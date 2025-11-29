דיופ ואליאס בהרכב הפועל ב"ש, קאנגווה בספסל

לאחר פגרת נבחרות ושזרוע שהרגישו כמו נצח ליגת העל חוזרת ובענק. היום (שבת) ב-15:00 ייערך המשחק הראשון של המחזור ה-11 כשמוליכת הטבלה הפועל באר שבע תתארח בסמי עופר אצל הפועל חיפה, והרכבי הקבוצות כבר פורסמו.

הרכב הפועל ב”ש: ניב אליאסי, גיא מזרחי, ג’יבריל דיופ, אור בלוריאן, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, שי אליאס, אליאל פרץ, דן ביטון, אמיר גנאח ואיגור זלאטנוביץ’.

הרכב הפועל חיפה: ניב אנטמן, דור מלול, ג’ורג’ דיבה, ברונו רמירז, סנה גומס, איתי בוגאנים, נאור סבג, אופק ביטון, יונתן פרבר, אניס פורת עיאש וג’בון איסט.

ג'בון איסט ורותם חטואל (עמרי שטיין)

קבוצתו של רן קוז’וק חוזרת לליגה לאחר ה-2:2 הדרמטי מול מ.ס אשדוד, ותקווה לחזור למסלול הניצחונות היא מוליכה את הטבלה בהפרש של 2 נקודות ממכבי תל אביב, ותאלץ להסתדר הערב ללא מתן בלטקסה ואופיר דוידזאדה.

מנגד, הצפוניים התרחקו מצמרת הליגה כשהם לא הצליחו לנצח בשלושת המשחקים האחרונים. החלק ההתקפי מתפקד, אך בהגנה הם ספגו 9 שערים ב-3 המשחקים האחרונים, וינסו לייצר יציבות בחלק האחורי בתקווה להפתיע.