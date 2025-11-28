יום שישי, 28.11.2025 שעה 16:51
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

מאמינים בהם? המחיר של פיינגזיכט ודרזי בפנטזי

שני שחקני הנוער צפויים לפתוח ב-11 מול הפועל פ"ת, ואיך יחזרו מהפגרה הפועל ת"א, בית"ר ירושלים והפועל ב"ש? ההרכבים המשוערים למחזור בליגה בפנים

|
טוריאל, דרזי ושועה (רדאד ג'בארה, האתר של מכבי חיפה ואורן בן חקון)
טוריאל, דרזי ושועה (רדאד ג'בארה, האתר של מכבי חיפה ואורן בן חקון)

ליגת החלומות של ONE ממשיכה בליגת העל. ריכזנו עבורכם את ההרכבים המשוערים של כל הקבוצות למחזור ה-11, על מנת שתוכלו לדעת האם השחקנים שבחרתם בהם בכלל בתוכניות ל-11 בקבוצתם או לא. במוקד, הפועל באר שבע נגד הפועל חיפה בשבת ב-15:00, בית"ר ירושלים בקרב לוהט נגד מכבי נתניה בראשון ב-20:30, מכבי תל אביב אחרי שתי השישיות הרצופות שספגה בליגה ובאירופה נגד מ.ס אשדוד בחוץ (ראשון, 20:00), ומכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה בשבת ב-19:30.

להצטרפות למשחק ופתיחת קבוצה משלכם לחצו כאן.

נציין שמדובר בהרכבים המסתמנים ושיכולים עדיין להיות שינויים, אך כאן תוכלו להבין גם מי ייעדרו עקב פציעות או השעיה ולכן עדיף לא לבחור בו. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי. נציין כי לסגל של מכבי חיפה התווספו שני שחקנים, ינון פיינגזיכט ודניאל דרזי, שניהם מקבוצת הנוער ושניהם מיועדים לפתוח ב-11 במחזור הקרוב, במחיר של 4 מיליון לכל אחד. אם אתם מאמינים בהם שיתרמו סטטיסטית למשחק, שווה מאוד לבחור בהם לפני תחילת המחזור, כאשר הם יהיו זמינים באפליקציה בקרוב.

הפועל חיפה - הפועל באר שבע (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של הפועל חיפה: ניב אנטמן, דור מלול, ג'ורג' דיבה, ברונו רמירז, אורן ביטון, רוי נאווי, לירן סרדל, אניס פורת עיאש, אופק ביטון, רותם חטואל (איתי בוגנים) ג'בון איסט.

ההרכב המשוער של הפועל באר שבע: ניב אליאסי, גיא מזרחי, אור בלוריאן, ג’יבריל דיופ, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, קינגס קאנגווה, אליאל פרץ, דן ביטון, אמיר גאנח, ואיגור זלאטנוביץ’. 

ייעדרו: סמיר פרהוד, יוני סטויאנוב, מתן בלטקסה ואופיר דוידזאדה.

אליאל פרץ ודן ביטון (רדאד גאליאל פרץ ודן ביטון (רדאד ג'בארה)

הפועל תל אביב - בני סכנין (שבת, 17:30)

ההרכב המשוער של הפועל תל אביב: אסף צור, שחר פיבן, שיקו, פרננד מאיימבו, דורון ליידנר (ייזן נסאר), אנדריאן קרייב, לוקאס פלקאו, לואיזוס לויזו, עומרי אלטמן (רן בנימין), סתיו טוריאל ודניאל דאפה.

ייעדרו: עמית למקין, שאנדה סילבה ואנס מחאמיד.

ההרכב המשוער של בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, איאד אבו עביד, חסן חילו, קרלו ברוציץ', עומר אבוהב, עדן שמיר, מתיו אנים, גבייר בושאנק, אחמד סלמן ואריתור מריאניאן.

