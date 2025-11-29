"הם הרגו אותנו בריבאונד, שיעור באינטנסיביות"

משחק הפתיחה של נבחרת ישראל במוקדמות אליפות העולם בכדורסל אתמול (שישי) מול גרמניה הסתיים בתבוסה, 89:69. בנבחרת יש כבר הפקת לקחים בנוגע למה שהיה חסר אתמול וגם בלט גם ביורובאסקט האחרון ששוחק בפולין ובריגה. המשחק היה נגד הנבחרת הכי חזקה בבית, אלופת אירופה ואלופת העולם הנבחרת שמדוגרת במקום השני בדירוג העולמי של פיב"א והגרמנים שלטו בקרב על הלוחות וידעו לנצל כל טעות של נבחרת ישראל.

התחושות בנבחרת היו כאלו של עקביות, בכל זאת גם ביורובאסקט וגם אתמול הודו בישראל כי מתקשים בממד הפיזיות והאינטנסיביות של הגרמנים, שחשוב לציין שגם לא הגיעו בסגל הכי חזק שלהם, ישראל אולי חסרה את דני אבדיה ותומר גינת, אבל גרמניה הייתה ללא האחים לבית משפחת ואגנר, דניאל תייס, דניס שרודר, מאודו לו ועוד. עצם העבודה ששחקנים מצטרפים לנבחרות ערב לפני פתיחתו של החלון בגלל שהם עדיין עם הקבוצות שלהם בהחלט פוגע בהכנה, ולא רק של ישראל אלא של כל נבחרת לה שחקנים שמתחרים ביורוליג, והדבר הוא תוצר לוואי של החלונות עצמם.

"הרגו אותנו בריבאונד", ציינו בישראל, הרי חניכיו של אלכס מומברו הורידו 19 ריבאונדים בהתקפה, ושוב בישראל מבינים שהנושא שצריכים לתת עליו את הדעת בכדורסל הוא הפיזיות והאתלטיות. מבחינת לוח התוצאות בשיא ההפרש כבר עמד על 27 נקודות לזכות הגרמנים ולמעשה להוציא את הרבע השני הקטסטרופלי ואת העובדה שחניכיו של מומברו ניצלו את הדומיננטיות על הלוחות ל-5:24 בנקודות מריבאונד ההתקפה. כלומר במשחק של 20 הפרש הגרמנים קלעו 19 נקודות יותר מריבאונד ההתקפה מאשר נבחרת ישראל.

אריאל בית הלחמי (IMAGO)

בנבחרת ישראל מודים כי הם צריכים לשכוח את המשחק הזה ולהתרכז במשחק ביום שני הקרוב אותו מגדירים כקריטי מאוד להמשך הדרך. חניכיו של אריאל בית הלחמי "יארחו" את קרואטיה שהביסה אתמול את קפריסין ב-40 הפרש עם תצוגת תכלית של מריו הזוניה במשחק שיסגור את חלון הנבחרות הראשון. בישראל ניסו לשאוב עידוד מכך שבנקודה הכי נמוכה של הנבחרת מבחינת התוצאה הצליחו לייצר כמה דקות טובות, לצד זאת הגרמנים בעצמם שיחקו בהרכב המשני שלהם וכשמומברו החזיר את החמישייה שלו הם השתלטו מחדש על המשחק. הנבחרת תמריא היום בצהריים ללטביה שם תארח כאמור ביום שני את קרואטיה בתקווה לסיים את החלון הנוכחי בטעם טוב ועם תוצאה שמבחינתה תסכם את החלון כטוב.

כזכור, אליפות העולם בכדורסל תערך ב-2027 בקטאר, ובשלב טורניר ההעפלה האירופי ישראל שובצה לבית ה’ יחד עם גרמניה, קרואטיה וקפריסין. בשלב המוקדמות הנוכחי, 32 נבחרות מחולקות ל-8 בתים בני ארבע קבוצות כאשר שלוש הראשונות ממשיכות הלאה. 24 הקבוצות שהעפילו לשלב הבתים השני ממשיכות עם המאזן שלהן מהבית הקודם, והן מתחלקות שוב לארבעה בתים ובהם שש קבוצות, כאשר גם הפעם שלוש הראשונות מעפילות מכל בית רק שהפעם הן ממשיכות לאליפות העולם שבקטאר.

תמיר בלאט (IMAGO)

עידן זלמנסון אמר לאחר המשחק: "לצערנו קיבלנו שיעור באינטנסיביות, זה מאוד קשה לנצח משחק כשלוקחים עליך 19 ריבאונדים בהתקפה וכשאתה מאבד 20 כדורים, זה לא באמת נוגע לכדורסל, אנחנו צריכים ללמוד מכך ולהגיע עם יותר אינטנסיביות וריכוז למשחק הבא. דיברנו על כך ולצערי אנחנו השחקנים לא הוצאנו את זה לפועל על הפרקט, אני בטוח שנלמד מכך. זו הייתה חוויה חשובה עבורנו כדי להבין מה אנחנו צריכים לעשות כדי להשתפר ואני בטוח שנהיה מרוכזים הרבה יותר במשחק הבא".

מה אתם מצפים מהמשחק הבא נגד קרואטיה ביום שני?

"אינטנסיביות טובה יותר. להיות יותר מרוכזים במשחק לשלוט בריבאונדים ובאיבודי הכדור. מבחינת כדורסל אנחנו יודעים איך לשחק כדורסל ולא הפסדנו בגלל זה, אנחנו חייבים לוודא שאנחנו לא נופלים בדברים האלו כי הם הדברים העיקריים עבורנו כקבוצה".