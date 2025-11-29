יום שבת, 29.11.2025 שעה 18:04
יום שבת, 29/11/2025, 17:15אצטדיון קאמפ נואוליגה ספרדית - מחזור 14
אלאבס
דקה 49
2 1
שופט: מיגל אנחל אורטיס אריאס
ברצלונה
ליגה ספרדית 25-26
3212-2813ריאל מדריד1
3115-3613ברצלונה2
2911-2613ויאריאל3
2811-2513אתלטיקו מדריד4
2114-2013בטיס5
2116-1713אספניול6
2015-1314חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1618-1713ריאל סוסיאדד9
1621-1913סביליה10
1618-1613סלטה ויגו11
1617-1514אלצ'ה12
1614-1213ראיו וייקאנו13
1512-1113אלאבס14
1322-1514מיורקה15
1321-1213ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
920-713אוביידו20
מערכת ONE | 29/11/2025 17:15
אלחנדרו באלדה (IMAGO)
אלחנדרו באלדה (IMAGO)

הליגה הספרדית ממשיכה להגביר קצב משבוע לשבוע, ולאט לאט מבינים את הלך הרוח ומצב הכוחות. בשעה זו (שידור חי בערוץ ONE) המחזור ה-14 בלה ליגה נמשך לו עם מפגש מסקרן מאוד בקאמפ נואו, שם ברצלונה מארחת, ללא תכולה מלאה, את אלאבס הצנועה שתנסה להדהים.

במחזור הקודם הקטלונים שבו הביתה וחגגו בענק עם 0:4 על אתלטיק בילבאו, כשהם אפילו ראו את ריאל מדריד מועדת כבונוס, אך המעידה הזו לא הספיקה למקום הראשון. כעת, האנזי פליק והשחקנים שלו ינסו לפחות זמנית לעלות לפסגה, להלחיץ את הבלאנקוס ולקוות למעידה נוספת של המוליכה.

אמנם היה 0:4 על בילבאו, אך הקטלונים מגיעים עם הפסד כואב במיוחד לאחר מכן, כששיחקו באמצע השבוע נגד צ’לסי בלונדון ויצאו מסטמפורד ברידג’ עם 3:0 די משפיל. ברצלונה רוצה לשוב למסלול הניצחונות במשחק שבו אסור לה בשום צורה למעוד.

מהצד השני של המתרס, הבאסקים הצנועים אי שם באזור התחתית עם 15 נקודות, אך בסך הכל רושמים עונה לא רעה בכלל. אלאבס תנסה להדהים על אף שהיא הפסידה בשני המשחקים האחרונים שלה, ובכללי הניצחון האחרון שלה בקאמפ נואו היה אי שם ב-2016.

מחצית ראשונה
  • '36
  • כרטיס צהוב
  • מרק ברנאל קיבל את הכרטיס הצהוב והפך למוצהב הראושן של המארחת
מארק קסאדו בפעולה (IMAGO)מארק קסאדו בפעולה (IMAGO)
רוברט לבנדובסקי במאבק על הכדור (IMAGO)רוברט לבנדובסקי במאבק על הכדור (IMAGO)
  • '32
  • כרטיס צהוב
  • עבדה רבאך קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון להתמודדות לאחר עבירה על לאמין ימאל
  • '26
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ליתרון 1:2: כשלא כובשים, סופגים. ראפיניה העביר כדור רוחב לדני אולמו, שמתוך הרחבה בעט עם רגל ימין וקבע את המהפך
  • '24
  • החמצה
  • רבאך דהר עם הכדור במתפרצת ועצר בתוך הרחבהץ הוא העביר כדור נהדר לאוטו, שמטווח קרוב סחט הצלה נפלאה מז'ואן גארסיה, ששמר על השער עבור הקטלונים
ראפיניה המבשל חוגג עם אלחנדרו באלדה את השער (IMAGO)ראפיניה חוגג עם אלחנדרו באלדה את השער (IMAGO)
איזן מהר עבור המארחת. לאמין ימאל (La Liga)איזן מהר עבור המארחת. לאמין ימאל (La Liga)
לאמין ימאל חוגג (La Liga)לאמין ימאל חוגג (La Liga)
לאמין ימאל חוגג שער בכורה בקאמפ נואו (La Liga)לאמין ימאל חוגג שער בכורה בקאמפ נואו (La Liga)
  • '8
  • שער
  • שער! ברצלונה השותתה ל-1:1: קצב נהדר למשחק. באלדה הכניס כדור עומק לראפיניה, שקיבל אותו בצידה השמאלי של הרחבה. הברזילאי העביר רוחב שהגיע עד ללאמין ימאל, ששחרר בעיטה לרשת וכבש את שערו הראשון בקאמפ נואו
פאבלו איבנייס חוגג את שער היתרון (La Liga)פאבלו איבנייס חוגג את שער היתרון (La Liga)
שחקני אלאבס חוגגים יתרון מוקדם (La Liga)שחקני אלאבס חוגגים יתרון מוקדם (La Liga)
שחקני אלאבס חוגגים בפתיחה (IMAGO)שחקני אלאבס חוגגים בפתיחה (IMAGO)
  • '1
  • שער
  • שער! אלאבס עלתה ליתרון 0:1: ברצלונה בהלם. הבאסקים סחטו כדור קרן כבר בהתקפתם הראשונה במשחק. ההגבהה הגיעה לויקטור פראדה, שבנגיעה מצא את פאבלו איבנייס שכבש מקרוב עבור האורחת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט מיגל אנחל אורטיס אריאס הוציא את המשחק לדרך!
האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)
לאמין ימאל מתחמם (La Liga)לאמין ימאל מתחמם (La Liga)
