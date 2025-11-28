יום ראשון, 30.11.2025 שעה 19:53
3416-3914ברצלונה1
3213-2914ויאריאל2
3212-2813ריאל מדריד3
3111-2714אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2116-1713אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1621-1914ריאל סוסיאדד9
1618-1613סלטה ויגו10
1617-1514אלצ'ה11
1614-1213ראיו וייקאנו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1322-1514מיורקה15
1321-1213ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

כך אמרה ריאל מדריד שלום ל'משבר' שפקד אותה

פגישות בחדר ההלבשה בימים האחרונים של השבוע שעבר, שיחות והודעות ישירות עיצבו שינוי גישה שניתן היה להבחין בו מיד. בספרד חשפו את הגורמים לשיפור

|
שחקני ריאל מדריד (IMAGO)
שחקני ריאל מדריד (IMAGO)

שלוש הנקודות וארבעת השערים של ריאל מדריד (וקיליאן אמבפה), יחד עם הופעה משובחת של ויניסיוס, באים להוכיח שהתהליך הנפשי שחיפשו ראשי המועדון, צ’אבי אלונסו והשחקנים, כבר הניב תוצאות או לפחות הצליח לפזר את העננים שהחלו להתקרב לבלאנקוס. ריבוי החיבוקים בביקור בפיראוס מראה שאמנם היו בעיות, אבל ריאל מדריד ידעה לשרוד אותן, כפי שמוכיחים המקום הראשון בליגה והמיקום הנוח בליגת האלופות.

אי אפשר להכחיש שהייתה מתיחות, זו שמגיעה תמיד מעצם העובדה שריאל מדריד לא מנצחת בכל משחק. לפני ימים אחדים אמר קארים בנזמה בראיון שגם תיקו מספיק כדי שהשמועות יופיעו, וכך היה. אבל מסר ישיר מהנהלת המועדון שירת לכך שכולם יבינו היטב מהו תפקידו של כל אחד בסיפור של העונה הזו. פגישות בחדר ההלבשה בימים האחרונים של השבוע שעבר, שיחות והודעות ישירות עיצבו שינוי גישה שניתן להבחין בו מיד, כך דווח ב’אס’.

הראשונים שדיברו היו השחקנים עצמם. מודעים לכך שמשהו לא פועל כראוי ושיש להם את מירב האחריות לכך, הם הגיבו. באתונה הודגמה ההבנה בין ויניסיוס לאמבפה. משהו שהיה מוטל בספק, אך מבחינתם מעולם לא היה קיים. לאורך חלק גדול מהמחצית השנייה, הצרפתי חיפש שהברזילאי יקבל את חלקו בעניין הבקעת השערים.

קיליאן אמבפה חוגג רביעייה עם ויניסיוס (IMAGO)קיליאן אמבפה חוגג רביעייה עם ויניסיוס (IMAGO)

“שחקני ריאל מדריד הבינו שהם צריכים זה את זה, וגם הפנימו שאין שום אפשרות לייצר עימות מול המאמן. הגיבוי של המועדון למאמן היה חד וברור, ונגד אולימפיאקוס הם הוכיחו שבאידאולוגיה שלהם מופיעה רק מטרה אחת, לנצח ולהיאבק על כל התארים. דבר אחר הוא אם יצליחו בכך או לא”, הוסיפו בתקשורת בספרד.

מרגע סיום המשחק, אמבפה, ואלוורדה וכל מי שהתראיין נתנו בפומבי גיבוי לצ'אבי אלונסו, שגם הוא הבין שהקרבה היא אחד הכלים המרכזיים שלו כדי לקבל את התמיכה המלאה של שחקניו.

המחווה של חיפוש ויניסיוס אחרי המשחק לא הייתה מקרית. המאמן רצה לסמל שהדיאלוג קיים ושוויניסיוס ראוי ליותר חום ותשומת לב ממה שקיבל עד כה. חיבוק ומחווה משמעותיים. השיחות בין השחקנים למאמן בימים האחרונים הניבו תוצאות. כולם יודעים שהקו שמנחה את המועדון הוא של הנשיא, ואחרי כמה ימים של ספקות, השמש והאור חזרו להופיע שוב באופק המדרידאי.

