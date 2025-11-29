"בליגה משל עצמו": מסי רוצה גמר MLS ראשון

ליאו מסי רחוק ניצחון מהעפלה לגמר פלייאוף ה-MLS. בעיצומו של פלייאוף אדיר של אלוף העולם, הוא יוביל את אינטר מיאמי הלילה (בין שבת לראשון) ב-01:00 לגמר המזרח מול ניו יורק סיטי. “מסי בליגה משל עצמו, זה ברור”, אמר מאמן היריבה, פסקל יאנסן.

מעטים יחלוקו על כך. הפלייאוף הנוכחי רק הדגיש עד כמה הארגנטינאי בלתי ניתן לעצירה: שישה שערים ושישה בישולים יש לו בארבעה משחקים בלבד, ועוד תרומה ישירה ל-71 מהשערים של אינטר מיאמי בשנת 2025, בין העונה הסדירה והפלייאוף גם יחד. מסי שנע בחודשים האחרונים בתפקיד "9 מזויף", מצא לעצמו חופש יצירתי רחב יותר במרכז ההתקפה, בין טדאו איינדה ומטאו סילבטי - חופש שהפך את מיאמי לקבוצה מסוכנת פי כמה, ובא גם על חשבון לואיס סוארס שלא פתח במשחק הקודם.

“זה תמיד מאמץ קבוצתי”, אמר קווין או’טול מניו יורק על הניסיון לעצור את מסי, “אנחנו חייבים לייצר אינטנסיביות, לסגור מרחבים, לא לאפשר לו זמן להרים ראש ולתקוף. הוא תמיד ימצא את הרגעים שלו במשחק, זה בלתי נמנע. לכן צריך שכל הקבוצה תתמודד איתו יחד”.

ליאו מסי (IMAGO)

ובכל זאת, למרות שבכל כותרת מופיע שמו של מסי, אינטר מיאמי לא עומדת על כתפיו בלבד. חאבייר מסצ’ראנו קיבל החלטה אמיצה כשהשאיר את סוארס מחוץ להרכב לטובת סילבטי בן ה-19, שהחזיר בגדול עם שער ובישול מאז שהפך לשחקן הרכב. איינדה נמצא בכושר נהדר עם שני שערים בשני משחקים, והסגל של מיאמי מלא בכלים נוספים. “אנשים חושבים שזה מסי נגד כל השאר - זה לא נכון”, הבהיר יאנסן, “יש להם שחקנים מצוינים בכל עמדה, קבוצה במומנטום מצוין ותוכנית משחק ברורה”.

מנגד, ניו יורק סיטי מגיעה אחרי שסומנה כאנדרדוג לכל אורך הפלייאוף, אך בפועל טופחת על המצח של מבקריה פעם אחר פעם. למרות חסרונם של מלך השערים אלונסו מרטינס והקשר אנדרס פראה, הקבוצה של יאנסן מככבת מחוץ לביתה עם הפסד בודד בתשעת משחקי החוץ האחרונים שלה, ושלושה ניצחונות חוץ בפלייאוף – יותר מכל קבוצה אחרת.

“אני לא רואה בנו אנדרדוג”, אמר טייבון גריי מניו יורק, “זה משחק שפתוח לשתי הקבוצות. הכול תלוי במי שתיקח את ההזדמנות”. יאנסן עצמו דחה את תווית האנדרדוג: “זו מילה של העולם מבחוץ, לא שלנו. הרווחנו את הזכות להיות בגמר הזה, ואנחנו נילחם על תוצאה טובה”.

מסצ'ראנו ומסי (IMAGO)

מסצ’ראנו מצידו הזכיר לשחקניו לא לזלזל ביריבה: “אנחנו חייבים להבין שהמשחק יהיה קשה מאוד. נבוא מהדקה הראשונה בדיוק כמו ששיחקנו מול נאשוויל וסינסינטי – עם כוונה ברורה ללכת על זה”.

הבחירות של מסי: לקבל השחלה או שער עצמי?

עם מסי בכושר שאף יריבה ביבשת לא מצאה לו פתרון, סילבטי ואיינדה שמתפוצצים לצד הארגנטינאי, וקבוצה שלמה שמצאה זהות התקפית חדשה - אינטר מיאמי מגיעה כפייבוריטית ברורה. אבל ניו יורק כבר הוכיחה בפלייאוף הזה שהיא לא קורסת מול לחץ, והיא תנסה לעשות את הבלתי ייאמן מול אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, שרוצה לעשות עוד צעד לעבר אליפות היסטורית.