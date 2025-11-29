יום שני, 01.12.2025 שעה 14:09
ליגה ברזילאית 25-26
7524-7436פלמנגו1
7032-6036פלמייראס2
6926-5336קרוזיירו3
6336-5836מיראסול4
5934-5236בוטאפוגו5
5838-4636פלומיננזה6
5744-4836באהיה7
4846-4036סאו פאולו8
4644-4036קורינתיאנס9
4648-4236גרמיו10
4553-5536ואסקו דה גמה11
4554-4036ברגנטינו12
4541-3836אתלטיקו מיניירו13
4336-3336סיארה14
4248-3436ויטוריה15
4150-3936סאנטוס16
4153-4136אינטרנסיונל17
4053-3936פורטלזה18
3465-3436ג'ובנטוד19
1769-2836ספורט רסיפה20

ניימאר כבש ובישל: הפציעה הזו לא תעצור אותי

אחרי שדווח שסיים את העונה, הכוכב הוביל ל-0:3 על רסיפה ועלייה לפחות זמנית מעל לקו, 2 מחזורים לסוף: "צריך להשאיר את סנטוס איפה שמגיע לה להיות"

ניימאר (IMAGO)
ניימאר (IMAGO)

אמרו עליו שהוא סיים את העונה בגלל פציעה, אבל ניימאר לא מתכוון לתת לסנטוס לרדת ליגה. הכוכב שספג אינספור ביקורות בברזיל בתקופה האחרונה, החליט לחזור לדשא כשהוא מתעלם מהכאבים בברכו השמאלית, והוביל את קבוצת נעוריו לניצחון 0:3 על רסיפה עם שער ובישול.

ניימאר כבש את השער הראשון בבעיטה מדויקת מתוך הרחבה בדקה ה-25 והקפיץ את האוהדים ביציעים. למחצית ירדה סנטוס ב-0:2 אחרי שער עצמי של לוקאס קאל בדקה ה-36, ואחרי ההפסקה ניימאר הוסיף גם בישול.

קרן מושלמת בדקה ה-67 שנחתה על ראשו של חבריו לקבוצה, ז’ואאו שמידט, קבעה את התוצאה הסופית. בדקה ה-90 ניימאר גם הוחלף לקול תשואות אוהדי סנטוס, שיודעים כמה הניצחון הזה היה חשוב.

סנטוס שנמצאת בעיצומו של מאבק הישרדות, נמצאת במקום ה-15 עם 41 נקודות, שתיים יותר מאשר לוויטוריה וארבע יותר מאשר לפורטלזה, שמתחת לקו האדום, אבל לשתיהן יש עוד משחק חסר. אחרי שהוא יושלם, לכל קבוצה יישארו שני מחזורים שבהן תוכרע זהות היורדות. אגב, לסנטוס הפרש שערים עדיף (11- לעומת אינטרנסיונל (12-, 41 נקודות), ויטוריה (16-) ופורטלזה (15-).

ניימאר (IMAGO)ניימאר (IMAGO)

"אני מרגיש יותר ויותר טוב”, אמר ניימאר בסיום המשחק, "פיזית אני בסדר. הפציעה הזו מצערת ומעצבנת, כן, אבל היא לא תעצור אותי. צריך להשאיר את סנטוס איפה שמגיע לה להיות: בליגה הראשונה. אחרי זה נראה מה יקרה”.

על הרצון שלו לדחוף את הקבוצה קדימה עד השנייה האחרונה הוסיף: "אנחנו מנהלים מאבק עיקש על ההישארות. לא רצינו להיות במצב הזה, אבל עכשיו הכול בידיים שלנו. ידענו שהפרש השערים משמעותי, ולכן דחפתי את כולם להמשיך לתקוף. היה חשוב לנו מאוד לנצח, ועכשיו צריך להמשיך באותה דרך כדי להתקדם”.

ניימאר גם כבר סימן את שני היעדים הבאים שלו ושל סנטוס: המשחקים הקריטיים מול ז'ובנטודה ב-3 בדצמבר וקרוזיירו ב-7 בדצמבר - שני משחקים שבהם העונה כולה תוכרע.