סתיו טוריאל מטריף את בלומפילד (רדאד גסתיו טוריאל מטריף את בלומפילד (רדאד ג'בארה)

מכבי בני ריינה - עירוני טבריה (שבת, 18:30)

ההרכב המשוער של בני ריינה: גד עמוס, מילאדין סטביאנוביץ', עאיד חבשי, אלקסה פייץ', עבדאאלה ג'אבר, איהב גנאים, סער פדידה, נבו שדו, עמונאל בנדה, ג'וזה קוריה וזה טורבו.

ייעדר: מוחמד שכר.

ההרכב המשוער של טבריה: רוג'ריו דוס סנטוס, ווהיב חביבאללה, דוד קלטינס, אונדרז' באצ'ו, סמביניה, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, מחמד אוסמן, גיא חדידה, איתמר שבירו ופיטר מייקל.

ייעדר: סטניסלב בילנקי (שבר ברגל).

איתמר שבירו באימון (עודד חסין)איתמר שבירו באימון (עודד חסין)

עירוני קריית שמונה - הפועל ירושלים (שבת, 18:30)

ההרכב המשוער של קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ׳, שי בן דוד, הראל גולדנברג, סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, אביב אברהם, עלי מוסה (יאיר מרדכי), מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.

ייעדר: בילאל שאהין (פציעה)

ההרכב המשוער של הפועל ירושלים: נדב זמיר, אופק נדיר, נועם מלמוד, דויד דומג׳וני, עומר אגבדיש, איליי מדמון, ינאי דיסטנפלד (אווקה אשטה), סדריק דון, מתן חוזז, גיא בדש, אנדראו אידוקו (ישראל דאפה). 

ייעדר עקב פציעה: ז’ארדל.

כרטיס צהוב למתן חוזז (חגכרטיס צהוב למתן חוזז (חג'אג' רחאל)

הפועל פתח תקווה - מכבי חיפה (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של הפועל פ”ת: עומר כץ, נועם כהן (עידן כהן), איתי רוטמן, אוראל דגני, שחר רוזן, תומר אלטמן, נדב נידם, ג'יימס אדניי (קליי), ג'וסלין טאבי, צ'אפיוקה סונגה ושביט מזל.

ייעדר: דרור ניר (פציעה)

ההרכב המשוער של מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג, ינון פיינגזיכט, עלי מוחמד, איתן אזולאי, דניאל דרזי, סילבה קאני, קנג’י גורה וטריבנטה סטיוארט.

ייעדרו: פייר קורנו, פדראו, ליאור קאסה (פצועים) ומיכאל אוחנה (מורחק).

ינון פיינגזיכט (לילך וויס-רוזנברג)ינון פיינגזיכט (לילך וויס-רוזנברג)

מ.ס אשדוד - מכבי תל אביב (ראשון, 20:00)

ההרכב המשוער של מ.ס אשדוד: קארול נימצ'יצקי, מוחמד עאמר,  איברהים דיאקיטה, טימוטי אוואני, מאור ישילירמק, שלו הרוש, אילי טמם, רועי גורדנה, נועם מוצ’ה, יוג’ין אנסה וז’אן פלורן באטום.

ייעדרו: אדיר לוי, טום בן זקן.

ההרכב המשוער של מכבי ת”א: יפורסם בהמשך.

יוגיוג'ין אנסה (שחר גרוס)

בית"ר ירושלים - מכבי נתניה (ראשון, 20:30)

ההרכב המשוער של בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, ירדן כהן (אריאל מנדי), גיל כהן (גדרני), בריאן קראבלי, גרגורי מורוזוב, איילסון טבארש, דור מיכה, עדי יונה, עומר אצילי, ירדן שועה וג’ונבוסקו קאלו. 

צפוי להיעדר עקב פציעה: ירין לוי.

ההרכב המשוער של מכבי נתניה: עומר ניראון, הריברטו טבארש, כארם ג׳אבר, דניס קוליקוב, יובל שדה, רותם קלר, עזיז אוואטרה, ג׳וניור דיומנדה, מאור לוי, עוז בילו ומתיאוס דאבו.

שחקני מכבי נתניה חוגגים עם עוז בילו (שחר גרוס)שחקני מכבי נתניה חוגגים עם עוז בילו (שחר גרוס)

ייעדר: מקסים פלקושצ׳נקו (פציעה).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */