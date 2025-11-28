יום שישי, 06.03.2026 שעה 01:17
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6022-5426ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4028-3626סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3032-2626ראיו וייקאנו12
3041-3426סביליה13
3042-2726ג'ירונה14
2939-2726ולנסיה15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1743-1626אוביידו20

חטאפה גברה 0:1 על אלצ׳ה, ארמבארי הכריע

אחרי ה-2:2 נגד ריאל מדריד במחזור הקודם, החבורה של סראביה נכנעה לכחולים. הקשר האורוגוואי כבש את השער היחיד במשחק בדקה ה-56 מבישול של פמניה

|
שחקני חטאפה חוגגים (IMAGO)
שחקני חטאפה חוגגים (IMAGO)

המחזור ה-14 בליגה הספרדית נפתח הערב (שישי) כאשר חטאפה אירחה את אלצ׳ה, למפגש מסקרן בסיומו יצאה המארחת עם ידה על העליונה אחרי 0:1 שהעניק שלוש נקודות יקרות ועלייה זמנית למקום השביעי בטבלה.

אחרי מחצית ראשונה ללא שערים, מאורו ארמבארי, הקשר האורוגוואי, מצא את הרשת בדקה ה-56 אחרי בישול של פמניה, והעלה את הכחולים ליתרון. עד הסיום לא נכבשו שערים נוספים.

חולמת על אירופה: חטאפה גוברת על אלצ'ה

בסיום, חטאפה כאמור ניצחה 0:1 והתאוששה מההפסד לאתלטיקו מדריד במחזור הקודם. מנגד, אחרי ה-2:2 הנהדר שלה נגד ריאל מדריד במחזור הקודם, אלצ׳ה נעצרה כשהיא כרגע במקום ה-12 בטבלה.

