יום שבת, 29.11.2025 שעה 14:32
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

דיופ ואליאס בהרכב הפועל ב"ש, קאנגווה בספסל

ליגת העל תחזור ב-15:00 לאחר פגרה ארוכה, כשהבלם והקשר ב-11 להפועל חיפה. גם גנאח וזלאטנוביץ' בפנים. מנגד, חטואל מחוץ להרכב, פורת עיאש בפנים

|
אור בלוריאן וג'וניור דיופ מרוצים מהניצחון (רדאד ג'בארה)
אור בלוריאן וג'וניור דיופ מרוצים מהניצחון (רדאד ג'בארה)

לאחר פגרת נבחרות ושזרוע שהרגישו כמו נצח ליגת העל חוזרת ובענק. היום (שבת) ב-15:00 ייערך המשחק הראשון של המחזור ה-11 כשמוליכת הטבלה הפועל באר שבע תתארח בסמי עופר אצל הפועל חיפה, והרכבי הקבוצות כבר פורסמו.

הרכב הפועל ב”ש: ניב אליאסי, גיא מזרחי, ג’יבריל דיופ, אור בלוריאן, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, שי אליאס, אליאל פרץ, דן ביטון, אמיר גנאח ואיגור זלאטנוביץ’.

הרכב הפועל חיפה: ניב אנטמן, דור מלול, ג’ורג’ דיבה, ברונו רמירז, סנה גומס, איתי בוגאנים, נאור סבג, אופק ביטון, יונתן פרבר, אניס פורת עיאש וג’בון איסט.

גג'בון איסט ורותם חטואל (עמרי שטיין)

קבוצתו של רן קוז’וק חוזרת לליגה לאחר ה-2:2 הדרמטי מול מ.ס אשדוד, ותקווה לחזור למסלול הניצחונות היא מוליכה את הטבלה בהפרש של 2 נקודות ממכבי תל אביב, ותאלץ להסתדר הערב ללא מתן בלטקסה ואופיר דוידזאדה.

מנגד, הצפוניים התרחקו מצמרת הליגה כשהם לא הצליחו לנצח בשלושת המשחקים האחרונים. החלק ההתקפי מתפקד, אך בהגנה הם ספגו 9 שערים ב-3 המשחקים האחרונים, וינסו לייצר יציבות בחלק האחורי בתקווה להפתיע.

