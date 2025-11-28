יום שבת, 29.11.2025 שעה 13:58
276-1512רומא1
259-1812מילאן2
2511-1912נאפולי3
2413-2612אינטר4
248-2112בולוניה5
247-1913קומו6
2011-1512יובנטוס7
189-1512לאציו8
1716-1613ססואולו9
1520-1212אודינזה10
1416-1312קרמונזה11
1421-1112טורינו12
1314-1412אטאלנטה13
1117-1212קליארי14
1115-912פארמה15
1016-1012פיזה16
1016-812לצ'ה17
819-1112גנואה18
619-1012פיורנטינה19
618-712ורונה20

"עושה דברים משוגעים": פאס חוגג בדרך לריאל

הארגנטינאי הוא מלך השערים וגם מלך הבישולים בסרייה א' ומציג עונת פריצה עם נתונים יוצאי דופן שיגרמו לבלאנקוס לרכוש אותו בקיץ 2026. פברגאס מהלל

|
ניקו פאס (IMAGO)
ניקו פאס (IMAGO)

ניקו פאס, הקשר ההתקפי של קומו והכוכב הצעיר של נבחרת ארגנטינה, ממשיך לעורר הדים בסרייה א' בקצב מסחרר, בזמן שבריאל מדריד עוקבים בדריכות וממתינים לרגע שיוכלו להפעיל את סעיף הרכישה מחדש. למרות השמועות סביב עתידו, ובעיקר סביב העובדה שסעיף הרכישה של ריאל מדריד אינו תקף לינואר, פאס נשאר מרוכז לחלוטין בדרכו.

בגיל 21, פאס הפך לפנים הבולטות של קומו בעונה שמסעירה את איטליה. בניצחון 1:5 הגדול על טורינו, עוד משחק שבו הצטיין, כבש את ה-1:4 לאחר מסירה של פרונה וסיומת מדויקת בשמאל. זה היה שער שהעלה אותו לצמרת טבלת הכובשים של הסרייה א', עם חמישה שערים, כולם ללא פנדלים, בצוותא עם כריסטיאן פוליסיץ' (מילאן), האקן צ'להאנולו (אינטר) וריקרדו אורסוליני (בולוניה).

אלא שהייחוד של ניקו פאס אינו רק בכיבושים. הוא גם מוביל את טבלת המבשלים של הליגה עם ארבעה בישולים, יחד עם יארי ואנדפוטה (קרמונזה), ניקולו קמביאגי (בולוניה), פדריקו דימרקו (אינטר), אמיל הולם (בולוניה) וחברו לקבוצה חסוס רודריגס. כך, פאס היה מעורב ישירות ב־9 מתוך 17 השערים של קומו, 52 אחוזים מסך השערים. מעורבות שאין דומה לה בסרייה א' העונה.

ניקו פאס (IMAGO)ניקו פאס (IMAGO)

המספרים שלו חוצים כל מדד אפשרי: שני בליגה בכמות הבעיטות לשער (39) ובבעיטות למסגרת (15), שני במסירות מפתח (29), שני בתיקולים (36), שני בכמות העבירות שספג (31), שלישי בדריבלים מוצלחים (26), ושביעי במסירות מתקדמות (74). תופעה של ממש נוצרת על שפת אגם קומו.

ססק פברגאס, מאמן הקבוצה, מתקשה להסתיר את ההתלהבות: "ניקו פאס חזק כי הוא מוציא מהלכים משום מקום. הוא עושה דברים משוגעים, בלי גבולות. הוא, דיבאלה, סולה… וגם מגנים כמו דני אלבס. אלה שחקנים שממציאים מהלכים שאתה יכול רק למחוא להם כפיים". הנשיא מירוואן סוארסו הודה שאי אפשר לשכנע את ריאל מדריד לוותר על סעיף הרכישה מחדש: "עדיף פשוט ליהנות מניקו פאס ולקוות שיישאר כאן כמה שיותר".

פאס עצמו משלב צניעות עם שאפתנות, ופברגאס מדגיש: "הוא אלוף. אני מאמין בו מאוד ובעתיד שלו. הוא יכול להגיע לאן שירצה, אם ימשיך עם אותה צניעות ואותה שאיפה. הכישרון והפיזיות, הכל שם".

ניקו פאס במאבק על הכדור (IMAGO)ניקו פאס במאבק על הכדור (IMAGO)

בריאל מדריד, שנשענת בעיקר על קסמו של קיליאן אמבפה, כבר שומעים היטב את הקריאה מהאוהדים: להחזיר את ניקו פאס. לפי הדיווחים, הקבוצה כבר הודיעה לקומו על כוונתה להפעיל את סעיף הרכישה, אך תיאלץ לחכות לקיץ. בקיץ האחרון מכרה ריאל את 50 אחוז מזכויותיו תמורת 6.3 מיליון אירו, אך שמרה לעצמה 50 אחוז נוספים ושלוש אפשרויות רכישה מחדש: הראשונה, עבור 2025 ב־8 מיליון אירו, כבר פגה, השנייה בקיץ 2026 ב־9 מיליון אירו, והשלישית ב־2027 תמורת 10 מיליון. כל הסימנים מצביעים על כך שההפעלה תהיה כבר בקיץ הקרוב.

בינתיים, קומו נהנית מניקו פאס עד כמה שניתן, והוא משתמש ביכולותיו כדי לכתוב את אחת מעונות הפריצה הגדולות בכדורגל האיטלקי, כשהערב (שישי, 21:45) הוא יפגוש את ססואולו. איש אינו יודע מה יהיה בשנים הבאות, אבל דבר אחד כמעט ודאי: אם ימשיך כך, ריאל מדריד תחזיר אותו אל הברנבאו.

