למרות ההפסד לנוף הגליל: שוהם ישמור על ה-11

לאחר פגרה ארוכה וההפסד עוד לפניה, 2:0 להפועל נוף הגליל, מכבי פתח תקוה תחזור היום (שישי, 15:00) לליגה הלאומית, כשתארח את מ.ס קרית ים, במטרה להגדיל עוד יותר את הפער מהמקום השלישי ולנסות לברוח בצמרת.

למרות איבוד הנקודות מול הקבוצה של אלון זיו, המאמן נועם הפתיע והחליט לפתוח עם אותם 11 שפתחו בהרכב בהפסד באצטדיון גרין. עידו כהן וניב יהושע חזרו להתאמן עם הקבוצה ויפתחו כמובן גם הם.

הבלם עומרי לוזון, נפצע במשחק האימון נגד מכבי נתניה באיזור הקרסול, אך למרות חשש מפציעה חמורה יותר, לא מדובר בפגיעה חמורה והוא ייכלל בסגל במקומו של הדר פוקס. עידן ורד, סובל מרגישות במפשעה וצפוי לחזור לכשירות בשבוע הבא.

נועם שוהם מחלק הוראות (שחר גרוס)

“יש לנו מטרה ברורה ולא ניתן לדברים שבדרך להסיט אותנו מהמטרה שהצבנו לעצמנו. אנחנו חוזרים לליגה במטרה ברורה לחזור למסלול הניצחונות ולסיים את הסיבוב הראשון כמה שיותר טוב”, אמר המאמן נועם שוהם לקראת המשחק.

שוהם גם פרגן ליריבה היום: “קרית-ים היא קבוצה שצברה עד עכשיו 20 נקודות בליגה וזה לא מובן מאליו. התכוננו טוב למשחק קשה ונבוא מוכנים פיזית ומנטלית במטרה לנצח”, הוסיף.

הרכב משוער: מרקו וולף, עומר שירזי, בן והבה, מוחמד הינדי, אביב סלם, עידו כהן, ניב יהושע, לירן חזן, סמואל אווסו, חוסה קורטז ופרנק ריבולייה