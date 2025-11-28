יום שני, 22.12.2025 שעה 09:30
כדורסל עולמי  >> מוקדמות מונדובאסקט - אירופה
מוקדמות מונדובאסקט - אירופה 24-25
260-1001קרואטיה1
264-911יוון2
271-931טורקיה3
262-831פורטוגל4
269-891גרמניה5
280-971צ'כיה6
263-791צרפת7
279-921אוקראינה8
278-901פולין9
264-741ספרד 10
278-861הולנד11
282-891הונגריה12
276-811איסלנד13
286-901סרביה14
293-941אסטוניה15
288-891ליטא16
194-931סלובניה17
189-881בריטניה18
190-861שוויץ19
181-761איטליה 20
189-821פינלנד21
186-781לטביה22
174-641דנמרק23
190-781אוסטריה24
192-791גאורגיה25
179-631בלגיה26
197-801שבדיה27
189-691ישראל28
183-621מונטנגרו29
193-711בוסניה30
191-641רומניה31
1100-601קפריסין32

רועי הובר: עלייה לאליפות העולם זה יעד ריאלי

גארד נבחרת ישראל בראיון לקראת פתיחת קמפיין מוקדמות המונדובאסקט מול גרמניה ב-20:30: "אנחנו יכולים לעשות את זה". וגם: האיחוד המרגש עם בלאט

|
רועי הובר (רדאד ג'בארה)
רועי הובר (רדאד ג'בארה)

נבחרת ישראל תחל היום (שישי, 20:30) את דרכה במוקדמות אליפות העולם בכדורסל באולם גרמניה שם תפגוש את אלופת אירופה המכהנת ומאמנה אלכס מומברו, שסיפורו בקיץ האחרון נע על הגבול הדק שבין הרואיות להקרבה בלתי נתפסת, לאחר שעמד על הקווים כשאינו בקו הבריאות ולאחר האליפות אף אושפז לתקופה עד לכשהחלים. נבחרת ישראל מבחינתה עשתה אליפות אירופה טובה, אך הדבר החיובי והמבורך מבחינתה ערב המשחק מול גרמניה הוא שהיא לא מפחדת להצהיר ולכוון לאן שצריך. 

חלון המשחקים הנוכחים יפגיש את חניכיו של אריאל בית הלחמי גם עם קרואטיה ביום שני, ובינתיים, לקראת המשחק מול גרמניה, תפסנו ב-ONE את רועי הובר לראיון קצר בו הוא התייחס למצב הנבחרת, לשיתוף הפעולה החדש-ישן וחייבים לציין – כזה שמחמם את הלב, עם תמיר בלאט, לאחר שהפעם הקודמת ששניהם לבשו את הגופייה של אותה הקבוצה הייתה אשר שיחקו באבן יהודה אצל ארז דגן עידנים. הובר התייחס לחבירה המחודשת לאור העבר המשותף שלהם יחדיו, כמו גם לקשיים שנובעים מכך ששחקנים הצטרפו בעצם רק אתמול בערב לנבחרת, כך שלקחת חלק בהכנה באמת הם לא יכולים היו לקחת.

אתה מגיע לחלון הנבחרות בעיצומה של עונה שנראית טוב מבחינת הפועל ירושלים. איך מצב הרוח לקראת החלון? איך האווירה בנבחרת?
"מצב הרוח בנבחרת ממש טוב, יש אווירה טובה כמו תמיד בנבחרת. אנחנו שמחים להיות ביחד. תמיד יש משהו מיוחד בלהיות חלק מנבחרת ישראל, וזה בא לידי ביטוי גם הפעם, אני מקווה שנדע לתרגם את זה על הפרקט בחלון הקרוב".  

רועי הובר (רדאד גרועי הובר (רדאד ג'בארה)

קיבלתם שחקנים מהקבוצות שלהן באיחור בגלל לוח המשחקים בתחרויות האירופיות לקראת המשחק הראשון הערב, איך מתמודדים עם הקושי הזה ומה באמת אפשר לעשות במספר השעות שלכם יחדיו כדי להצליח במשימה?
"כן, אנחנו מקבלים חלק מהשחקנים באיחור. מן הסתם זה לא אידיאלי ולא פשוט, אבל אנחנו מכירים האחד את השני ואנחנו נצטרך להתפקס על הדברים ביחד ולבוא מוכנים למשחק. זה קושי שמרבית הנבחרות חוות אותו, וצריך לדעת להתמודד עם זה. בסוף כולנו צריכים לעבוד כקבוצה אחת ולעשות את מה שנדרש מאיתנו על מנת לנצח. קשה מאד לעבוד על דברים בזמן המועט שיש לנו, לכן צריך תמיד לחזור ליסודות ולדברים שאנחנו רגילים לעשות". 

לראשונה מזה עידנים אתה ותמיר מאחדים כוחות תחת אותה גופיה, תחילה ספר לנו על אותה התקופה שלכם יחדיו, איך אתה זוכר אותה?
"אני שמח שתמיר איתנו בנבחרת, לי ולתמיר יש היכרות של הרבה שנים ואנחנו חברים טובים. היו לנו תקופות מדהימות ביחד ואין לי ספק שהוא יתרום לנו הרבה. תמיד כשאני נזכר בתקופה שלנו יחד כנערים זה מעלה זיכרונות נעימים, חוויות והרבה רגעים שמחים. להגיע מהמקום בו התחלנו לנבחרת ישראל זה באמת מרגש, ואני בטוח שאנחנו נוכל לשחזר את ההצלחות שלנו יחד גם בנבחרת, זה יכול להיות מדהים".

תמיר בלאט ורועי הובר (אורן בן חקון)תמיר בלאט ורועי הובר (אורן בן חקון)

ראינו ששיפרת את הקליעה מרחוק בשנים האחרונות לרמה שאסור לתת לך את ההזדמנות לזרוק. מה נדרש ממך ואיך עשית זאת?
"אני עובד המון על הקליעה, זה משהו ששמתי לעצמי למטרה ואני שמח שזה בא לידי ביטוי. המטרה זה לשמור על האחוזים האלה ולהמשיך לפתח את הקליעה ככלי מרכזי במשחק שלי. היום בכדורסל המודרני אנחנו רואים שקליעה מהשלוש זה אחד הכלים הכי בולטים שיש לגארדים, ככה שמבחינתי זה משהו שאני ארצה להמשיך לפתח". 

מה המטרות לחלון?
"אנחנו משחקים מול גרמניה וקרואטיה, כמובן שאנחנו תמיד רוצים לנצח אבל, זה לא יהיה פשוט. המטרה הראשונה שלנו היא גרמניה ולאחר מכן הצוות המקצועי יכין אותנו למשחק נגד קרואטיה. מן הסתם גרמניה היא אלופת אירופה ואלופת עולם וגם בסגל הזה במשחק ביתי היא עדיין נחשבת לפייבוריטית. ברור שקודם כל אנחנו צריכים להעפיל לשלב הבתים השני, וכמובן לעשות זאת עם מאזן מוצלח ככל הניתן בכדי לשמור על סיכויי העפלה לאליפות העולם". 

אריאל בית הלחמי (ראובן שוורץ)אריאל בית הלחמי (ראובן שוורץ)

מה יהיה ריאלי לדעתך?
"אני חושב שעלייה לאליפות העולם זה יעד ריאלי שהוצב על ידי ראשי הנבחרת והאיגוד, יש לנו עוד דרך ארוכה לעבור עד לשם אבל אני בהחלט חושב שאנחנו יכולים לעשות את זה. ניצחון חוץ על גרמניה ייתן לנו דחיפה גדולה לעמוד במשימה שלנו". 

מה החוזקות שלכם והחולשות שלכם בחלון הנוכחי?
"אני חושב שכמו כל נבחרת ישראל, החוזקות שלנו זה משחק מהיר, קריאת מצבים, יש הרבה מאד חכמה בנבחרת שלנו. אני גם חושב שיש פה שלד שרץ כמה שניים ביחד וזה יכול לסייע לנו. בסוף אנחנו נבחרת ישראל ואנחנו צריכים להביא את האופי הישראלי וסגנון המשחק הישראלי שמלווה את הנבחרת שלנו".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */