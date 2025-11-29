יום שני, 01.12.2025 שעה 13:12
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
88%1838-193316דטרויט פיסטונס
67%1669-177615ניו יורק ניקס
65%1972-202717אטלנטה הוקס
62%1906-196416מיאמי היט
60%1788-181415פילדלפיה 76'
59%1968-201117טורונטו ראפטורס
59%1962-200317קליבלנד קאבלירס
56%1760-185716בוסטון סלטיקס
53%1821-181115שיקגו בולס
50%1861-190116אורלנדו מג'יק
41%2003-194017מילווקי באקס
31%1885-185116שארלוט הורנטס
19%1941-176416אינדיאנה פייסרס
13%1814-163415ברוקלין נטס
7%1778-158214וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1804-205417אוקלהומה ת'אנדר
85%1419-160413יוסטון רוקטס
80%1725-188715דנבר נאגטס
73%1739-177415לוס אנג'לס לייקרס
67%1701-177515סן אנטוניו ספרס
62%1848-190416מינסוטה טימברוולבס
59%1917-196917גולדן סטייט ווריורס
53%1961-198717פיניקס סאנס
38%1938-191116פורטלנד בלייזרס
35%1991-190617ממפיס גריזליס
33%1864-180315יוטה ג'אז
29%1938-184617דאלאס מאבריקס
29%2085-191717סקרמנטו קינגס
19%1856-175216לוס אנג'לס קליפרס
18%2069-186417ניו אורלינס פליקנס

5 נקודות ו-5 ריבאונדים לוולף בהפסד של ברוקלין

הופעה משמעותית ראשונה לישראלי, שקיבל 13 דק' והוסיף אסיסט ב-115:103 לפילדלפיה בגביע, כשהנטס נותרו ללא ניצחון ביתי ובמאזן 15:3. בן שרף לא שותף

|
דני וולף (רויטרס)
דני וולף (רויטרס)

ברוקלין ממשיכה להתקשות, אבל באמצע הערב המתסכל הזה קיבלנו נקודת אור ישראלית: דני וולף עלה לפרקט וקיבל בפעם הראשונה דקות אמיתיות, לא רק בסיום חד צדדי. הרוקי הישראלי תרם 5 נקודות (5 מ-6 מהעונשין), 5 ריבאונדים ו-אסיסט ב-13 דקות, וסיים עם מדד פלוס מינוס 6+, הנתון הטוב ביותר מבין כל שחקני הנטס במשחק.

לעומתו, בן שרף נותר על הספסל ולא שותף בהפסד 115:103 לפילדלפיה, במסגרת טורניר הגביע. ברוקלין הידרדרה למאזן 15:3 ונותרה ב-9:0 מאכזב בבית.

פילדלפיה, ששיחקה בלי ג'ואל אמביד ו-וי ג’יי אדג'קומב הפצועים וגם איבדה את אנדרה דרמונד במהלך הרבע השני בגלל פציעה בברך, הצליחה למרות החסרונות. טייריס מקסי הוביל עם 22 נקודות, ג'ארד מקיין תרם 20 מהספסל, קווינטין גריימס הוסיף 19 ופול ג'ורג' סיים עם 14.

דני וולף (רויטרס)דני וולף (רויטרס)

בצד של הנטס, ייגור דיומין סיפק את משחקו הטוב ביותר בליגה עם 23 נקודות, 9 ריבאונדים ו-5 אסיסטים, וטייריס מרטין הוסיף 16. למרות ריצות התקפיות שהחזירו את ברוקלין כמה פעמים לתמונה, כולל שלשה של דיומין שצימקה ל-74:65 ברבע השלישי וסל שלו שצמצם ל-112:103 דקה ו-13 לסיום, זה לא הספיק.

שלשה של אדם בונה אחרי מסירה של גריימס סגרה עניין, והסיקסרס עצרו רצף של שני הפסדים. ברוקלין נשארה הקבוצה היחידה בליגה שעדיין לא ניצחה העונה בבית. שתי הקבוצות מחזיקות כעת במאזן 1:3 במסגרת משחקי הגביע.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומותנגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */