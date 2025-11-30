יום ראשון, 30.11.2025 שעה 07:47
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1820-2010מכבי נתניה5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

ניצחון חשוב, אבל ב"ש צריכה להשתפר בהגנה

סיכום ה-3:4 על הפועל חיפה: דן ביטון ממשיך לנפץ שיאים, למה קאנגווה לא פתח, מה דובב אמר לחטואל, גנאח והשינוי המתבקש בינואר. האזינו לפודקאסט

|
דן ביטון (עמרי שטיין)
דן ביטון (עמרי שטיין)

אחרי שיצאו לפגרת הנבחרת והשזרוע עם תיקו דרמטי נגד מ.ס אשדוד, בהפועל באר שבע שמו לעצמם כמטרה לחזור כמו שצריך מהפגרה, גם ביכולת וגם עם הנקודות, והצליחו לעמוד במשימה. החבורה של רן קוז’וק גברה אתמול (שבת) בצהריים 3:4 על הפועל חיפה באצטדיון סמי עופר והבטיחה לעצמה מחזור נוסף במקום הראשון. 

איציק כלפי ודובב גבאי חוזרים מהפגרה עם פרק בפודקאסט הפועל באר שבע לסיכום הניצחון על הפועל חיפה. החשיבות הגדולה של הניצחון, התפוקה של ההתקפה מול הרכות המדאיגה של ההגנה, דן ביטון ממשיך לנפץ שיאים, הבולטים יותר והבולטים פחות, מדוע קאנגווה לא עלה בהרכב ועל מה עוד הקבוצה צריכה לעבוד?

עוד בפרק: מה אמר דובב גבאי לרותם חטואל, שאלת הארכת החוזה של רן קוז'וק והאם זה משפיע על השחקנים, מתקרבים לחודש ינואר ואיתו השינוי המתבקש בחלק ההתקפי, ההתקדמות של אמיר גנאח וההכנות למשחק הקרוב ביום שלישי נגד הפועל פתח תקווה. האזנה נעימה! 

הפקה ועריכה: אופק שדה

