ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

ארגון אוהדי הפועל פ״ת יגיע למשחק מול חיפה

לאחר שהודיעו על החרמה, "החזית הכחולה" יתמכו ב-19:30 למרות ההושבה ביציע המערבי וזאת לאחר התכנון להקמת יציע דרומי עד מרץ והמשחק מול הפועל ת"א

|
אוהדי הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)
אוהדי הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)

סאגת ההושבה של ארגון אוהדי הפועל פתח תקווה "החזית הכחולה" העסיקה לא מעט מראשי המועדון, כאשר אוהדי הקבוצה תכננו להחרים את המשחק הערב מול מכבי חיפה, בשל הושבתם ביציע המערבי ובכלל, זו לא הפעם הראשונה שהם דורשים לשבת ביציע המזרחי.

אלא שהבוקר, הושגה הסכמה לגבי המשחק הערב וככל הנראה גם להמשך העונה: "לאחר שיחות שנערכו ביממה האחרונה ובעקבות הרצון של כל הצדדים לפעול לטובת המועדון, הפועל פתח-תקוה וארגון האוהדים החזית הכחולה 06 הגיעו להסכמה כי הארגון יגיע לתמוך בקבוצה הערב מול מכבי חיפה״, נכתב בהודעת המועדון. 

הסיבה? המלאבסים ציינו כי מתבצע מאמץ להקמת יציע זמני באצטדיון המושבה בו ישבו באופן קבוע אוהדי הפועל פ״ת: "המועדון יעשה בתקופה הקרובה את מירב המאמצים, יחד עם ראש העיר רמי גרינברג, על מנת להביא להשלמת פרויקט בניית היציע הדרומי, כך שכבר במשחק הביתי בחודש מרץ מול הפועל תל אביב, היציע יהיה מוכן לשימוש".

יש לציין, שהיציע כאמור ימוקם מאחורי השער, כאשר עד אז, יגלו אנשי הארגון סבלנות ואם הוא לא יהיה מוכן עד אז ובהתאם לחשיבות המשחק, תתקבל החלטה בנוגע לישיבה ביציע המזרחי.

