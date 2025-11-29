יום חמישי, 04.12.2025 שעה 17:49

רפאל ליאאו גולש אל עבר הפסגה (IMAGO)

עלתה על הגל: מילאן טיפסה לפסגה אחרי 0:1

מניאן סיפק את אחת מהצלות העונה לנגיחה של חילה, ליאאו דאג שזה ישתלם עם שער ניצחון מול לאציו, שהעלה אותה לפחות זמנית למקום הראשון בטבלה. צפו

מערכת ONE | 29/11/2025 21:45
יום שבת, 29/11/2025, 21:45אצטדיון סן סירוליגה איטלקית - מחזור 13
לאציו
הסתיים
1 0
שופט: ג'וזפה קולו
מילאן
ליגה איטלקית 25-26
289-1913מילאן1
2811-2013נאפולי2
2713-2813אינטר3
277-1513רומא4
247-1913קומו5
2411-2213בולוניה6
2312-1713יובנטוס7
1810-1513לאציו8
1820-1413אודינזה9
1716-1613ססואולו10
1717-1613קרמונזה11
1614-1613אטאלנטה12
1423-1213טורינו13
1317-1013לצ'ה14
1119-1313קליארי15
1120-1313גנואה16
1117-913פארמה17
1018-1013פיזה18
621-1013פיורנטינה19
620-813ורונה20
הרכבים וציונים
 
 

לאט אבל בטוח. זו הדרך לתאר את העונה של מילאן עד כה, אחרי שהיא הצליחה הערב (שבת) להשיג שלוש נקודות יקרות שהעלו אותה לפחות זמנית לפסגת הטבלה בליגה האיטלקית כשניצחה 0:1 את לאציו.

אחרי שהשיגו תוצאה גדולה בשבוע שעבר, הרוסונרי פתחו את ההתמודדות בסן סירו עם תחושת דה ז’ה וו, כשעם פתיחת המשחק מייק מניאן סיפק הצלה אדירה, יש שיאמרו אחת מהצלות העונה, כשהדף נגיחה חזקה של מריו חילה בעוד שהמארחת לא סיכנה כלל את המסגרת של איבן פרובדל.

עם פתיחת המחצית השנייה מילאן עלתה אחרת ולעיני הקהל הביתי עלתה ליתרון אחרי צירוף מסירות יפה בין יוסוף פופאנה לפיקאיו טומורי, שהסתיים בכדור רוחב של האחרון. רפאל ליאאו הגיע ראשון והעביר את הכדור מתחת לגופו של שוער הנשרים כדי לכבוש.

כובשת את הפסגה: מילאן גוברת על לאציו

בעוד שהאדומים-שחורים היו בטוחים שהם מנצחים, דרמה ענקית התרחשה דקה לסיום תוספת הזמן, כשסטרהיניה פבלוביץ’ נגע בידו ברחבה. אלא שאחרי בדיקת VAR ומהומה ענקית שהתחוללה במשך שבע דקות, במהלכה גם מאמן מילאן מסימיליאנו אלגרי הורחק, החליט השופט כי אין פנדל בעקבות עבירה על הבלם.

כעת, העיניים של מילאן נשואות אל עבר המשחק שיתרחש בהמשך המחזור בין נאפולי לרומא, כשהקבוצה השנייה מעיר הנצח יכולה לעקוף אותה בפסגה אם תנצח את האלופה המכהנת, שיכולה להשתוות בעצמה לרוסונרי אם היא תשיג את שלוש הנקודות במפגש הפסגה.

