ייאוש בבני ריינה: הליגה בורחת, נפלנו בגישה

אחרי ההפסד אתמול (שבת) 3:1 לעירוני טבריה, בבני ריינה נמצאים על סף ייאוש מהמצב בטבלה, ונראה שרק נס ספורטיבי יכול למנוע את הירידה לליגה הלאומית.

ריינה עם נקודה אחת בלבד מתוך 33 אפשריות, מה שלא מותיר ספקות לגבי העתיד. המרחק מעירוני ק"ש, שנמצאת במקום ה־12, עומד על 10 נקודות, וכל זאת כאשר לריינה מצפה משחק תחתית בטדי ביום שלישי מול הפועל ירושלים, הלפני אחרונה, שזכתה אתמול בניצחון ראשון ותגיע במומנטום חיובי. הפסד במשחק הזה, ובריינה כבר יוכלו להתחיל לחשוב איך לתכנן את העונה הבאה בלאומית.

בריינה יכולים לבוא בטענות רק לעצמם בכל מה שקשור להכנות לעונה הנוכחית. זה התחיל בכך שמחלוקות בין סעדי בסול לשרון מימר הביאו לסיום דרכו של מימר אחרי מספר שנים של הצלחה, נמשך בהחתמתו של דראפיץ' שמאוחר יותר פוטר, והסתיים בשחרור משמעותי של שחקנים בכירים שהותירו חלל גדול מאוד. גם הפציעה של הכוכב אנטוניו ספר בתחילת העונה, שעד היום מושבת, הייתה קריטית מאוד.

שחקני בני ריינה מתוסכלים (חג'אג' רחאל)

המאמן אדהם האדיה אמר: "הליגה בורחת לנו. אני מאוכזב מהגישה ומרמת המחויבות של השחקנים שלי. לא היה משחק גדול לטבריה, אבל היה משחק נחוש ואגרסיבי שלהם. לעומת זאת, הרגיש לי שאנחנו אוסף של שחקנים שלא הבינו לקראת מה אנחנו הולכים”.

“אנחנו נופלים בגישה. לא הצלחנו להגיע למצבים. ניסינו לשנות, וזה הלך לכיוון לא טוב. עשינו משחקים טובים יותר, אבל נראה שכאן אין לנו את השחקנים שחיים את המציאות של מצב הקבוצה. איך שנראינו היום, לא נוכל להישאר בליגה”.