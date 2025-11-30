שחר צוברי: מה שהגולשות עושות הוא בלתי נתפס

דניאלה פלג שוב זכתה בתואר אלופת אירופה בגלישת רוח. אמש (שבת) גולשת הרוח הישראלית עמדה על ראש הפודיום בתחרות באיטליה, קיבלה את מדליית הזהב וחגגה עם בק טו בק מפואר. וזו הייתה עוד הצלחה לנבחרת הנשים של שחר צוברי, שממשיכה לעשות עבודה נפלאה. לאורך כל התחרות באליפות אירופה, מאמן נבחרת הנשים בגלישת רוח היה גאה ב"ילדות" שהתחרו במים. הוא יצא לתחרות בלי סגנית האלופה האולימפית שרון קנטור, בלי אלופת העולם לשעבר שחר טיבי ובלי גולשת הרוח עתירת המדליות קטי ספיצ'קוב - שלושתן, מסיבות שונות, בחרו שלא לצאת לאליפות אירופה בפאלרמו.

למרות זאת, היו לו שתי גולשות רוח צעירות ונועזות, דניאלה פלג ותמר שטיינברג, שהעפילו לשלבי הגמר. פלג בלטה מכל כולן ברגעים המכריעים, אחרי תחרות יציבה יחסית, וזכתה במדליית הזהב. נבחרת הנשים של שחר צוברי ממשיכה לספק את הסחורה. מאז שנת 2022, מכל שבע התחרות הגדולות שגולשות הרוח הישראליות השתתפו בהן, כמו אליפויות עולם ואליפויות אירופה, הנבחרת הישראלית חזרה לפחות עם מדליה אחת. רצף מרשים ביותר שמבסס את מעמדה של נבחרת הנשים בענף.

המאמן שחר צוברי סיכם את התחרות ואמר: "מבחינת דניאלה, זו הייתה תחרות מוצלחת מאוד. היא עובדת טוב לאורך כל השנה, היא עשתה הכנה מאוד מוצלחת והייתה מרוכזת בדברים החשובים. היא ניקתה את הראש והייתה מרוכזת בעיקר ולא בטפל. עם כל הסחות הדעת שיש בדרך, לאורך כל השבוע היא שמרה על יציבות מנטלית חזקה. שיוט אחרי שיוט, זה הוכיח את עצמו".

דניאלה פלג (sailing energy)

מה לדעתך עשה את ההבדל וגרם לה לנצח שוב באליפות אירופה?

"היא ניצלה את הסיטואציה שנוצרה אחרי השיוט הראשון של הגמר, אחרי ששתי גולשות רוח מובילות קיבלו עונש, והיא פרצה קדימה בזינוק השני. לדניאלה יש את היכולות הפיזיות והטכניות כדי לנצח, היא רק צריכה לבוא בראש טוב לתחרות. בזכות זה שהיא הייתה מאוד חיובית, גם כשהיו שיוטים פחות טובים שלה, היא ניצחה".

עמדת ליד הפודיום כשהיא קיבלה את המדליה וניגנו את ההמנון. מה עושה לך הישג כזה?

"לשמוע את התקווה בתקופה הזו, אחרי המלחמה הקשה שעברנו במדינה, זה עושה הרבה צמרמורת בגוף. בכל פעם מחדש אני מתרגש מזה, לא מתרגלים לזה אף פעם. בדיוק על זה אנחנו נאבקים ונאבקות, גם כספורטאים וגם כמאמנים".

מה לא עבד עם שיוט חצי הגמר של תמר שטיינברג, שהגיעה על תקן סגנית אלופת העולם אבל החמיצה את ההעפלה לגמר?

"זה מבאס כי היא הייתה בעמדה טובה ועשתה המון טעויות, אבל אנחנו נלמד מזה ונשתפר. לדניאלה ולתמר יש יכולות מאוד טובות, אז מהבחינה הזאת לא היינו מודאגים, אבל קבלת ההחלטות תוך כדי השיוטים זה גורם שמכריע את התוצאות של כל השיוט".

הגעת לתחרות הזו רק עם שלוש גולשות רוח, בלי שלוש הוותיקות והמנוסות. מה אתה יכול לומר על ההחלטה שלהן לא להופיע לתחרות?

"זה היה ברור שזה הולך לקרות אחרי אולימפיאדת פאריס 2024. מבחינת הגיל והניסיון, יש לי בנבחרת שלוש גולשות רוח צעירות יחסית ושלוש גולשות מבוגרות יותר. יש שלוש גולשו רוח שעברו כבר שלושה קמפיינים אולימפיים, ושלוש שעברו רק אחד. מבחינתי, זה היה ברור שהוותיקות יותר ייקחו את הזמן בשלב הזה. זו השנה של תמר ודניאלה, שמגיעות בשיא ההכנות לקמפיין השני שלהן, ובאמת הן לקחו את זה בשתי ידיים - תמר סיימה את השנה עם מדליה ראשונה בבוגרות כשזכתה בכסף באליפות העולם, ודניאלה שומרת על הזהב באליפות אירופה".

