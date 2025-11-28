יום שישי, 28.11.2025 שעה 19:48
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

"כשמכבי ת"א רצתה אותי, קודם כל אמרתי 'לא'"

ווסלי פטאצ'י שנמכר הקיץ מהצהובים לאלקמאר התראיין לתקשורת הברזילאית וסיפר על הטראומה מהמלחמה ("חלמתי על זה בלילות") והתקופה בליגת העל ובישראל

|
ווסלי פטאצ'י (IMAGO)
ווסלי פטאצ'י (IMAGO)

אין ספק שאחד ההבדלים הבולטים במכבי תל אביב לעומת העונה שעברה הוא היעדרו של ווסלי פטאצ'י, שעבר לאלקמאר. בלעדיו, האלופה ללא ספק נראית אחרת העונה ולראיה שתי השישיות הרצופות שספגה מבית”ר ירושלים וליון. היום (שישי) החלוץ התייחס בראיון פתוח לתקשורת הברזילאית לשהותו בישראל ולמה שעבר עליו.

"כשהסוכן שלי סיפר שיש הצעה מישראל, התגובה המיידית שלי הייתה 'אחי, אני לא רוצה ללכת'", אמר הברזילאי. "אבל בסנטוס עברו עליי דברים לא פשוטים שהרחיקו את האוהדים ממני. לפעמים קורים דברים שאין לנו שליטה עליהם. דווקא כשהתחלתי שוב להבקיע ולהרגיש טוב, לא רציתי לעזוב. הסוכן חזר ושאל, ואני שוב אמרתי לא. עד שיום אחד הוא התקשר ואמר: 'אתה צריך לסמוך עליי. הכל יסתדר. אנחנו טסים לישראל. יש לך עד חצות לארוז, זו ההחלטה הכי טובה שתוכל לעשות עכשיו'. אמרתי לו 'אז בוא נלך'. אמא שלי הייתה לידי, אמרתי לה 'אמא, נוסעים. אם נישאר כאן לא נדע מה יקרה', והיא הסכימה".

פטאצ'י סיפר שהחודשים הראשונים בישראל היו מאתגרים. "לא היה אף שחקן דובר פורטוגזית. רק הפיזיותרפיסט, וגם הוא לא יכול להיות איתי כל היום. הוא עזר לי בהתחלה להבין דברים. זו הייתה תקופת הסתגלות, למדתי הרבה אנגלית, אפילו לקחתי שיעורים בימי חופש. אחרי הפגרה כבשתי את השער הראשון שלי ואז עוד אחד. נגד בשיקטאש בליגה האירופית גם הבקעתי וגם בישלתי. משם הכל התחבר, סיימתי את העונה עם 14 שערים ו-10 בישולים. זו הייתה עונה מדהימה, וכך הגיע העניין מאלקמאר".

על תקופת המלחמה בישראל הוא סיפר בכנות: "למשפחה של הסוכן שלי בישראל היה תפקיד חשוב. הייתי עם אח שלו בתל אביב, וגם שאר המשפחה הייתה קרובה. תמיד נתנו לי ביטחון. הם אמרו 'כשתהיה אזעקה פשוט תיכנס למרחב המוגן, הכל בסדר, ישראל בטוחה'. ובאמת, עם הזמן התרגלתי. לא פחדתי. בלילות היו לי חלומות על הפצצות ומלחמה, ובהמשך זה אפילו הפך קצת לטראומטי. אבל תודה לאל, לא קרה לי כלום. זו הייתה שנה של המון למידה עבורי, כבן אדם, כגבר וכשחקן".

