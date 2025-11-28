יום שישי, 28.11.2025 שעה 14:13
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

"משחקי חוץ נגד הפועל חיפה הם תמיד קשוחים"

הפועל ב"ש רוצה לחזור למסלול כשתתארח בסמי עופר מחר ב-15:00 ובקבוצה דרוכים: "המשחק חשוב, נצטרך להיות זהירים". וגם: בלטקסה ודוידזאדה ייעדרו

שחקני הפועל באר שבע חוגגים עם הקהל בסיום (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל באר שבע חוגגים עם הקהל בסיום (מרטין גוטדאמק)

אחרי שיצאה לפגרה הארוכה עם תיקו דרמטי נגד מ.ס. אשדוד בטרנר, הפועל באר שבע רוצה לחזור למסלול הניצחונות כשתתארח מחר (שבת, 15:00) אצל הפועל חיפה בסמי עופר. בנוסף, בנגב זוכרים היטב את החזרה הלא טובה מהפגרה הקודמת, שנגמרה עם הפסד כואב להפועל קריית שמונה ושמים דגש להגיע הפעם קודם כל בגישה טובה יותר. 

"משחקי חוץ נגד הפועל חיפה תמיד קשוחים", אמרו בבירת הנגב, "גל אראל מאמן מצוין שמוציא הרבה מהסגל שיש לו. ההתקפה שלהם מצוינת ואנחנו נהיה חייבים להיות זהירים. המשחק הזה חשוב מאוד עבורנו וזה בלשון המעטה".

מאמן הקבוצה רן קוז'וק ואנשי הצוות שלו ערך הבוקר את האימון המסכם ונתנו את הדגשים וממי להיזהר משחקני הפועל חיפה. קוז'וק ירכיב את ההרכב החזק ביותר שלו שרץ מתחילת העונה.

רן קוזרן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)

ג’יבריל דיופ ואור בלוריאן יפתחו במרכז ההגנה, כשמיגל ויטור יחכה על הספסל. קינגס קאנגווה, לוקאס ונטורה ואליאל פרץ יפתחו בקישור, כאשר איגור זלאטנוביץ יפתח בחוד. 

מתן בלטקסה, שחזר לאימונים מלאים, יקבל מנוחה גם במשחק הזה ולא יהיה בסגל. אליו מצטרף כעת אופיר דודזאדה שמתח את השריר, יחמיץ גם את הפועל פתח תקווה בשלישי וינסו להכשיר אותו נגד האקסית מכבי תל אביב.

