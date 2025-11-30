יום ראשון, 30.11.2025 שעה 08:19
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
88%1838-193316דטרויט פיסטונס
64%1575-166014ניו יורק ניקס
64%1646-168014פילדלפיה 76'
62%1838-188516אטלנטה הוקס
62%1852-191716טורונטו ראפטורס
62%1906-196416מיאמי היט
62%1845-188816קליבלנד קאבלירס
53%1645-174015בוסטון סלטיקס
53%1821-181115שיקגו בולס
50%1861-190116אורלנדו מג'יק
41%2003-194017מילווקי באקס
31%1885-185116שארלוט הורנטס
19%1941-176416אינדיאנה פייסרס
13%1814-163415ברוקלין נטס
7%1778-158214וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1689-193116אוקלהומה ת'אנדר
83%1318-147512יוסטון רוקטס
80%1725-188715דנבר נאגטס
71%1618-164114לוס אנג'לס לייקרס
71%1576-166314סן אנטוניו ספרס
60%1736-177915מינסוטה טימברוולבס
59%1917-196917גולדן סטייט ווריורס
53%1961-198717פיניקס סאנס
40%1815-179615פורטלנד בלייזרס
36%1735-170214יוטה ג'אז
31%1884-179116ממפיס גריזליס
31%1970-181016סקרמנטו קינגס
29%1938-184617דאלאס מאבריקס
19%1856-175216לוס אנג'לס קליפרס
19%1936-174316ניו אורלינס פליקנס

26 נקודות ליוקיץ', 39 לאדוארדס מול בוסטון

דנבר ניצחה 112:130 את פיניקס, 27 לברוקס, שלשה גדולה לכוכב מינסוטה, 41 לבראון. סל ניצחון לסיאקם מול שיקגו, 24 לבאטלר, 35 לפלאג מול הקליפרס

|
ניקולה יוקיץ' (רויטרס)
ניקולה יוקיץ' (רויטרס)

בנוסף להפסד של ברוקלין, דני וולף ובן שרף למילווקי, נערכו הלילה (בין שבת לראשון) מספר משחקים נוספים ב-NBA. דנבר הרשימה מול פיניקס, מינסוטה חגגה על בוסטון, אינדיאנה גברה על שיקגו מסל ניצחון דרמטי, גולדן סטייט הסתדרה בלי סטף קרי, קופר פלאג כיכב, דטרויט גברה על מיאמי ושארלוט עצרה רצף מרשים של טורונטו.

פיניקס – דנבר 130:112

הנאגטס קלעו 22 שלשות ב-57.9% וניקולה יוקיץ’ היה בלתי ניתן לעצירה עם 26 נקודות ב־7/7 מהשדה עם 10 אסיסטים ו-9 ריבאונדים, בעוד ג’מאל מארי הוסיף 24. טים הארדוויי ג’וניור התפוצץ מהספסל עם 23 נקודות, כולל 7 שלשות. הנאגטס פתחו פער דו-ספרתי במחצית השנייה וברחו עד לסיום בדרך לניצחון קל.

בפיניקס, דילון ברוקס הוביל עם 27 נקודות ודווין בוקר הוסיף 24, אך הקבוצה שוב לא הצליחה לייצר יציבות. גרייסון אלן חזר מפציעה ותרם 10 נקודות, אך ההגנה של הסאנס לא הצליחה להתמודד עם רצף השלשות של דנבר.

מינסוטה – בוסטון 115:119

אנתוני אדוארדס להט עם 39 נקודות והכריע את המשחק עם שלשה אדירה 14 שניות לסיום. הטימברוולבס שקבלו שישה שחקנים בדאבל פיגרס, ניצחו סוף סוף יריבה עם מאזן חיובי אחרי שבעה הפסדים בקטגוריה הזו.

אנתוני אדוארדס (רויטרס)אנתוני אדוארדס (רויטרס)

ג’יילן בראון סיפק הצגה משלו עם 41 נקודות כולל 27 במחצית הראשונה, ובוסטון אף מחקה פיגור 12 לקראת הסיום, אך לא הצליחה לעצור את אדוארדס. נימיאס קואטה היה נהדר עם 19 נקודות ו-18 ריבאונדים, אך זה לא הספיק.

