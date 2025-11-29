יום חמישי, 04.12.2025 שעה 01:54
יורוליג
יורוליג 25-26
69%1058-112913הכוכב האדום1
69%1110-116313פנאתינייקוס2
69%1093-117913הפועל ת"א3
62%1063-112313אולימפיאקוס4
62%1060-114613מונאקו5
62%1099-110913ברצלונה6
62%1021-103513פנרבחצ'ה7
62%1115-115713ולנסיה8
62%1043-113213ז'לגיריס9
54%1085-109913אולימפיה מילאנו10
54%1080-109813ריאל מדריד11
46%1083-106013וירטוס בולוניה12
46%1145-112113דובאי13
38%1119-104613אנדולו אפס14
38%1080-99913באיירן מינכן15
38%1165-116113פאריס16
31%1170-111213באסקוניה17
31%1136-106113פרטיזן בלגרד18
23%1115-98513ליון וילרבאן19
23%1232-115713מכבי ת"א20

רשמית: פרטיזן קיבלה את התפטרות אוברדוביץ'

סוף לסאגה: אחרי שהמאמן האגדי הגיש את ההתפטרות שלו והמועדון הסרבי תחילה סירב לכך, בסופו של דבר הוחלט לתת לו לעזוב. הקבוצה במקום ה-18 ביורוליג

|
ז'ליקו אוברדוביץ' (איציק בלניצקי)
ז'ליקו אוברדוביץ' (איציק בלניצקי)

אחרי תקופה הפכפכה, בסופו של דבר יש רעידת אדימה בפרטיזן בלגרד. מאמן הקבוצה והמאמן הגדול בכל הזמנים באירופה, ז’ליקו אוברדוביץ’, הגיש את ההתפטרות שלו מוקדם יותר השבוע, רק שהמועדון לא קיבל זאת וניסה לגרום לו לחזור בו.

בסופו של דבר פרטיזן בלגרד הודיעה באופן רשמי היום (שבת) שהיא אכן מקבלת את הפיטורים של המאמן האגדי, והוא סיים את דרכו על הקווים. כזכור, גם אחרי ההתפטרות, אלפי אוהדים של הקבוצה הגיעו לשדה התעופה כדי לעודד את ז’ליקו ולגרום לו להתחרט בשדה התעופה, אך זה כאמור לא עזר.

פרטיזן בלגרד בעונה רעה מאוד ביורוליג, כאשר לקבצה יש ארבעה ניצחונות בלבד והיא במקום ה-18 מתוך עשרים קבוצות, כאשר רק מכבי תל אביב ו-וילרבאן מתחתיה עם שלושה ניצחונות. לאחר ההפסד האחרון של הסרבים לפנאתינייקוס, אוברדוביץ’ החליט שהוא מעדיף לעזוב באופן מיידי.

