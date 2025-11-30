"חשוב. התשובה הכי טובה לפרשה - במגרש"

בעירוני טבריה חגגו ארוכות בחדר ההלבשה את ה-1:3 אתמול (שבת) על בני ריינה, ניצחון שהיה חשוב מאוד למועדון, גם בשל המומנטום השלילי בו יצאו לפגרה, גם כי זה הרחיק אותם למרחק 12 נקודות מריינה והשאיר להם את פער 6 הנקודות מהקו האדום וכמובן גם כי זה הביא הרבה חיוכים למועדון, הנמצא תחת חקירת החוזים הכפולים.

במועדון דיברו על הפרשה בחדר ההלבשה. גורם במועדון אמר: "מאמין שהבעלים יטפלו בנושא. הפרשות הללו בדרך כלל עושות המון רעש בתקשורת ומסתיימות בשום דבר. התשובה הכי טובה היא מה שהקבוצה עשתה היום במגרש".

במועדון שיבחו את השחקנים, ששמו את הפרשה בצד, עלו מפוקסים וחדים והציגו את אחד ממשחקיה הטובים של הקבוצה העונה. שני דברים קרו אתמול לראשונה: טבריה כבשה יותר משני שערים במשחק וגם הקבוצה ניצחה לראשונה העונה משחק בו ספגה שער.

אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

מחמאות אדירות ניתנו כמעט לכל השחקנים: מהשוער רוג'ריו דוס סנטוס, שעמד היטב במעט המצבים אליהם הגיעו ריינה, לווהיב חביבאללה, ששיחק נהדר על הקו הימני וכמעט גם כבש במחצית הראשונה, אך ההתקפה הנהדרת של טבריה הסתיימה עם בעיטה שלו לעמוד בלבד, לדניאל גולאני, שפתח בעמדת המגן השמאלי, סגר נהדר את הצד שלו וגם תמך יפה בהתקפה, דרך שחקני מרכז השדה, שהחזיקו טוב מאוד את האמצע ומשם הוציאו את טבריה להתקפות המעבר ומעל כולם כמובן לאיתמר שבירו, שגם כבש לראשונה העונה, עם צמד נהדר ואף הגיע לעוד כמה מצבים.

שבירו עצמו אמר בסיום: "הצמד הוא הגמול על העבודה הקשה שלי. ההחמצה בהתחלה דווקא הכניסה אותי למשחק ודרבנה אותי”. כשנשאל האם נפתח המזל ועכשיו הוא יגיע למספר דו ספרתי של שערים, אותו הבטיח להביא בראיון שלו אצלנו, ענה: "אני רוצה לעזור לקבוצה שלי ומספר דו ספרתי של שערים בהחלט יעזור מאוד לקבוצה וזה הכיוון. מכאן אני מקווה שאני והקבוצה נצא קדימה".

איתמר שבירו מאושר (חג'אג' רחאל)

שבירו התייחס גם לפרשה: "אריה ומיקי הבעלים הגיעו לאימון, אמרו לנו להיות רגועים ולהתרכז במה שצריך לעשות במגרש. גם אנחנו השחקנים דיברנו על זה שצריך לעשות את ההפרדה וראו זה על הדשא".

הקבוצה תתחיל כבר מהיום להתאמן לקראת המשחק הקשה שצפוי לה ביום רביעי מול בית''ר ירושלים (19:45, אצטדיון גרין). "זה יהיה כמובן סיפור אחר לגמרי", אמרו במועדון, "בית"ר קבוצה אדירה ונצטרך להמשיך ביכולת מהערב, עם אותה משמעת וריכוז ואפילו יותר מזה כדי לצאת עם נקודות ברביעי".