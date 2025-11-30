יום שלישי, 02.12.2025 שעה 10:57
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

ניצחון מאליפות: מסי ומיאמי בגמר עם 1:5 גדול

הוורודים דרסו את ניו יורק והוכתרו לאלופי המזרח לעיני אלקראס, שלושער לאיינדה. בישול לפרעוש, 2 לאלבה, סילבטי וסגוביה כבשו. היריבה בגמר: ונקובר

|
אלקראס במעמד הענקת תואר אלופת המזרח למיאמי (IMAGO)
אלקראס במעמד הענקת תואר אלופת המזרח למיאמי (IMAGO)

ליאו מסי רחוק ניצחון מאליפות היסטורית ב-MLS: אינטר מיאמי כתשה הלילה (בין שבת לראשון) 1:5 את ניו יורק סיטי והעפילה לראשונה בתולדותיה לגמר הפלייאוף, במה שהיה אחד הערבים הגדולים בתולדות המועדון. החבורה של חאבייר מסצ’רנו התפוצצה בגמר המזרח עם הצגה התקפית אדירה, הרבה בזכות טדאו איינדה, שכבש שלושער והגיע לשמונה שערים בפלייאוף.

מיאמי פתחה את המשחק בסערה וכבר בדקה ה-14 עלתה ליתרון עם בישול גדול של סרחיו בוסקטס לאיינדה, שכבש בבעיטה שטוחה. פחות מעשר דקות חלפו ואיינדה השלים צמד עם נגיחה נהדרת מקצה הרחבה אחרי הגבהה של ג’ורדי אלבה מצד שמאל. ניו יורק הצליחה לצמק רגע לפני המחצית עם ג’סטין האק בדקה ה-37, אך זו הייתה נקודת האור היחידה שלה בערב בו מיאמי שלטה לחלוטין.

במחצית השנייה מיאמי ידעה להגיב בדיוק ברגע הנכון: ניו יורק כמעט השוותה בדקה ה-66, אך רוקו ריוס נובו סיפק הצלה ענקית שמנעה מהמשחק להתהפך. רק שניות לאחר מכן אלבה הוריד את הכדור למסי, כל ההגנה התקבצה סביבו והוא מצא את מטאו סילבטי, שכבש בבעיטה חזקה, 1:3.

ליאו מסי (IMAGO)ליאו מסי (IMAGO)

השער הרביעי הגיע בדקה ה-83 בסיומה של התקפה מתפרצת פשוט אדירה: מסי שיחרר את טלאסקו סגוביה, אלבה טס לעומק וקיבל את המסירה, החזיר בעקב וסגוביה בעט לרשת. לבסוף איינדה השלים שלושער עם הקפצה מעל השוער בדקה ה-89.

מיאמי שסיימה את העונה הסדירה עם 65 נקודות - יותר מוונקובר וסן דייגו - תארח את הגמר הגדול, בו תפגוש את הקנדים. קבוצתו של תומאס מולר ניצחה 1:3 בגמר המערב את סן דייגו. הגמר יהיה גם משחק הפרישה של בוסקטס ואלבה, אולי עם אליפות אחרונה בקריירה.

