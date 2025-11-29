אין מרוויחות: 2:2 דרמטי בין מיורקה לאוססונה

הליגה הספרדית ממשיכה לצבור תאוצה וכבר אפשר לגמרי לומר שאנו באמצע העונה, כאשר היום (שבת) נמשך לו המחזור ה-14. מיורקה ואוססונה נפרדו ב-2:2 דרמטי, כאשר בהמשך אתלטיק בילבאו תתארח אצל לבאנטה (19:30) ואתלטיקו מדריד תארח את אוביידו (22:00).

מיורקה – אוססונה 2:2

חגיגת שערים: 2:2 ענק בין אוססונה ומיורקה

קרב מאוד חשוב עבור שתי הקבוצות בצמרת תם עם נקודה לכל אחת, כאשר שני הצדדים פתחו את המחזור במקומות 16 ו-17, נגיעה מהקו האדום, ולבסוף חלוקת נקודות שלא ממש משרתת אף מועדון. האדומים חיכו עד לדקה ה-62 כדי לפרוץ את הסכר, כשמי אם לא ודאט מוריצ’י כבש, כאשר בהמשך החלוץ מקוסובו השלים צמד כעבור ארבע דקות. הדרמה החלה בדקה ה-82, כשראול גארסיה כבש ראשון ובדקה ה-92 פלביאן בויומו קבע 2:2 דרמטי.