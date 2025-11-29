רונאלדו רביעי בדירוג הרכש של יונייטד מאז 2021

במנצ’סטר יונייטד עדיין מנסים להבין לנסות להבין כיצד הפכה אחת האימפריות הגדולות בכדורגל העולמי למועדון שמתקשה שוב ושוב לזהות ולגבש רכש איכותי. במחקר של CIES, שהתפרסם לאחרונה, נקבע כי התמורה שקיבלו השדים האדומים לרכש בחמש השנים האחרונות היא הגרועה ביותר מבין כל המועדונים הגדולים. בסך הכל 422 מיליון ליש"ט הוציאה יונייטד יותר מאשר הכניסה מינואר 2021, וב’דיילי מייל’ הבריטי דירגו את אותן החתמות – כולל את זו של כריסטיאנו רונאלדו.

מדובר כמובן על הקדנציה השנייה של CR7 באולד טראפורד והוא לא הגיע לאף אחד משלושת המקומות הראשונים. בדירוג שכולל 30 שחקנים ולקח בחשבון גם את העונה הנוכחית, הפורטוגלי רק במקום הרביעי ולפניו אמאד דיאלו (3), קאסמירו (2) ובריאן אמבאומו (1).

רונאלדו, שחזר בקיץ 2021, היה ונותר האירוע הכי גדול שחוותה יונייטד בעשור האחרון. בעונתו הראשונה קיבל הקהל בדיוק מה שציפה לו: 24 שערים בכל המסגרות, וגם הצלחה אדירה מחוץ למגרש: בתוך ארבע שעות בלבד, רונאלדו שבר את שיא מכירות החולצות היומיות של המועדון.

רונאלדו עם ברונו פרננדש (רויטרס)

אמנם העונה השנייה שלו באולד טראפורד הסתיימה בטונים צורמים עם הראיון המתוקשר לפירס מורגן והקרע עם אריק טן האח, אך אי אפשר למחוק את תרומתו. רונאלדו הוכיח שוב שבגיל 36 הוא עדיין מסוגל להכריע משחקים, והעניק לאוהדים רגעים שאף שחקן אחר ברשימה לא התקרב אליהם. זו הסיבה שבדירוג ההחתמות של חמש השנים האחרונות הוא מדורג גבוה באופן מפתיע.

כאמור, רק שלושה שחקנים דורגו מעל רונאלדו: דיאלו, שהתפתח לשחקן שמביא יצירתיות נדירה באגף ומותיר תחושת פוטנציאל, קאסמירו שחווה רכבת הרים של תקופות טובות ורעות, אך בעונה הנוכחית הפך שוב לשחקן שהקבוצה לא יכולה בלעדיו. ובראש הרשימה - אמבאומו, שכבש שישה שערים ונבחר לשחקן חודש אוקטובר בפרמייר ליג.

בריאן אמבאומו (IMAGO)

מנגד, כדי להבין עד כמה הופעתו של רונאלדו בלטה בתוך כאוס, צריך רק להסתכל על תחתית הדירוג. ג’יידון סאנצ’ו שהגיע עם הייפ עצום ומעט מאוד תוצרת - 12 שערים בלבד ב-83 משחקים, דורג אחרון (30). אנטוני שנרכש ב-81 מיליון ליש"ט, דורג במקום ה־2- אחרי תקופה חלשה ותרומה מעטה. אנדרה אונאנה, במקום 28, הגיע אחרי מסע אירופי מבריק באינטר, אבל קרס תחת הלחץ. גם חלוצים כמו ואוט וחהורסט (23) ומגינים כמו טיירל מלאסיה (22) לא הצליחו להתרומם.

בהמשך הרשימה נמצאים בין היתר גם מייסון מאונט (16) שנפצע רבות, בנימין ששקו (17) שנראה מבולבל, מרסל זביצר (13), לני יורו (12) ומתייס דה ליכט (5).