יום שני, 01.12.2025 שעה 11:30
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
349-4412באיירן מינכן1
2613-2212לייפציג2
2511-2112בורוסיה דורטמונד3
2317-2812באייר לברקוזן4
2317-2512הופנהיים5
2217-2112שטוטגרט6
2123-2812איינטרכט פרנקפורט7
1620-1912פרייבורג8
1621-1612ורדר ברמן9
1520-2112פ.צ. קלן10
1519-1512אוניון ברלין11
1319-1612בורוסיה מנשנגלדבאך12
1218-1112המבורג13
1027-1512אוגסבורג14
922-1412וולפסבורג15
827-1012היידנהיים16
724-1012סט. פאולי17
623-1112מיינץ18

עם שערים בתוספת הזמן: 1:3 לבאיירן על סט פאולי

אחרי ההפסד לארסנל, הבווארים התקשו, אך חזרו לנצח והצליחו להגדיל את הפער בפסגה בזכות גולים מאוחרים של דיאז וג'קסון. 1:2 לדורטמונד על לברקוזן

|
שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)
שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)

משחקי המחזור ה-12 בבונדסליגה המשיכו הערב (שבת), כאשר במוקד באיירן מינכן, שאחרי ההפסד המאכזב לארסנל בליגת האלופות, חזרה לנצח עם 1:3 דרמטי על סט פאולי בנוסף, הופנהיים ניצחה 0:3 את אוגסבורג, הידנהיים ניצחה 1:2 את אוניון ברלין, ורדר ברמן סיימה ב-1:1 עם פ.צ קלן.

באיירן מינכן – סט פאולי 1:3

הבווארים הגיעו למשחק הערב בתקווה לחזור למסלול הניצחונות לאחר שלפני מספר ימים הפסידו 3:1 לארסנל בליגת האלופות, כאשר למרות שפגרה קבוצה מהתחתית, התקשו מאוד, אך שערים מאוחרים נתנו להם שלוש נקודות. האורחת עלתה ראשונה על הלוח כבר אחרי שש דקות משער של אנדרס הונטונדיי, רפאל גריירו השווה בדקה ה-44, כשעמוק בתוספת הזמן, בדקה ה-90+3 ליתר דיוק, לואיס דיאז נגח לרשת, ניקולאס ג’קסון הוסיף שלוש דקות מאוחר יותר ובאיירן פתחה פער של שמונה נקודות בפסגה, סט פאולי ירדה למקום ה-17 עם שבע נקודות.

שחקני באיירן מינכן (IMAGO)שחקני באיירן מינכן (IMAGO)

הופנהיים – אוגסבורג 0:3

המארחת נראתה נהדר והביסה את היריבה, כאשר כל השערים הובקעו כבר במחצית הראשונה. בזומנה טורה פתח את הסכר בדקה ה-16 מבישול של וואוטר בורגר, שהכפיל בעצמו עשר דקות מאוחר יותר, כאשר שער עצמי של סדריק זסיגר סגר את הסיפור. הופנהיים עלתה למקום הרביעי, לפחות זמנית, עם 23 נקודות, אוגסבורג במקום ה-13 עם 10 נקודות.

באייר לברקוזן – בורוסיה דורטמונד 2:1

במשחק צמרת נפלא, השוורצגלבן רשמו ניצחון מרשים ועלו למקום השלישי בטבלה עם 25 נקודות, זאת על חשבון היריבה שירדה למקום הרביעי עם 23 נק’. במשחק עצמו, שהיה אגרסיבי, ארון אנסלמינו כבש ראשון בדקה ה-41, כשקארים אדיימי הכפיל בדקה ה-65 ועשה 0:2. עד הסיום, כריסטיאן קופאן צימק בדקה ה-83, אך זה לא הספיק למארחת.

שחקני בורוסיה דורטמונד חוגגים (IMAGO)שחקני בורוסיה דורטמונד חוגגים (IMAGO)

תוצאות נוספות

אוניון ברלין – הידנהיים 2:1
ורדר ברמן – פ.צ קלן 1:1

 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומותנגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */