כך אמרה ריאל מדריד שלום ל'משבר' שפקד אותה

שלוש הנקודות וארבעת השערים של ריאל מדריד (וקיליאן אמבפה), יחד עם הופעה משובחת של ויניסיוס, באים להוכיח שהתהליך הנפשי שחיפשו ראשי המועדון, צ’אבי אלונסו והשחקנים, כבר הניב תוצאות או לפחות הצליח לפזר את העננים שהחלו להתקרב לבלאנקוס. ריבוי החיבוקים בביקור בפיראוס מראה שאמנם היו בעיות, אבל ריאל מדריד ידעה לשרוד אותן, כפי שמוכיחים המקום הראשון בליגה והמיקום הנוח בליגת האלופות.

אי אפשר להכחיש שהייתה מתיחות, זו שמגיעה תמיד מעצם העובדה שריאל מדריד לא מנצחת בכל משחק. לפני ימים אחדים אמר קארים בנזמה בראיון שגם תיקו מספיק כדי שהשמועות יופיעו, וכך היה. אבל מסר ישיר מהנהלת המועדון שירת לכך שכולם יבינו היטב מהו תפקידו של כל אחד בסיפור של העונה הזו. פגישות בחדר ההלבשה בימים האחרונים של השבוע שעבר, שיחות והודעות ישירות עיצבו שינוי גישה שניתן להבחין בו מיד, כך דווח ב’אס’.

הראשונים שדיברו היו השחקנים עצמם. מודעים לכך שמשהו לא פועל כראוי ושיש להם את מירב האחריות לכך, הם הגיבו. באתונה הודגמה ההבנה בין ויניסיוס לאמבפה. משהו שהיה מוטל בספק, אך מבחינתם מעולם לא היה קיים. לאורך חלק גדול מהמחצית השנייה, הצרפתי חיפש שהברזילאי יקבל את חלקו בעניין הבקעת השערים.

קיליאן אמבפה חוגג רביעייה עם ויניסיוס (IMAGO)

“שחקני ריאל מדריד הבינו שהם צריכים זה את זה, וגם הפנימו שאין שום אפשרות לייצר עימות מול המאמן. הגיבוי של המועדון למאמן היה חד וברור, ונגד אולימפיאקוס הם הוכיחו שבאידאולוגיה שלהם מופיעה רק מטרה אחת, לנצח ולהיאבק על כל התארים. דבר אחר הוא אם יצליחו בכך או לא”, הוסיפו בתקשורת בספרד.

מרגע סיום המשחק, אמבפה, ואלוורדה וכל מי שהתראיין נתנו בפומבי גיבוי לצ'אבי אלונסו, שגם הוא הבין שהקרבה היא אחד הכלים המרכזיים שלו כדי לקבל את התמיכה המלאה של שחקניו.

המחווה של חיפוש ויניסיוס אחרי המשחק לא הייתה מקרית. המאמן רצה לסמל שהדיאלוג קיים ושוויניסיוס ראוי ליותר חום ותשומת לב ממה שקיבל עד כה. חיבוק ומחווה משמעותיים. השיחות בין השחקנים למאמן בימים האחרונים הניבו תוצאות. כולם יודעים שהקו שמנחה את המועדון הוא של הנשיא, ואחרי כמה ימים של ספקות, השמש והאור חזרו להופיע שוב באופק המדרידאי.