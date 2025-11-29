למרות השישיות, גולדהאר עדיין סומך על לאזטיץ'

מכבי תל אביב תצא מחר (ראשון) ב-20:00 לאצטדיון היא למשחק מול מ.ס אשדוד כאשר היא עדיין סוערת ובמשבר רציני אחרי שתי תבוסות קשות עם שתי שישיות מול בית״ר ירושלים וליון.

בזמן שיש גורמים במועדון שסבורים שהישארות על לאזטיץ׳ לא תעזור למועדון לצאת מהמצב וכי עדיף היה לצדדים להיפרד, זוהי לא המחשבה של מיץ׳ גולדהאר והלך הרוח בקריית שלום הוא שהבעלים עדיין סומך על המאמן שיידע לצאת מהמצב אליו נקלע.

המשחק מחר יהיה דרמטי וקריטי, עם שחקנים רבים שבאים חסרי ביטחון, וגם אחרי התשובה המקוממת של לאזטיץ׳ במסיבת העיתונאים בנוגע ליון ניקולאסקו, מה שמעיד שהוא ממשיך בקו שלו שכולם טועים והוא צודק - כאשר בבירור במערכת סבורים שהחלוץ חייב לשחק.