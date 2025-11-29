יום שבת, 29.11.2025 שעה 09:23
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
296-2412ארסנל1
2311-2312צ'לסי2
2210-2412מנצ'סטר סיטי3
2111-1512אסטון וילה4
209-1612קריסטל פאלאס5
1916-1912ברייטון6
1911-1412סנדרלנד7
1920-1912בורנמות'8
1814-2012טוטנהאם9
1819-1912מנצ'סטר יונייטד10
1813-1312אברטון11
1820-1812ליברפול12
1619-1812ברנטפורד13
1515-1312ניוקאסל14
1416-1312פולהאם15
1220-1312נוטינגהאם פורסט16
1125-1512ווסטהאם17
1122-1112לידס18
1024-1412ברנלי19
227-712וולבס20

רונאלדו רביעי בדירוג הרכש של יונייטד מאז 2021

ב'דיילי מייל' דירגו את החתמות השדים האדומים והפורטוגלי נותר מאחורי אחד הכוכבים של היום, דה ליכט חמישי. אז מי עוד בטופ 3 ומי הרכש הכי גרוע?

|
כריסטיאנו רונאלדו במדי מנצ'סטר יונייטד (רויטרס)
כריסטיאנו רונאלדו במדי מנצ'סטר יונייטד (רויטרס)

במנצ’סטר יונייטד עדיין מנסים להבין לנסות להבין כיצד הפכה אחת האימפריות הגדולות בכדורגל העולמי למועדון שמתקשה שוב ושוב לזהות ולגבש רכש איכותי. במחקר של CIES, שהתפרסם לאחרונה, נקבע כי התמורה שקיבלו השדים האדומים לרכש בחמש השנים האחרונות היא הגרועה ביותר מבין כל המועדונים הגדולים. בסך הכל 422 מיליון ליש"ט הוציאה יונייטד יותר מאשר הכניסה מינואר 2021, וב’דיילי מייל’ הבריטי דירגו את אותן החתמות – כולל את זו של כריסטיאנו רונאלדו.

מדובר כמובן על הקדנציה השנייה של CR7 באולד טראפורד והוא לא הגיע לאף אחד משלושת המקומות הראשונים. בדירוג שכולל 30 שחקנים ולקח בחשבון גם את העונה הנוכחית, הפורטוגלי רק במקום הרביעי ולפניו אמאד דיאלו (3), קאסמירו (2) ובריאן אמבאומו (1).

רונאלדו, שחזר בקיץ 2021, היה ונותר האירוע הכי גדול שחוותה יונייטד בעשור האחרון. בעונתו הראשונה קיבל הקהל בדיוק מה שציפה לו: 24 שערים בכל המסגרות, וגם הצלחה אדירה מחוץ למגרש: בתוך ארבע שעות בלבד, רונאלדו שבר את שיא מכירות החולצות היומיות של המועדון.

רונאלדו עם ברונו פרננדש (רויטרס)רונאלדו עם ברונו פרננדש (רויטרס)

אמנם העונה השנייה שלו באולד טראפורד הסתיימה בטונים צורמים עם הראיון המתוקשר לפירס מורגן והקרע עם אריק טן האח, אך אי אפשר למחוק את תרומתו. רונאלדו הוכיח שוב שבגיל 36 הוא עדיין מסוגל להכריע משחקים, והעניק לאוהדים רגעים שאף שחקן אחר ברשימה לא התקרב אליהם. זו הסיבה שבדירוג ההחתמות של חמש השנים האחרונות הוא מדורג גבוה באופן מפתיע.

כאמור, רק שלושה שחקנים דורגו מעל רונאלדו: דיאלו, שהתפתח לשחקן שמביא יצירתיות נדירה באגף ומותיר תחושת פוטנציאל, קאסמירו שחווה רכבת הרים של תקופות טובות ורעות, אך בעונה הנוכחית הפך שוב לשחקן שהקבוצה לא יכולה בלעדיו. ובראש הרשימה - אמבאומו, שכבש שישה שערים ונבחר לשחקן חודש אוקטובר בפרמייר ליג.

בריאן אמבאומו (IMAGO)בריאן אמבאומו (IMAGO)

מנגד, כדי להבין עד כמה הופעתו של רונאלדו בלטה בתוך כאוס, צריך רק להסתכל על תחתית הדירוג. ג’יידון סאנצ’ו שהגיע עם הייפ עצום ומעט מאוד תוצרת - 12 שערים בלבד ב-83 משחקים, דורג אחרון (30). אנטוני שנרכש ב-81 מיליון ליש"ט, דורג במקום ה־2- אחרי תקופה חלשה ותרומה מעטה. אנדרה אונאנה, במקום 28, הגיע אחרי מסע אירופי מבריק באינטר, אבל קרס תחת הלחץ. גם חלוצים כמו ואוט וחהורסט (23) ומגינים כמו טיירל מלאסיה (22) לא הצליחו להתרומם.

בהמשך הרשימה נמצאים בין היתר גם מייסון מאונט (16) שנפצע רבות, בנימין ששקו (17) שנראה מבולבל, מרסל זביצר (13), לני יורו (12) ומתייס דה ליכט (5).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
