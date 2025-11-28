יום שני, 22.12.2025 שעה 09:31
כדורסל עולמי  >> מוקדמות מונדובאסקט - אירופה
מוקדמות מונדובאסקט - אירופה 24-25
260-1001קרואטיה1
264-911יוון2
271-931טורקיה3
262-831פורטוגל4
269-891גרמניה5
280-971צ'כיה6
263-791צרפת7
279-921אוקראינה8
278-901פולין9
264-741ספרד 10
278-861הולנד11
282-891הונגריה12
276-811איסלנד13
286-901סרביה14
293-941אסטוניה15
288-891ליטא16
194-931סלובניה17
189-881בריטניה18
190-861שוויץ19
181-761איטליה 20
189-821פינלנד21
186-781לטביה22
174-641דנמרק23
190-781אוסטריה24
192-791גאורגיה25
179-631בלגיה26
197-801שבדיה27
189-691ישראל28
183-621מונטנגרו29
193-711בוסניה30
191-641רומניה31
1100-601קפריסין32

לא כוחות: ישראל הובסה 89:69 מול גרמניה

במחזור הפתיחה של מוקדמות המונדובאסקט, הנבחרת לא הצליחה להתמודד מול אלופת אירופה והעולם, כשהציגה משחק הגנה נרפה. קרינגטון וסורקין בלטו בנבחרת

|
איסאק בונגה וגור לביא במאבק (IMAGO)
איסאק בונגה וגור לביא במאבק (IMAGO)

לא כוחות. נבחרת ישראל פתחה הערב (שישי) את קמפיין מוקדמות אליפות העולם 2027 בצורה מאכזבת במיוחד מבחינתה, כשהובסה 89:69 על ידי גרמניה, במשחק לא טוב של החבורה הישראלית נגד אלופת אירופה ואלופת העולם.

זהו משחק הפתיחה מתוך שישה שתקיים הנבחרת בשלב הראשון של המוקדמות, כשהמשימה ברורה, לסיים בין שלוש הראשונות בבית יחד עם קפריסין וקרואטיה. כישלון במשימה יקטין משמעותית את סיכויי העלייה לשלב הבא, שם ייערכו עוד שישה משחקים מכריעים בדרך למונדובאסקט שייערך בקטר. כבר ביום שני תפגוש ישראל את קרואטיה בריגה, במה שיהפוך במהירות למשחק גורלי.

המחצית הראשונה חשפה פערים גדולים בין הנבחרות. ישראל, שהגיעה בסגל חסר מאוד בעקבות פציעותיהם של ים מדר, טי ג'יי ליף, נועם יעקב וגיא פלטין, התקשתה לייצר רצף התקפי או להרים רמת אינטנסיביות הגנתית. תמיר בלאט שב להרכב לאחר תקופה ארוכה בחוץ אך התקשה למצוא קצב, בעוד הגנת הנבחרת קרסה פעם אחר פעם מול אלופת אירופה ואלופת העולם, שגם היא לא הופיעה בהרכב מלא. גרמניה ניצלה כל פתח, רצה למתפרצות קלות ופתחה פער דו-ספרתי משמעותי כבר ברבע הראשון.

הפער רק גדל ברבע השלישי, שבו גרמניה עלתה ליתרון 31 נקודות והפכה את המשך המשחק לגארבג' טיים ארוך. רומן סורקין היה נקודת האור היחידה של ישראל בדקות הראשונות, אך גם היכולת האישית שלו לא הצליחה לעצור את הכרסום בביטחון של הנבחרת. קאדין קרינגטון, יחד עם שחקני הספסל של בית הלחמי, הצליחו לייצר ריצת התעוררות ולצמצם את הפער ל-14 נקודות בראשית הרבע האחרון, אך בכל ניסיון קאמבק זעיר, גרמניה הגבירה קצב והשיבה את היתרון לספרות גבוהות.

עבור ישראל, התבוסה הזו מהווה תמרור אזהרה מוקדם במיוחד. לוח המשחקים צפוף, ומפגש מול קרואטיה כבר מחכה מעבר לפינה, משחק שהפך בהרף עין לקריטי להמשך הקמפיין. כדי לשמור על סיכוי אמיתי להעפיל לשלב הבא, הנבחרת תצטרך להציג שיפור משמעותי בהגנה, יותר יציבות התקפית ובעיקר מנטליות אחרת. הדרך למונדובאסקט עוד ארוכה, אבל הערב בריגה הזכיר כמה העבודה קשה – וכמה מהר דברים יכולים להסתבך אם לא מתאוששים בזמן.

קלעו לנבחרת ישראל: רומן סורקין 18, קאדין קרינגטון 17, בר טימור 11, עידן זלמנסון 7, גור לביא 7, רועי הובר 4, תמיר בלאט 3, נתנאל ארצי 2. 

רבע ראשון: 22:26 לגרמניה

חמישייה גרמניה: איסק בונגה, אוסקר דה סילבה, מלטה דלאו, ג׳סטס הולטס, דיוויד קרמר.

חמישייה ישראל: תמיר בלאט, קאדין קרינגטון, יובל זוסמן, רומן סורקין ועידן זלמנסון.

נבחרת ישראל לפני הפתיחה (IMAGO)

# 10:00-5:00: ישראל פתחה טובה עם 0:5 מהיר, אך קרמר קלע שלשה והגרמנים חזרו ופתחו בריצה טובה ועלתה ליתרון קל של ארבע נקודות, אחרי טעויות הגנתיות קריטיות בצד הישראלי.

גור לביא (IMAGO)

# 5:00-0:00: הגרמנים המשיכו בריצה הטובה והצליחו לעלות ליתרון שבע נקודות אחרי רצף שלשות. קרינגטון הצליח לצמק עם שתי שלשות והישראלים חזרו. לקראת סיום הרבע, הגרמנים הצליחו לברוח מעט וסיימו ביתרון ארבע את הרבע הראשון.

אריאל בית הלחמי (IMAGO)
רומן סורקין (IMAGO)

רבע שני: 31:50 לגרמניה

# 10:00-5:00: החבורה של בית הלחמי מציגה משחק הגנה נרפה, ולא יורדים בזמן, כשהגרמנים הצליחו לברוח ליתרון דו ספרתי ראשון במשחק ועלו ליתרון שיא של 12 הפרש אחרי ריצת 0:8. 

גור לביא בחסימה (IMAGO)

# 5:00-0:00: אחרי שתי דקות חלשות התקפית של שתי הנבחרות, הגרמנים חזרו להשתלט על הקצב, ניצלו חוסר ריכוז אצל ישראל ופתחו בריצת 3:12 בדרך ליתרון 19 בסוף הרבע השני.

רומן סורקין בפעולה (IMAGO)
גור לביא (IMAGO)

רבע שלישי: 53:69 לגרמניה

# 10:00-5:00: הגרמנים לא עוצרים וממשיכים בדיוק מאיפה שהפסיקו עם עוד ריצה משמעותית, אחרי איבודי כדורים רבים של החבורה הישראלית, כשהיתרון הגיע ל-25 נקודות.

ג׳ושוע אביביי מול קאדין קרינגטון (IMAGO)
רוי הובר במאבק (IMAGO)

# 5:00-0:00: הגרמנים לא עצרו והמשיכו עד ליתרון של 29 נקודות. ישראל הצליחה להיכנס מעט למשחק ואחרי ריצת 0:9 ל-20 הפרש. החבורה של בית הלחמי המשיכה בקצב הטוב עם ריצת 2:15 עד סיום הרבע. 

תמיר בלאט (IMAGO)תמיר בלאט (IMAGO)

רבע רביעי: 69:89 לגרמניה

# 10:00-5:00: קרינגטון המשיך להיות נקודת האור של הנבחרת, כשפתח טוב את הרבע האחרון, אך דה סילבה המשיך להוביל מנגד את הגרמנים כשהיתרון המשיך לעמוד על דו ספרתי מבטיח.

רוי הובר (IMAGO)

 # 5:00-0:00: עד הסיום ישראל לא הצליחה לצמק את היתרון, כשלקראת הסוף גרמניה כבר השתלטה מחדש על הקצב, חזרה ליתרון של 20 נקודות עם שלשה על הבאזר וניצחה בגדול את המשחק.

עידן זלמנסון (IMAGO)
שחקני גרמניה מרוצים (IMAGO)
