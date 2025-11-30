יום ראשון, 30.11.2025 שעה 12:22
ליגה ספרדית 25-26
3416-3914ברצלונה1
3212-2813ריאל מדריד2
3111-2714אתלטיקו מדריד3
2911-2613ויאריאל4
2114-2013בטיס5
2116-1713אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1618-1713ריאל סוסיאדד9
1621-1913סביליה10
1618-1613סלטה ויגו11
1617-1514אלצ'ה12
1614-1213ראיו וייקאנו13
1515-1214אלאבס14
1322-1514מיורקה15
1321-1213ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

"ראפיניה העיר את בארסה", פליק נראה מתוסכל

מאמן בארסה תועד לצד הברזילאי על הספסל בפנים רציניות אחרי ה-1:3 על אלאבס, בקטלוניה חשפו מה הסיבה. וגם: הבלאוגרנה בציון דרך שלא קרה מאז 1959

|
האנזי פליק וראפיניה בסיום (צילום מסך)
האנזי פליק וראפיניה בסיום (צילום מסך)

ברצלונה חגגה אתמול (שבת) יום הולדת 126 עם ניצחון 1:3 על אלאבס, שהושב למרות אינספור חורים בהגנה. אחרי התבוסה מול צ’לסי בליגת האלופות, הקטלונים חזרו לנצח, אבל האנזי פליק יודע שיש לו עוד הרבה עבודה כי מול יריבה קצת יותר טובה, זה היה מסתיים באובדן נקודות. לאמין ימאל ודני אולמו (צמד) כבשו, ראפיניה חזר לעצמו ובארסה קיבלה בחזרה גם את פדרי שחזר מפציעה.

“מפעילים לחץ על ריאל", נכתב בעיתון ‘מונדו דפורטיבו’ הקטלוני, “ראפיניה העיר את בארסה". ב’ספורט’ ציינו: “תגובה של מוליכה", זאת אחרי שהבלאוגרנה העפילו לפחות באופן זמני לראשות הליגה הספרדית עם 34 נקודות, שתיים יותר מאשר לריאל מדריד, שתתארח ב-22:00 אצל ג’ירונה (שידור חי בערוץ ONE).

פליק שיבח את האופי שהקבוצה הפגינה אחרי ההפסד לצ’לסי, אך הבהיר כי הוא מצפה ליעילות גבוהה יותר: “הגענו למצבים, אבל חייבים לסיים טוב יותר. שמח על הניצחון, פחות על איבודי הכדור”. המאמן גם נראה מהורהר בסיום ותועד יושב על הספסל בפנים רציניות כשהוא מדבר עם ראפיניה. בקטלוניה מעריכים שמדובר בתסכול של פליק מהשיפוט אחרי הרחקת שניים מעוזריו.

דני אולמו חוגג עם ראפיניה (La Liga)דני אולמו חוגג עם ראפיניה (La Liga)

בכל אופן, אחד הסיפורים המרכזיים היה שובו של ראפיניה להרכב אחרי חודשיים, והברזילאי הציג יכולת מצוינת עם תרומה לשני השערים הראשונים. פליק החמיא: “הדינמיות שלו משפיעה על כולם, הוא מדביק את הקבוצה בלחץ הגבוה שלו”.

ראפיניה עצמו הודה שהוא עדיין רחוק מכשירות מלאה: “אני מחפש את הכושר הטוב ביותר שלי. מרגיש עייפות במחצית השנייה, אבל עובד קשה לחזור לעצמי”. לדבריו, גם השחקנים מסכימים עם הביקורת של המאמן: “אנחנו יכולים וצריכים לשחק טוב יותר”.

דני אולמו היה מהבולטים במשחק עם צמד, ופליק התייחס לשבועיים הקשים שעבר עליו: “שני שערים נהדרים. הוא שחקן פנטסטי, לפעמים הוא חושב יותר מדי. אמרתי לו ליהנות”.

בנוסף, המאמן שיבח את ז’ואן גרסיה על שתי הצלות מכריעות, את ג’רארד מרטין שתופקד כבלם על אחריות ויציבות, ואת מרק ברנאל שחזר לראשונה להרכב אחרי 15 חודשים בעקבות פציעה קשה: “צעד גדול עבורו, אנחנו צריכים את כולם”. גם מארק קסאדו זכה למחמאות.

הזמן של אולמו: בארסה מנצחת את אלאבס 1:3

מעבר לצד המקצועי, המשחק נכנס לספרי ההיסטוריה של המועדון: תשעה מתוך 11 שחקני ההרכב היו ילידי קטלוניה – דבר שלא קרה מאז 1959. שבעה מהם אף בוגרי לה מאסיה. “זה מגדיר מי אנחנו”, אמר ג’רארד מרטין. ברנאל הוסיף: “זה כבוד גדול. ברצלונה היא מועדון קטלוני ואנחנו מרגישים את זה”.

