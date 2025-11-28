חטאפה גברה 0:1 על אלצ׳ה, ארמבארי הכריע

המחזור ה-14 בליגה הספרדית נפתח הערב (שישי) כאשר חטאפה אירחה את אלצ׳ה, למפגש מסקרן בסיומו יצאה המארחת עם ידה על העליונה אחרי 0:1 שהעניק שלוש נקודות יקרות ועלייה זמנית למקום השביעי בטבלה.

אחרי מחצית ראשונה ללא שערים, מאורו ארמבארי, הקשר האורוגוואי, מצא את הרשת בדקה ה-56 אחרי בישול של פמניה, והעלה את הכחולים ליתרון. עד הסיום לא נכבשו שערים נוספים.

חולמת על אירופה: חטאפה גוברת על אלצ'ה

בסיום, חטאפה כאמור ניצחה 0:1 והתאוששה מההפסד לאתלטיקו מדריד במחזור הקודם. מנגד, אחרי ה-2:2 הנהדר שלה נגד ריאל מדריד במחזור הקודם, אלצ׳ה נעצרה כשהיא כרגע במקום ה-12 בטבלה.