס פרץ נהדר מהאגף, השאיר את הכדור לקנת טיילור והקשר החמיץ את הכדור מקרוב
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט באס נהאוס הוציא את ההתמודדות ביוהאן קרויף ארנה לדרך! אייאקס תצא הערב לדרך החדשה?