אינדיאנה – שיקגו 101:103

פסקל סיאקם קלע סל ניצחון דרמטי שנייה לסיום במשחק שבו היו לו 24 נקודות ו-9 ריבאונדים, בעוד בנדיקט מת'ורין תרם 19 ועמד בלחץ בדקות המכריעות. שיקגו כמעט גנבה את המשחק עם ריצה גדולה ברבע הרביעי, בה ג’וש גידי וניקולה ווצ’ביץ’ החזירו את הקבוצה למשחק. שיקול דעת מוטעה בהגנה על סיאקם וסדרה של החטאות מנעו מהבולס ניצחון, והם נותרו עם פתיחה מאכזבת לעונה. ג’וש גידי (11 ריבאונדים) וטרה ג’ונס קלעו 17 נקודות כל אחד.

שחקני אינדיאנה חוגגים (רויטרס)שחקני אינדיאנה חוגגים (רויטרס)

גולדן סטייט – ניו אורלינס 96:104

בלי סטף קרי הפצוע, ג’ימי באטלר לקח פיקוד עם 24 נקודות, 10 אסיסטים ו-8 ריבאונדים, והוביל את הווריירס לניצחון חשוב. ג’ונתן קומינגה (10 נקודות) חזר אחרי שבעה משחקים והוסיף תרומה משמעותית, כולל שתי שלשות רצופות ברבע האחרון.

הווריירס התחילו את המשחק עם 1 מ-19 לשלוש והיו על סף קטסטרופה התקפית, אבל הגנה חזקה ומאמץ מהספסל סידרו להם את הניצחון. בצד השני, זאיון וויליאמסון קלע 25 נקודות וסאדיק ביי הוסיף 21, אך היעדרו של טריי מרפי הפצוע פגע בקצב של הפליקנס.

גג'ימי באטלר (רויטרס)

לוס אנג’לס קליפרס – דאלאס 114:110

קופר פלאג רשם את משחקו הטוב ביותר ב-NBA עם 35 נקודות ב-13 מ-22 מהשדה, 9 מ-11 מקו העונשין, שמונה ריבאונדים ושני אסיסטים ב-38 דקות. ללא פי.ג’יי וושינגטון שנפצע בחימום, המאבריקס עצרו רצף של שלושה הפסדים וקיבלו 23 נקודות מקליי תומפסון (6 מ-10 לשלוש), 18 מנאג’י מרשל ו-14 מברנדון וויליאמס. לקליפרס לא הספיקו 30 נקודות של קוואי לנארד ו-29 של ג’יימס הארדן (11 אסיסטים, אבל גם שבעה איבודים).

קופר פלאג (רויטרס)קופר פלאג (רויטרס)

מיאמי – דטרויט 138:135

הפיסטונס המשיכו בפתיחת העונה המפתיעה שלהם ועמדו בלחץ במיאמי. קייד קנינגהאם הוביל עם 29 נקודות וטוביאס האריס היה מצוין עם 26, כשדטרויט קולעת ב-59% מהשדה ו-76 נקודות בצבע. דאנקן רובינסון חזר לראשונה למיאמי כיריב ותרם 18 נקודות, כולל שלשה שהציתה ריצת 0:13. אנדרו וויגינס הוביל את ההיט עם 31, נורמן פאוול קלע 28 וטיילר הירו 24, אך החזרה ההירואית מ-22 נקודות פיגור נעצרה בדקה האחרונה.

קייד קנינגהאם (רויטרס)קייד קנינגהאם (רויטרס)

שארלוט – טורונטו 111:118 (אחרי הארכה)

הראפטורס נעצרו אחרי 9 ניצחונות רצופים, הרבה בזכות ערב אדיר של מיילס ברידג'ס עם 35 נקודות, כולל 10 בהארכה. הרוקי קון קנופל הוסיף 20 וכפה הארכה עם שלשה דרמטית מהפינה. הקנדים פתחו עם יתרון 17 הפרש, אך לא שמרו עליו. סקוטי בארנס היה מצוין עם 30 נקודות ו-12 ריבאונדים, וברנדון אינגרם ועמנואל קוויקלי תרמו 22 כל אחד, אבל ההתקפה נתקעה בהארכה וברידג'ס סגר עניין.