מחצית שניה
  • '90+15
  • החלטת שופט
  • זהו זה! אחרי דרמה אדירה, השופט שרק לסיום המשחק! מילאן עלתה זמנית לפסגת הטבלה עם 0:1 קטן-גדול על לאציו
  • '90+13
  • כרטיס צהוב
  • מתיאה זקאני ספג כרטיס צהוב אחרי שתפס את טומורי
השופט מודיע על ביטול שריקת הפנדל (IMAGO)השופט מודיע על ביטול שריקת הפנדל (IMAGO)
מסימיליאנו אלגרי מורחק (IMAGO)מסימיליאנו אלגרי מורחק (IMAGO)
השופט ג'וזפה קולו מסתכל במסך ה-VAR (IMAGO)השופט ג'וזפה קולו מסתכל במסך (IMAGO)
  • '90+12
  • החלטת שופט
  • דרמת ענק התרחשה דקה לסיום, כשסטרהיניה פבלוביץ' נגע בידו ברחבה, במהלך שהוביל את השופט ללכת ל-VAR, מה שעורר את זעמו של מסימיליאנו אלגרי שספג הרחקה וגרם למהומה. אחרי בדיקה, במצלמה נראה שתפסו בחולצתו של פבלוביץ', דבר ההוביל לעבירה והשופט החליט על פסילת הפנדל
  • '90
  • כרטיס צהוב
  • סמואלה ריצ'י תפס את פדרו ומשך אותו אחורה. הקשר המחליף נכנס גם הוא לפנקס עם צהוב
  • '85
  • חילוף
  • תומא באשיץ' גם סיים את חלקו במשחק. טיג'אני נוסלין נכנס לדקות ההכרעה
  • '85
  • חילוף
  • חילופים אחרונים אצל הנשרים, כשלוקה פלגריני יצא ונונו טבארש עלה
סטרהיניה פבלוביץ' בועט (IMAGO)סטרהיניה פבלוביץ' בועט (IMAGO)
  • '85
  • החמצה
  • אלכסיס סלמאקרס הוריד מסירה לסטרהיניה פבלוביץ', שהצטרף להתקפה וניסה לכבוש מהאוויר אבל בעזרת הרבה מזל, פרובדל מנע מהכדור להיכנס
  • '84
  • החמצה
  • תומא באשיץ' ניסה לבעוט מרחוק ולהפתיע את מניאן, אבל הצרפתי היה ערני וקלט את הכדור בביטחון
  • '82
  • חילוף
  • חילוף שני אצל המארחת, כשכריסטופר אנקונקו סיים את חלקו בהתמודדות וסמואלה ריצ'י עלה על חשבונו
  • '81
  • החמצה
  • ליאאו הסתובב על השומר שלו וניסה לסובב לפינה הרחוקה, אבל פרובדל קלט את תנועת הכדור מבעוד מועד ותפס את הבעיטה בסיום
כריסטופר אנקונקו עולה מעל כולם (IMAGO)כריסטופר אנקונקו עולה מעל כולם (IMAGO)
  • '73
  • כרטיס צהוב
  • אלסיו רומאניולי גלש בצורה מכוערת על אלכסיס סלמאקרס וספג כרטיס צהוב
  • '70
  • חילוף
  • פדרו עלה להוסיף מהניסיון שלו ולנסות לעזור לקבוצתו לשוב למשחק כשנכנס במקום גוסטב איסקסן
  • '67
  • החמצה
  • כדור גובה נוסף של ברטסאגי מצא ראש של חבר קבוצה, כשרובן לופטוס צ'יק נגח, אבל האנגלי שרק נכנס מהספסל עוד לא איפס כוונות ושלח את ההזדמנות החוצה
אדריאן ראביו מתקדם (IMAGO)אדריאן ראביו מתקדם (IMAGO)
  • '65
  • חילוף
  • חילוף ראשון אצל המוליכה שהוציאה את יוסוף פופאנה והכניסה את רובן לופטוס צ'יק במקומו
  • '64
  • כרטיס צהוב
  • מתיאו גאביה נכנס לפנקסו של השופט אחרי שדחף את קסטז'אנוס וראה את הצהוב
  • '63
  • החמצה
  • דוידה ברטסאגי קיבל כדור רוחב מאלכסיס סלמאקרס והגביה לרחבה, שם המתין ליאאו שהתרומם מעל השומר שלו ונגח אל עבר השער אבל הפעם פרובדל הצליח לעצור אותו עם הדיפה
אלכסיס סלמאקרס עם הכדור, לוקה פלגריני בוחן את התנועות (IMAGO)אלכסיס סלמאקרס עם הכדור, לוקה פלגריני בוחן את התנועות (IMAGO)
  • '62
  • חילוף
  • גם טאטי קסטז'אנוס עלה לעזור לחלק ההתקפי במקום בולאי דיא שפינה את מקומו
