"אני שמח שלויזוס לויזו הבקיע ועזר לנו לנצח"

הפועל תל אביב רשמה רק ניצחון אחד בששת המשחקים האחרונים בליגה והערב (שבת), האדומים חזרו למסלול הניצחונות עם החזרה מהפגרה, כשהם הרשימו וניצחו 0:2 את בני סכנין.

מאמן הפועל, אליניב ברדה, סיכם: “הרגשתי שהיינו בשליטה גם בחצי הראשון, מה שנכון זה שלא יצרנו מספיק הזדמנויות ולא היינו מספיק מסוכנים, עצרנו אותם על אפס מצבים, אבל גם אנחנו לא הגענו למספיק מצבים מול השער, בחצי השני הגענו ליותר מצבים וגם לשערים.

“לויזוס לויזו? הרגשתי שאנחנו צריכים יותר לבודד אותו ובצד שלו היה לו תמיד שחקן שהולך איתו עד הסוף, העברתי אותו לצד השני והוא אמר לי שהוא משחק שם פעם ראשונה, אמרתי לו שתמיד יש פעם ראשונה ואני שמח שהוא הבקיע את השער שעזר לנו לנצח. יום שבת? יש לנו קודם כל משחק ביום שלישי”.

שחקני הפועל תל אביב מברכים את לויזוס לויזו (רדאד ג'בארה)

המאמן המשיך: “עברנו את המשחק הזה, ננשום, אין יותר מדי זמן ונתמקד במשחק הבא ביום שלישי. אני כל כולי הייתי מרוכז בסכנין ומהיום נתחיל להתכונן למכבי חיפה, נקווה שנבוא הכי מוכנים שאפשר”.

סתיו טוריאל: ”חזרנו לבלומפילד אחרי פגרה, היה חסר לנו ואנחנו שמחים, חזרנו עם ניצחון. התחושות נהדרות, כיף גדול לכבוש ככה ורק שימשיך. שער פותח את המשחק וזה ברור, זה מה שקרה גם הערב, היו לנו דקות טובות ואז פחות היינו טובים, עלינו למחצית השנייה ושמח שכבשנו. כיף גדול שסבא שלי ביציע, אולי הוא הקמע. מכבי חיפה? נתכונן בהתאם ונרצה לנצח גם שם”.

שרון מימר: “היו רגעים פחות טובים, בסוף המחצית הראשונה הצלחנו לנטרל אותם והבאנו את הכדורים שרצינו, היינו פחות טובים עם הכדור, זה משהו שהוריד מהביטחון, מגיע כל הכבוד להפועל, שיחקו אגרסיבי ולחצו אותנו, לא היו פתרונות וננסה לתקן את זה בהמשך.

שרון מימר (רדאד ג'בארה)

“יש לנו כלים התקפיים ואנחנו נראים טוב יותר, אבל לא היינו מספיק טובים עם הכדור, כשאתה עם הכדור אתה מקבל ביטחון ועולה ליתרון ואז הקבוצה השנייה צריכה לתקוף, וזה קרה הפוך. השחקנים קיבלו הוראה לתקוף, אני בחיים לא אבקש מהם לא לתקוף, להיפך, ופשוט עשו את זה בצורה פחות טובה.

“לרוב אנחנו משחקים עם ארבעה שחקנים בקו האחורי, לפעמים מגוונים, אבל אני לא חושב שזו הייתה הבעיה שלנו, הם לא הגיעו להזדמנויות עד הגול הראשון, זה נתן להם שטחים ואז זה היה נראה שהם שולטים במשחק, רצינו להוציא יותר מהפסד מכובד, היו לנו חורים שנתנו להם להגיע לעוד הזדמנויות, אבל בסדר, השחקנים שלי הוכיחו שהם לא פראיירים ואנחנו נראים כמו קבוצה וזה בסדר גמור. המשחק בשלישי? אלוהים גדול, ננתח מה עשינו פחות טוב”.

עדן שמיר: “יום פחות טוב שלנו, אין איך להסביר את זה. ניסינו לעשות את מה שעבדנו עליו, פחות עבד, צריך להרים את הראש ולהתאושש לקראת המשחק ביום שלישי. היה חסר יותר שקט עם הכדור, לצאת טוב יותר קדימה, להחזיק יותר בכדור. כקבוצה לא תפקדנו מספיק טוב.

“איפה אני הייתי? על המגרש כמו כולם, אני מנסה לעשות הכי טוב שאפשר כדי לעזור לקבוצה, זה פחות עזר לנו, לא ניפול לזה ולא נתייאש, נרים את הראש לקראת המשחקים בשלישי ובשבת, צריך לבוא מוכנים”.