דניאלה פלג (sailing energy)

אתם יוצאים לפגרה עכשיו, מתי אתה צופה שהן יחזרו?

"אני מניח שמי שלא היו פה באליפות אירופה עדיין ראו מה היה בתחרות, חישבו לעצמן את המסלול, ואני מאוד מקווה שאראה את כולן חוזרות בכל הכוח. כולנו רוצים אותן איתנו, גם כדי שתהיה נבחרת טובה וחזקה כי זה מוכיח את עצמו במבחן התוצאה. לכל אחת מהן, גם אלה שפה וגם אלה שלא היו פה, יש עוד הרבה דלק במיכל והרבה מה לתת בקריירה הספורטיבית שלהן. המערכת נותנת ועוזרת ותומכת, ולכן חשוב לכולנו שהן יבואו וינצחו. הדרך ללוס אנג'לס 2028 תהיה מעניינת".

זה כבר כמה שנים שהנבחרת שלך יוצאת מכל תחרות גדולה עם מדליה. מה זה אומר על מעמדה של ישראל בגלישת רוח?

"זה אומר שהספורטאיות שלנו מוכשרות ורעבות למדליות, הן מוכיחות את זה כל פעם מחדש. התפקיד שלי ושלנו כמערכת זה לעזור להן להשתפר, התפקיד של הספורטאיות הוא להמשיך ולהביא מדליות וכל הזמן לחשוב איך אפשר להתקדם. יש לנו כל כך הרבה אנשי מקצוע מסביב שעוזרים, כמו שני מאמני ים, מאמן כושר, תזונאית, פסיכולוגית, רופאה, מעסה, פיזיותרפיסטית, פיזיולוגית, איש טכני, מנהל מקצועי, יו"ר ומנכ"לית - מערכת שלה שהאיגוד עובד כל הזמן כדי לתחזק אותה, במטרה לעזור להן להגיע רחוק. זה עובד כי יש פה צוות שלם שעובד מסביב, זה הסוד".

התנאים שגולשות הרוח הישראליות מקבלות הם תנאים טובים?

"הן מקבלות מענה לכל דבר. מהקפצה לסופר בזמן תחרויות בחו"ל כשצריך לקנות משהו, ועד הליווי האישי בים. העיקר שיצליחו".

דניאלה פלג ושחר צוברי (sailing energy)

איך אתה מסביר את האיכות והעומק שיש בנבחרת הנשים?

"את הכישרון הן הביאו מהבית, על זה אני לא יכול לקחת קרדיט. הן באו עם תשתית ובסיס מאוד טובים להצלחה, בזכות המאמנים והאגודות שלהן. מבחינתי, ברגע שיש בנבחרת שקט, סדר, ארגון ושיטה, ואחרי כל תחרות רוצים להשתפר עוד קצת - אנחנו מצליחים יותר. זו נבחרת מוכשרת. כל אימון הוא ממש סימולציה של יום גמרים באליפות העולם או במשחקים האולימפיים, ובסוף רואים את זה בתוצאות פעם אחרי פעם. כשהחוקים ברורים, יש שיטה שעובדת וכל אחת מקבלת את מה שהיא צריכה, נשאר לספורטאיות האלה רק לפרגן אחת לשנייה, לעבוד בצורה טובה ובריאה אחת עם השנייה, וזה מקדם את כולן ביחד".

כמה זה קשה להוביל נבחרת כזאת במשך ארבע שנים ובמשחקים האולימפיים לצאת רק עם נציגה אחת מתוכה?

"אם נסתכל על אולימפיאדת פאריס האחרונה, לצאת למשחקים האולימפיים בידיעה שאתה משאיר אלופת עולם בבית? זה היה נראה לי משוגע. כן, זה אירוע אחר. כן, הן מטורפות. כן, מה שהן עושות בתחרויות האלה הוא בלתי נתפס. להשיג במשך שלוש שנים רצופות שתי מדליסטיות באליפות העולם זה מטורף. מבחינת הישראליות - יותר קשה להגיע למשחקים האולימפיים, מאשר להופיע במשחקים האולימפיים ולחזור עם מדליה, אבל אלה החוקים".

אחרי ההצלחה המסחררת של נבחרת הנשים, קיבלת הצעות מנבחרות אחרות?

"בעולם מכירים אותי מספיק טוב ויודעים שאני לויאלי לדגל שלנו. אומנם קיבלתי אחרי אולימפיאדת פאריס הצעה מסין, אבל סירבתי בנימוס. לא קיבלתי הצעה עבודה לטווח ארוך, אלא משהו נקודתי לבוא ולאמן שם. לסינים יש את משחקי סין, שזה משהו שהוא מאוד חשוב עבורם, והם רצו שאהיה שם אבל זה לא קרה בסוף. כנראה שהמדליה האולימפית שזכיתי בה בסין עשתה את שלה והם עדיין זוכרים אותי".