  • '62
  • חילוף
  • חילופים ראשונים בשורות הנשרים כשפיסאיו דלה באשירו החליף את מתיאס וסינו
  • '61
  • אחר
  • פופאנה דהר לאורך חצי מגרש באין מפריע עד לרחבת ה-16 אבל ברגע ביזארי פגע עם הכדור ברגלו השנייה בעת הבעיטה לשער
  • '57
  • כרטיס צהוב
  • לוקה פלגריני הביע את מורת רוחו על כך שסלמאקרס לא קיבל צהוב בצד השני וספג צהוב מצדו
רפאל ליאאו עם החגיגה האופיינית (IMAGO)רפאל ליאאו עם החגיגה האופיינית (IMAGO)
רפאל ליאאו חוגג (IMAGO)רפאל ליאאו חוגג (IMAGO)
רפאל ליאאו מכניע את איבן פרובדל (IMAGO)רפאל ליאאו מכניע את איבן פרובדל (IMAGO)
  • '51
  • שער
  • שער! בהזדמנות הראשונה של מילאן למסגרת, היא עלתה ליתרון! הקליניות של הרוסונרי הוכיחה את עצמה פעם נוספת, כשדאבל פס עם פופאנה באזור רחבת ה-16 הסתיים במסירת רוחב עוצמתית של פיקאיו טומורי אל רפאל ליאאו, שמקרוב בעט חזק מתחת לגופו של איבן פרובדל, שניסה לעצור את הכדור אבל העוצמה הכניעה אותו
  • '48
  • החמצה
  • גוסטב איסקסן הכניס כדור רוחב למתיאה זקאני ששלח רגל, אבל טומורי המתין באזור קו השער ומנע מהכדור לחדור לרשת
מחצית ראשונה
לוקה מודריץ' עם הכדור (IMAGO)לוקה מודריץ' עם הכדור (IMAGO)
  • '42
  • החמצה
  • פיקאיו טומורי היה הכי קרוב בשורות הרוסונרי לכבוש כשניסה לבעוט מהאוויר כדור גובה אחרי שהצטרף לרחבה, אבל הניסיון שלו הלך החוצה
  • '33
  • פציעה
  • אחרי שהחמיץ, קפטן לאציו זקאני נזקק לטיפול אחרי שנשכב על הדשא כשהוא החזיק את שריר הירך האחורי ויצא החוצה על מנת להתאושש ולראות אם הוא יכול להמשיך
  • '32
  • החמצה
  • זקאני עבר באמנות את טומורי וניסה לבעוט כדור שטוח, שנהדף על ידי מניאן שהיה ערני
רפאל ליאאו מנסה לעבור את מריו חילה (IMAGO)רפאל ליאאו מנסה לעבור את מריו חילה (IMAGO)
  • '26
  • כרטיס צהוב
  • פיקאיו טומורי ספג כרטיס צהוב אחרי שביצע עבירה על מתיאה זקאני
  • '17
  • החמצה
  • כדור קרן של תומא באשיץ' הגיע אל ראשו של אדם מארושיץ', שנגח כדור חלש היישר לידיו של מניאן
  • '4
  • החמצה
  • מילאן יצאה להתקפה מהירה מרגלי רפאל ליאאו, שהוציא כדור רוחב שהגיע אל אלכסיס סלמאקרס. שחקן הקו הבלגי ניסה לכבוש בנגיעה אבל פגע בחברו יוסוף פופאנה שבלם את הניסיון
מייק מניאן עם אחת מהצלות העונה (IMAGO)מייק מניאן עם אחת מהצלות העונה (IMAGO)
  • '2
  • החמצה
  • מה זה??? אחרי שהיה גיבור הדרבי, מייק מניאן סיפק הצלה מטורפת כבר בפתיחה, אחרי שמריו חילה נגח כדור עוצמתי אל עבר השער, אבל הצרפתי הצליח לעשות קסם נוסף ולשלוח את הכדור מעל הרשת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט ג'וזפה קולו הוציא את ההתמודדות בין מילאן ללאציו לדרך! המטרה של הרוסונרי היא לטפס זמנית לפסגה. לאציו תסייע ליריבה העירונית ותעצור אותה?
מייק מניאן. אחרי שהפך לגיבור הדרבי, השוער יספק עוד רגעים קסומים? (IMAGO)מייק מניאן. אחרי שהפך לגיבור הדרבי, השוער יספק עוד רגעים קסומים? (IMAGO)
רפאל ליאאו. בהיעדר כריסטיאן פוליסיק הפורטוגלי ייקח את המושכות? (IMAGO)רפאל ליאאו. בהיעדר כריסטיאן פוליסיק הפורטוגלי ייקח את המושכות? (IMAGO)
