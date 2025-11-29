יום שבת, 29.11.2025 שעה 14:33
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

"הגיע הזמן שנזרים דם חדש וננסה משהו אחר"

חיפה רוצה לשבור את רצף אי הניצחונות ב-19:30 מול הפועל פ"ת, עם פיינגזיכט ודרזי ב-11: "גם ככה חלק מהשחקנים לא סיפקו את הסחורה, אז זה עדיף"

|
גורה, סטיוארט ואזולאי (עמרי שטיין)
גורה, סטיוארט ואזולאי (עמרי שטיין)

מכבי חיפה תנסה הערב (שבת, 19:30) לשבור בצורת ארוכה של שבעה משחקים ללא ניצחון כאשר תפגוש במושבה את הקבוצה השאפתנית של הפועל פתח תקווה. מדובר במשחק שמהווה נקודת ציון לגבי המשך העונה, שכן בחיפה יודעים שהם לא יכולים להרשות לעצמם להיות מאחור ובמקומות שמובילים לפלייאוף התחתון.

בימים כתיקונם כאשר לירוקים לא הייתה דבשת של חוסר הצלחות ולא היה לחץ, הקבוצה הייתה מגיעה הרבה יותר משוחררת ולא היו ספקות לגבי מי הפייבוריטית במשחק כזה. הפעם, ברור גם לברק בכר שהוא צריך להסיר מחניכיו את המשקולות מהרגליים ולעשות את הכל על מנת לחזור עם שלוש נקודות כדי להתכונן בראש שקט למשחק אמצע השבוע בסמי עופר מול הפועל ת"א. 

בכר למוד הניסיון מבין שעד כה הקבוצה לא סיפקה את הסחורה וזאת גם הסיבה שהוא מעדיף לתת קרדיט לשני שחקני הנוער ינון פיינגזיכט ודניאל דרזי שהוסיפו באימונים המון מוטיבציה: "הגיע הזמן שנזרים דם חדש לקבוצה. גם ככה חלק מהשחקנים ששיחקו עד עכשיו לא סיפקו את הסחורה כפי שאנחנו היינו רוצים לראות אז עדיף כבר לנסות משהו חדש ורענן יותר", אמרו בחיפה.

דניאל דרזי וינון פיינגזיכט (רועי כפיר ולילך וויס-רוזנברג)דניאל דרזי וינון פיינגזיכט (רועי כפיר ולילך וויס-רוזנברג)

בכר, יעלה במערך של שלושה שחקני התקפה, סילבה קאני, טרבינטה סטיוארט וקנג'י גורה, אבל לא מן הנמנע שאם דברים לא יסתדרו בכר ישנה שיטה ויעלה את גיא מלמד מהספסל כחלוץ שני לצידו של סטיוארט. גם ממשחק ההגנה יש ציפייה להרבה יותר משמעת ואחריות ולא כפי שקרה בחודש שקדם לפגרה כאשר הקבוצה ספגה שערים מכריעים בדקות הסיום, שגרמו לכך שהיא איבדה נקודות משמעותיות שהיו מביאות את הקבוצה למקומות אחרים. 

לבית המלון הוזמנו 21 שחקנים, מה שאומר שאחד מהם, זוהר זסנו או גוני נאור, ימצא את עצמו מחוץ לסגל הקבוצה. אחד מהם יצטרף לרשימה של שחקנים כמו ג'ורג'ה יובאנוביץ', פדראו ופייר קורנו, כמו גם עומר דהן.

ההרכב המשוער: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג, ינון פיינגזיכט, עלי מוחמד, איתן אזולאי, דניאל דרזי, סילבה קאני, קנג’י גורה וטריבנטה סטיוארט.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */