ראפיניה ודני אולמו בהרכב ברצלונה, פדרי בספסל

הליגה הספרדית ממשיכה להגביר קצב משבוע לשבוע, ולאט לאט מבינים את הלך הרוח ומצב הכוחות. היום (שבת, 17:15, שידור חי בערוץ ONE) המחזור ה-14 בלה ליגה יימשך לו עם מפגש מסקרן מאוד בקאמפ נואו, שם ברצלונה תארח, ללא תכולה מלאה, את אלאבס הצנועה שתנסה להדהים.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ג’רארד מרטין, פאו קוברסי, אריק גארסיה, אלחנדרו באלדה, מארק קסאדו, מארק ברנאל, דני אולמו, לאמין ימאל, ראפיניה ורוברט לבנדובסקי.

במחזור הקודם הקטלונים שבו הביתה וחגגו בענק עם 0:4 על אתלטיק בילבאו, כשהם אפילו ראו את ריאל מדריד מועדת כבונוס, אך המעידה הזו לא הספיקה למקום הראשון. כעת, האנזי פליק והשחקנים שלו ינסו לפחות זמנית לעלות לפסגה, להלחיץ את הבלאנקוס ולקוות למעידה נוספת של המוליכה.

האנזי פליק (IMAGO)

אמנם היה 0:4 על בילבאו, אך הקטלונים מגיעים עם הפסד כואב במיוחד לאחר מכן, כששיחקו באמצע השבוע נגד צ’לסי בלונדון ויצאו מסטמפורד ברידג’ עם 3:0 די משפיל. ברצלונה רוצה לשוב למסלול הניצחונות במשחק שבו אסור לה בשום צורה למעוד.

מהצד השני של המתרס, הבאסקים הצנועים אי שם באזור התחתית עם 15 נקודות, אך בסך הכל רושמים עונה לא רעה בכלל. אלאבס תנסה להדהים על אף שהיא הפסידה בשני המשחקים האחרונים שלה, ובכללי הניצחון האחרון שלה בקאמפ נואו היה אי שם ב-2016.