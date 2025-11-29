עלתה על הגל: מילאן טיפסה לפסגה אחרי 0:1

הרכבים וציונים

לאט אבל בטוח. זו הדרך לתאר את העונה של מילאן עד כה, אחרי שהיא הצליחה הערב (שבת) להשיג שלוש נקודות יקרות שהעלו אותה לפחות זמנית לפסגת הטבלה בליגה האיטלקית כשניצחה 0:1 את לאציו.

אחרי שהשיגו תוצאה גדולה בשבוע שעבר, הרוסונרי פתחו את ההתמודדות בסן סירו עם תחושת דה ז’ה וו, כשעם פתיחת המשחק מייק מניאן סיפק הצלה אדירה, יש שיאמרו אחת מהצלות העונה, כשהדף נגיחה חזקה של מריו חילה בעוד שהמארחת לא סיכנה כלל את המסגרת של איבן פרובדל.

עם פתיחת המחצית השנייה מילאן עלתה אחרת ולעיני הקהל הביתי עלתה ליתרון אחרי צירוף מסירות יפה בין יוסוף פופאנה לפיקאיו טומורי, שהסתיים בכדור רוחב של האחרון. רפאל ליאאו הגיע ראשון והעביר את הכדור מתחת לגופו של שוער הנשרים כדי לכבוש.

בעוד שהאדומים-שחורים היו בטוחים שהם מנצחים, דרמה ענקית התרחשה דקה לסיום תוספת הזמן, כשסטרהיניה פבלוביץ’ נגע בידו ברחבה. אלא שאחרי בדיקת VAR ומהומה ענקית שהתחוללה במשך שבע דקות, במהלכה גם מאמן מילאן מסימיליאנו אלגרי הורחק, החליט השופט כי אין פנדל בעקבות עבירה על הבלם.

כעת, העיניים של מילאן נשואות אל עבר המשחק שיתרחש בהמשך המחזור בין נאפולי לרומא, כשהקבוצה השנייה מעיר הנצח יכולה לעקוף אותה בפסגה אם תנצח את האלופה המכהנת, שיכולה להשתוות בעצמה לרוסונרי אם היא תשיג את שלוש הנקודות במפגש הפסגה.