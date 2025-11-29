יום שבת, 29.11.2025 שעה 20:31
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1820-2010מכבי נתניה5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1316-1311בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1218-1511הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

למרות השישיות, גולדהאר עדיין סומך על לאזטיץ'

האלופה עדיין סוערת אחרי התבוסות לבית"ר וליון, אך טרם המשחק מול אשדוד מחר ב-20:00 הבעלים עדיין נותן אמון במאמן שיוציא את הקבוצה מהמצב הנוכחי

מיץ' גולדהאר וז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)
מיץ' גולדהאר וז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)

מכבי תל אביב תצא מחר (ראשון) ב-20:00 לאצטדיון היא למשחק מול מ.ס אשדוד כאשר היא עדיין סוערת ובמשבר רציני אחרי שתי תבוסות קשות עם שתי שישיות מול בית״ר ירושלים וליון.

בזמן שיש גורמים במועדון שסבורים שהישארות על לאזטיץ׳ לא תעזור למועדון לצאת מהמצב וכי עדיף היה לצדדים להיפרד, זוהי לא המחשבה של מיץ׳ גולדהאר והלך הרוח בקריית שלום הוא שהבעלים עדיין סומך על המאמן שיידע לצאת מהמצב אליו נקלע. 

המשחק מחר יהיה דרמטי וקריטי, עם שחקנים רבים שבאים חסרי ביטחון, וגם אחרי התשובה המקוממת של לאזטיץ׳ במסיבת העיתונאים בנוגע ליון ניקולאסקו, מה שמעיד שהוא ממשיך בקו שלו שכולם טועים והוא צודק - כאשר בבירור במערכת סבורים שהחלוץ חייב לשחק.

