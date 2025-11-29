עלתה על הגל: מילאן טיפסה לפסגה אחרי 0:1

לאט אבל בטוח. זו הדרך לתאר את העונה של מילאן עד כה, אחרי שהיא הצליחה הערב (שבת) להשיג שלוש נקודות יקרות שהעלו אותה לפחות זמנית לפסגת הטבלה בליגה האיטלקית כשניצחה 0:1 את לאציו.
אחרי שהשיגו תוצאה גדולה בשבוע שעבר, הרוסונרי פתחו את ההתמודדות בסן סירו עם תחושת דה ז’ה וו, כשעם פתיחת המשחק מייק מניאן סיפק הצלה אדירה, יש שיאמרו אחת מהצלות העונה, כשהדף נגיחה חזקה של מריו חילה בעוד שהמארחת לא סיכנה כלל את המסגרת של איבן פרובדל.
עם פתיחת המחצית השנייה מילאן עלתה אחרת ולעיני הקהל הביתי עלתה ליתרון אחרי צירוף מסירות יפה בין יוסוף פופאנה לפיקאיו טומורי, שהסתיים בכדור רוחב של האחרון. רפאל ליאאו הגיע ראשון והעביר את הכדור מתחת לגופו של שוער הנשרים כדי לכבוש.
כובשת את הפסגה: מילאן גוברת על לאציו
בעוד שהאדומים-שחורים היו בטוחים שהם מנצחים, דרמה ענקית התרחשה דקה לסיום תוספת הזמן, כשסטרהיניה פבלוביץ’ נגע בידו ברחבה. אלא שאחרי בדיקת VAR ומהומה ענקית שהתחוללה במשך שבע דקות, במהלכה גם מאמן מילאן מסימיליאנו אלגרי הורחק, החליט השופט כי אין פנדל בעקבות עבירה על הבלם.
כעת, העיניים של מילאן נשואות אל עבר המשחק שיתרחש בהמשך המחזור בין נאפולי לרומא, כשהקבוצה השנייה מעיר הנצח יכולה לעקוף אותה בפסגה אם תנצח את האלופה המכהנת, שיכולה להשתוות בעצמה לרוסונרי אם היא תשיג את שלוש הנקודות במפגש הפסגה.
מחצית שניה
-
'90+15
- זהו זה! אחרי דרמה אדירה, השופט שרק לסיום המשחק! מילאן עלתה זמנית לפסגת הטבלה עם 0:1 קטן-גדול על לאציו
-
'90+13
- מתיאה זקאני ספג כרטיס צהוב אחרי שתפס את טומורי
-
'90+12
- דרמת ענק התרחשה דקה לסיום, כשסטרהיניה פבלוביץ' נגע בידו ברחבה, במהלך שהוביל את השופט ללכת ל-VAR, מה שעורר את זעמו של מסימיליאנו אלגרי שספג הרחקה וגרם למהומה. אחרי בדיקה, במצלמה נראה שתפסו בחולצתו של פבלוביץ', דבר ההוביל לעבירה והשופט החליט על פסילת הפנדל
-
'90
- סמואלה ריצ'י תפס את פדרו ומשך אותו אחורה. הקשר המחליף נכנס גם הוא לפנקס עם צהוב
-
'85
- תומא באשיץ' גם סיים את חלקו במשחק. טיג'אני נוסלין נכנס לדקות ההכרעה
-
'85
- חילופים אחרונים אצל הנשרים, כשלוקה פלגריני יצא ונונו טבארש עלה
-
'85
- אלכסיס סלמאקרס הוריד מסירה לסטרהיניה פבלוביץ', שהצטרף להתקפה וניסה לכבוש מהאוויר אבל בעזרת הרבה מזל, פרובדל מנע מהכדור להיכנס
-
'84
- תומא באשיץ' ניסה לבעוט מרחוק ולהפתיע את מניאן, אבל הצרפתי היה ערני וקלט את הכדור בביטחון
-
'82
- חילוף שני אצל המארחת, כשכריסטופר אנקונקו סיים את חלקו בהתמודדות וסמואלה ריצ'י עלה על חשבונו
-
'81
- ליאאו הסתובב על השומר שלו וניסה לסובב לפינה הרחוקה, אבל פרובדל קלט את תנועת הכדור מבעוד מועד ותפס את הבעיטה בסיום
-
