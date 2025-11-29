יום ראשון, 30.11.2025 שעה 01:33
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1820-2010מכבי נתניה5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

"איך יכול להיות שלא חקרו אותי ואת מיקי ביתן?"

בעלי טבריה, קלמנזון, דיבר ל-ONE על פרשת החוזים אחרי ה-1:3 של הקבוצה על ריינה: "הבעלים לא אמורים להיחקר ראשונים? כנראה שהכל עשה טוב לשחקנים"

|
מיקי ביתן ואריה קלמנזון (עירוני טבריה)
מיקי ביתן ואריה קלמנזון (עירוני טבריה)

עירוני טבריה חזרה לנצח היום (שבת) עם 1:3 על בני ריינה במסגרת המחזור ה-11 של ליגת העל. על ניצחון הקבוצה מעיבה פרשת החשד לחוזים הכפולים שנחשפה שמתחוללת במועדון, ומאמן הקבוצה אלירן חודדה התייחס לכך בסיום המשחק, כמו גם הבעלים אריה קלמנזון.

קלמנזון אמר ל-ONE:  “שתי שאלות שצריך לשאול: איך יכול להיות שעד עכשיו לא חקרו לא אותי ולא את מיקי ביתן? הבעלים הם לא הראשונים שאמורים להיחקר? השאלה השנייה היא אם החקירה נמשכת כל כך הרבה זמן, למה חיכו ממש לסוף הפגרה? כנראה שעושה טוב לשחקנים שחקרו אותם. ראיתם איך זה גרם להם לשחק הערב", התבדח.

חודדה אמר: "ברור שהיה קשה להתרכז בכדורגל. עשינו שיחה אחרי האימון המסכם, הסברתי לשחקנים שאלה עניינים מנהלתיים שלא קשורים אלינו ואנחנו צריכים להתרכז בכדורגל. שמח שהשחקנים הצליחו לעשות את זה. ברור שזה לא נעים כל הסיפור הזה, אבל אני סומך על הבעלים ועל ההנהלה שתדע לנהל את זה. אני מתעסק בצד המקצועי ושמח שהשחקנים היו מפוקסים, חדים וניצחו את המשחק". 

איתמר שבירו רץ לחגוג (חגאיתמר שבירו רץ לחגוג (חג'אג' רחאל)

לאחר מכן המאמן התייחס למשחק עצמו: "אחד המשחקים הטובים שלנו העונה. באנו בשיטת משחק שעבדה לנו. היינו מאוד טקטיים ומאוד ממושמעים. שמח שזה עבד, אבל היו לנו העונה משחקים טובים מאלה". 

חודדה התייחס לאיתמר שבירו, שהבקיע שערי בכורה הערב: "כבר לפני המשחק מול קרית שמונה ראיתי שינוי גדול מאיתמר באימונים. הוא התאמן הרבה יותר טוב, עבד קשה והחלטתי ללכת איתו. האמנו בו מהרגע שהבאנו אותו ואני מאוד שמח שהוא החזיר את האמון, אבל צריך שתהיה לזה המשכיות. גם כשאיתמר לא שיחק אמרתי לו שהרגע שלו יגיע והוא צריך להיות מוכן". 

האיש על הקווים בטבריה נגע בפער של קבוצתו מהקו האדום: "אסור להיות נינוחים מדי. אנחנו צריכים ללמוד ממה שהיה בחודש שלפני הפגרה. הליגה היא מאוד צפופה וחייבים לשמור על ריכוז ולא להרגיש בנוח".
בצד השני, מאמן המפסידה אדהם האדיה כעס בסיום: "הליגה בורחת לנו. אני ממש מאוכזב מהגישה של השחקנים. הרגיש לי כמו אוסף שחקנים שנמצא במגרש ולא מבין את המצב שלנו. מאוכזב מאוד מחוסר הנחישות וחוסר באגרסיביות. הגול השני שקיבלנו, מהקרן שבאה, ממחיש את זה". 

שחקני עירוני טבריה שמחים (חגשחקני עירוני טבריה שמחים (חג'אג' רחאל)

המאמן המשיך: "פתחנו דווקא טוב, בעשרים הדקות הראשונות כן היינו טובים, אבל לא ניצלנו את זה. בפעם הראשונה שהם עברו את החצי ספגנו ומאותו רגע נעלמנו. לא הייתה מספיק תנועה ומספיק הצטרפות של שחקנים להתקפה". 

"היו לנו משחקים טובים לפני הפגרה. היום הגישה פשוט לא הייתה טובה. ראינו עד השבוע קבוצה שהשתפרה והייתה לה גישה טובה והיום ממש לא ראינו את ז". אני עדיין מאמין שאפשר להישאר בליגה", סיכם האדיה, "אבל לא עם הגישה של היום. היה מגיע היום לטבריה לנצח מבחינת נחישות, גישה ואגרסיביות. כל מה שלא היה אצלנו".

