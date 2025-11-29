בלתי עציר: המספרים של ביטון מפתיחת העונה

קיץ, חורף, סתיו ואביב. במשך ימות השנה יש ארבע עונות, במקרה של דן ביטון - יש חמש, כשאת עונת 2025/26 הוא סימן ביומן כעונה בה יוביל את הפועל באר שבע, כשהיום (שבת) הוא כיכב עם שלושער ב-3:4 של קבוצתו על הפועל חיפה.

למעשה, זה השלושער השני שלו העונה מתוך מאזן של 12 שערים אותם כבש במשך 11 משחקים. יותר משער למשחק, שער כל 81.5 דקות. אם נכליל גם את הבישול ב-0:7 על טבריה, נגלה שהשחקן הלוהט בליגת העל מעורב בגול כל 75 דקות.

הקשר בן ה-30 בלתי ניתן לעצירה ומאזן השערים שלו מתחלק עד כה בצורה כזו: שער מול מכבי נתניה, שער ובישול מול טבריה, שלושער מול הפועל ירושלים, שער נגד סכנין, שער ניצחון על מכבי חיפה ובית”ר ירושלים וכאמור, צמד מול הפועל חיפה. מתוך 30 כיבושים בסך הכל של הדרומיים מתחילת העונה, הוא מעורב ב-43% מסך שערי הקבוצה.

דן ביטון. יוביל את הקבוצה לאליפות? (אורן בן חקון)

מעבר להיותו מלך שערי הליגה, הוא גם השחקן שמאיים הכי הרבה בליגה לשער עם 47 איומים, כשהוא מוביל גם את האיומים למסגרת עם 20 ואת האיומים מחוץ לרחבה עם 21. נראה שאם רן קוז’וק ושאר הסגל רוצים לשבור את תקרת הזכוכית ולהתקרב לאליפות העונה, הם צריכים את הקשר בשיאו עד לסיום העונה.