"ליברפול עשויה לפנות לקלופ וללואיס אנריקה"

לפי דיווח ב'סאן', בליברפול שוקלים מהלך מפתיע במיוחד: החזרה של יורגן קלופ לעמדת המאמן, אם ארנה סלוט יפוטר. מדובר ברעיון דרמטי שעולה בשעת המשבר הגדולה ביותר של המועדון מאז עונת 1953/54.

קלופ, בן 58, שעזב את ליברפול בקיץ 2024 והוחלף על ידי סלוט, משמש כיום כראש תחום הכדורגל העולמי של רד בול. לפי הדיווח, במקרה שפנייה אכן תתבצע, קלופ צפוי להישקל רק כפתרון זמני עד סוף העונה. הסיבה: הנהלת ליברפול סימנה את מאמן פאריס סן ז'רמן, לואיס אנריקה, כמועמד לטווח הארוך להוביל את הפרויקט הבא.

המשבר של סלוט: תשעה הפסדים ב-12 משחקים

ארנה סלוט, כשהוא תחת לחץ כבד, ממשיך לטעון שיש לו גיבוי מלא מהבעלים האמריקנים של פנוויי ספורטס גרופ. זאת למרות רצף מחריד של תשעה הפסדים ב-12 משחקים, שנמשך עם תבוסת 4:1 בבית לפ.ס.וו איינדהובן בליגת האלופות, תוצאה שהפכה את התקופה הנוכחית לגרועה ביותר של ליברפול מאז תחילת שנות החמישים.

ארנה סלוט (IMAGO)

ההולנדי, בן 47, אמר לאחר המשחק: "השיחות עם ההנהלה הן אותן שיחות שהיו מאז שהגעתי, אותו דבר במשך שנה וחצי". ועדיין, לפי 'הסאן', בתוך הנהלת ליברפול מתקיימות שיחות אחרות, עמוקות יותר, על חשש אמיתי כי סלוט מאבד את חדר ההלבשה.

קיץ של 426 מיליון ליש"ט – ותוצאות קשות

אחרי שיא של השקעה בקיץ: 426 מיליון ליש"ט, כולל החתמתו של אלכסנדר איסאק ב-130 מיליון, ליברפול הידרדרה "מאלופים לליצנים", כפי שמתארים בתקשורת האנגלית. ההפסד לפ.ס.וו (שהשלים את הרצף הגרוע ביותר מאז 1953/54) גרם למועדון להיערך לגרוע מכל, כולל האפשרות לפנות לקלופ, האיש שהחזיר את אליפות הליגה אחרי 30 שנה ב־2020.

יורגן קלופ (רויטרס)

ההנהלה מתלבטת והאוהדים מוחים

למרות נטייה להמתין עד תחילת השנה החדשה כדי לראות אם סלוט יצליח לשנות מומנטום, עוד הפסד, במשחק החוץ מול ווסטהאם ביום ראשון, עשוי להציב לחץ עצום על המועדון ועל FSG לפעול. אוהדי ליברפול כבר שרקו בוז עם סיום המשחק מול פ.ס.וו.

בנוסף, בארצות הברית דואגים שההשקעה האדירה בקיץ לא תניב את ההכנסות הדרושות. בתוך כך קיימת חרדה אמיתית: כישלון בהעפלה לליגת האלופות בעונה הבאה יגרום להפסד כספי של לפחות 53 מיליון ליש"ט. ועם משחקים קשים באינטר ובמארסיי, הסכנה מוחשית.

סלוט הודה במצב הנפשי המעורער של הקבוצה: "הסטנדרטים שלנו לא מה שאנחנו רגילים אליהם. אנחנו חוטפים מכה אחרי מכה, ונראה שכל טעות קטנה נגמרת בשער נגדנו. אחרי המכה הרביעית או החמישית ראיתי שזה כבר אחר. כשזה הגיע ל-3:1, זה פגע בשחקנים. זו לא הרוח שאני רוצה לראות. המינימום שאני מצפה הוא שנילחם".

אם המציאות הנוכחית תימשך, קלופ עשוי באמת להישקל כמושיע זמני עד לסיום העונה, אך לואיס אנריקה כבר מסומן כמנהל המקצועי הבא של ליברפול לעידן שאחרי משבר סלוט.