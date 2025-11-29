יום שלישי, 02.12.2025 שעה 15:57
7 מדליות לישראלים באליפות העולם בקיקבוקס

הצלחה למשלחת באבו דאבי: זהב ליוליה סצ'קוב, כסף לאוסייד גודה ויוסף אייבזלי, ארד לפולינה גרוסמן ומדליות גם לאוסיד חטיב, גיא חג'ג' ורנא מטאנס

דגל ישראל באבו דאבי (התאחדות הקיקבוקס בישראל)
הצלחה גדולה למשלחת הישראלית באליפות העולם בקיקבוקס שהסתיימה היום (שבת) באבו דאבי. הישראלים חוזרים עם שבע מדליות, כאשר באליפות השתתפו השנה כ-85 מדינות וכ-2,000 ספורטאים וספורטאיות.

יוליה סצ׳קוב (52 ק״ג) זכתה במדליית זהב, אחרי שגברה בגמר על יריבתה מצ׳כיה. סצ׳קוב, 26, המשיכה את השנה הנהדרת שלה, בה כבר זכתה גם באליפות אירופה ובמשחקי העולם.

אוסייד גודה (75 ק״ג), מדליסט הזהב מ"משחקי העולם", נפצע במהלך התחרות בידו הימנית, אולם למרות זאת המשיך להתחרות והצליח להגיע עד לגמר וסיים במקום השני ובמדליית כסף לאחר שהפסיד ליריב ספרדי.

יוסף אייבזלי רשם הישג מצויין גם הוא, כשהגיע עד הגמר מול לוחם מאזרבייג׳ן וסיים עם מדליית כסף. פולינה גרוסמן (72 ק"ג), מדליסטית הכסף מ"משחקי העולם", זכתה במקום שלישי וכמוה גם אוסיד חטיב (67 ק״ג), גיא חג׳ג׳ (73.5 ק״ג) ורנא מטאנס (60 ק״ג).

אריק קפלן, נשיא התאחדות ״אילת״ לענפי ספורט שאינם אולימפיים, אמר: “אליפות מצוינת של הספורטאים שלנו. כולם הגיעו מוכנים, השקיעו מאמץ גדול והביאו תוצאות יפות. שאפו למאמנים על העבודה הנהדרת. סיימנו שנה מצויינת של הענף ואנחנו גאים בהם וממשיכים קדימה".

האני סאקס, נשיא איגוד הקיקבוקס, אמר: "אנחנו עובדים קשה במהלך כל השנה, מסייעים רבות ופועלים לתת את כל הסיוע למאמנים ולספורטאים, ואני שמח שהצלחנו להביא הרבה גאווה למדינת ישראל".