'73
- אלסיו רומאניולי גלש בצורה מכוערת על אלכסיס סלמאקרס וספג כרטיס צהוב
-
'70
- פדרו עלה להוסיף מהניסיון שלו ולנסות לעזור לקבוצתו לשוב למשחק כשנכנס במקום גוסטב איסקסן
-
'67
- כדור גובה נוסף של ברטסאגי מצא ראש של חבר קבוצה, כשרובן לופטוס צ'יק נגח, אבל האנגלי שרק נכנס מהספסל עוד לא איפס כוונות ושלח את ההזדמנות החוצה
-
'65
- חילוף ראשון אצל המוליכה שהוציאה את יוסוף פופאנה והכניסה את רובן לופטוס צ'יק במקומו
-
'64
- מתיאו גאביה נכנס לפנקסו של השופט אחרי שדחף את קסטז'אנוס וראה את הצהוב
-
'63
- דוידה ברטסאגי קיבל כדור רוחב מאלכסיס סלמאקרס והגביה לרחבה, שם המתין ליאאו שהתרומם מעל השומר שלו ונגח אל עבר השער אבל הפעם פרובדל הצליח לעצור אותו עם הדיפה
-
'62
- גם טאטי קסטז'אנוס עלה לעזור לחלק ההתקפי במקום בולאי דיא שפינה את מקומו
-
'62
- חילופים ראשונים בשורות הנשרים כשפיסאיו דלה באשירו החליף את מתיאס וסינו
-
'61
- פופאנה דהר לאורך חצי מגרש באין מפריע עד לרחבת ה-16 אבל ברגע ביזארי פגע עם הכדור ברגלו השנייה בעת הבעיטה לשער
-
'57
- לוקה פלגריני הביע את מורת רוחו על כך שסלמאקרס לא קיבל צהוב בצד השני וספג צהוב מצדו
-
'51
- שער! בהזדמנות הראשונה של מילאן למסגרת, היא עלתה ליתרון! הקליניות של הרוסונרי הוכיחה את עצמה פעם נוספת, כשדאבל פס עם פופאנה באזור רחבת ה-16 הסתיים במסירת רוחב עוצמתית של פיקאיו טומורי אל רפאל ליאאו, שמקרוב בעט חזק מתחת לגופו של איבן פרובדל, שניסה לעצור את הכדור אבל העוצמה הכניעה אותו
-
'48
- גוסטב איסקסן הכניס כדור רוחב למתיאה זקאני ששלח רגל, אבל טומורי המתין באזור קו השער ומנע מהכדור לחדור לרשת
מחצית ראשונה
-
'42
- פיקאיו טומורי היה הכי קרוב בשורות הרוסונרי לכבוש כשניסה לבעוט מהאוויר כדור גובה אחרי שהצטרף לרחבה, אבל הניסיון שלו הלך החוצה
-
'33
- אחרי שהחמיץ, קפטן לאציו זקאני נזקק לטיפול אחרי שנשכב על הדשא כשהוא החזיק את שריר הירך האחורי ויצא החוצה על מנת להתאושש ולראות אם הוא יכול להמשיך
-
'32
- זקאני עבר באמנות את טומורי וניסה לבעוט כדור שטוח, שנהדף על ידי מניאן שהיה ערני
-
'26
- פיקאיו טומורי ספג כרטיס צהוב אחרי שביצע עבירה על מתיאה זקאני
-
'17
- כדור קרן של תומא באשיץ' הגיע אל ראשו של אדם מארושיץ', שנגח כדור חלש היישר לידיו של מניאן
-
'4
- מילאן יצאה להתקפה מהירה מרגלי רפאל ליאאו, שהוציא כדור רוחב שהגיע אל אלכסיס סלמאקרס. שחקן הקו הבלגי ניסה לכבוש בנגיעה אבל פגע בחברו יוסוף פופאנה שבלם את הניסיון
-
'2
- מה זה??? אחרי שהיה גיבור הדרבי, מייק מניאן סיפק הצלה מטורפת כבר בפתיחה, אחרי שמריו חילה נגח כדור עוצמתי אל עבר השער, אבל הצרפתי הצליח לעשות קסם נוסף ולשלוח את הכדור מעל הרשת
-
'1
- השופט ג'וזפה קולו הוציא את ההתמודדות בין מילאן ללאציו לדרך! המטרה של הרוסונרי היא לטפס זמנית לפסגה. לאציו תסייע ליריבה העירונית ותעצור אותה?