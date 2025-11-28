יום שבת, 27.12.2025 שעה 16:43
כדורגל עולמי  >> גביע העולם למועדונים
גביע העולם למועדונים 25-26
02-133מנצ'סטר סיטי1
02-123באיירן מינכן2
02-93בנפיקה ליסבון3
06-113יובנטוס4
02-73ריאל מדריד5
01-63פאריס סן-ז'רמן6
02-63פלמנגו7
01-53מונטריי8
03-63צ'לסי9
02-53אינטר10
03-53בורוסיה דורטמונד11
02-43פלומיננזה12
02-43פלמייראס13
01-33אל הילאל14
03-43אינטר מיאמי15
02-33בוטאפוגו16
04-43ממלודי סאנדאונס17
03-33ריבר פלייט18
06-53פורטו19
05-43אתלטיקו מדריד20
05-43בוקה ג'וניורס21
06-43אל אהלי22
04-23רד בול זלצבורג23
04-13FC לוס אנג'לס24
06-23אולסן25
05-13 אספרנסה26
07-23סיאטל סאונדרס27
07-23פאצ'וקה28
08-23וידאד קזבלנקה29
09-23אורווה רד דיימונדס30
012-23אל עין31
017-13אוקלנד סיטי32

דיווח: סרחיו ראמוס החליט להיפרד ממונטריי

הבלם הוותיק החליט שלא להמשיך במועדון המקסיקני והוא רוצה לעזוב עם תואר. הסיבות: רצון לשחק באירופה, כשספרד על הפרק, ואולי אפילו לחזור לנבחרת

|
סרחיו ראמוס (IMAGO)
סרחיו ראמוס (IMAGO)

סרחיו ראמוס הגיע למקסיקו בתחילת 2025 כדי לשחק במונטריי. חוזהו היה לשנה ומסתיים בסוף דצמבר, ולכן עולה השאלה האם ימשיך במועדון או לא. לפי מידע של העיתונאי חואנפה סאנז מ"אל צ’ירינגיטו", ראמוס קיבל לכאורה את ההחלטה שלא להמשיך בריאדוס, אם כי לא מדובר בפרישה מכדורגל אלא בהמשך הקריירה מזווית אחרת: “הוא ישחק בספרד או אירופה אם תהיה הצעה שתספק אותו”, דווח בספרד.

יש לציין שלא פורסמה הצהרה רשמית בנושא, ורק באוקטובר האחרון ראמוס עצמו, בראיון עם סאנז, הביע את אהבתו למקסיקו ואת רצונו להישאר בקבוצה. מונטריי נמצאת כיום ברבע גמר טורניר האפרטורה 2025 של הליגה המקסיקנית.

"אני מאוד מאושר כאן. המדינה הזו קיבלה אותי בצורה נפלאה, ולמועדון יש פרויקט מאוד מעניין. נקווה שהשנה הזו תהיה טובה עבורנו. החוזה שלי מסתיים בדצמבר, ואני מקווה שנוכל להישאר כאן, כי אנחנו מאוד מרגישים בנוח", אמר.

סרחיו ראמוס (IMAGO)סרחיו ראמוס (IMAGO)

בנוסף, חוסה אנטוניו נורייגה, הנשיא של ריאדוס, ציין לפני כמה ימים שישנם מגעים להאריך את חוזהו של ראמוס, אם כי לא נכנס לפרטים כדי לא להסיט את תשומת הלב מהמאבק של הקבוצה על התואר. "אני מבין את הדאגה, אבל כרגע אנחנו רוצים להתמקד במגרש. אגיד בקצרה שכן, כמובן שיש שיחות, זה טבעי, אבל לא הייתי רוצה להיכנס לפרטים כי זה מסיח את הדעת מהחשוב ביותר: לחשוב על איך הקבוצה תהיה", אמר.

ראמוס הוא קפטן מונטריי ואחד השחקנים החשובים שלה, בסגל הכולל שחקנים כמו סרחיו קנאלס, אנתוני מרסיאל, לוקאס אוקמפוס ואוליבר טורס. הוא הצטיין הגנתית, אך גם בתרומתו בשערים, אלמנט שהיה מזוהה עם הקריירה שלו לאורך השנים.

למרות שעוד לא זכה בתארים כשחקן הקבוצה המקסיקנית, ראמוס נמצא כעת במאבק על אליפות הליגה, ואף יש למונטריי יתרון 0:2 במשחק הראשון של רבע הגמר מול קלוב אמריקה. המשחק השני יתקיים בשבת.

סרחיו ראמוס (IMAGO)סרחיו ראמוס (IMAGO)

“הסיבות של ראמוס לעזוב את מקסיקו: הוא חושב בגדול”

הסיבות לעזיבה הקרובה הן רבות, אך שתיים מרכזיות הובילו אותו לקבל את ההחלטה: חיי המשפחה במקסיקו לעומת ספרד, מצד אחד, והחלום לשחק במונדיאל עם הנבחרת, מצד שני. בעיני ראמוס, האפשרות השנייה אינה מופרכת כלל, משום שהוא מאמין שעם דקות משחק עקביות בליגה שקרובה יותר לסגנון הספרדי ובתחרויות ברמה הגבוהה ביותר, לואיס דה לה פואנטה עשוי לשקול לזמן אותו.

איימריק לאפורט עשה מהלך דומה כשעזב את ערב הסעודית וחזר לאתלטיק בילבאו, במקרה שלו עם גיבוי משמעותי יותר מצד מאמן הנבחרת, לאחר שנכלל בסגל טורנירים קודמים. ראמוס, שיחגוג 40 במרץ, שיחק לאחרונה עבור ספרד בשנת 2021, ולא זומן על ידי לואיס אנריקה ליורו 2020 או למונדיאל 2022 בקטאר, וגם לא על ידי לואיס דה לה פואנטה ליורו 2024.

סרחיו ראמוס (IMAGO)סרחיו ראמוס (IMAGO)

כך או כך, ראמוס הותיר את חותמו במונטריי בתקופתו שם, ואף השתתף באליפות העולם למועדונים וכבש שער בטורניר. היציבות ההגנתית שאפיינה אותו לאורך הקריירה שלו הופיעה גם באחד המועדונים הגדולים במקסיקו בשנים האחרונות.

בנוסף, ההשפעה המסחרית והתקשורתית שלו הייתה משמעותית. כך או כך, סיום דרכו במקסיקו נראה ברור, וכך גם חזרתו לאירופה. הרעב של סרחיו ראמוס להמשיך להגיע לעוד פסגות הוא שמכוון אותו בכיוון הזה.

/* LAST / NEXT ROUNDs */