מציאות קשה מאוד ללאזטיץ': מחק שחקנים סתם

מכבי תל אביב תנחת היום (שישי) בצהריים בישראל ולמעשה תקיים מחר אימון אחד לקראת המשחק מול מ.ס אשדוד ביום ראשון בליגת העל. אל הפגרה יצאו הצהובים אחרי תבוסה 6:2 לבית"ר ירושלים, והם חזרו מהפגרה עם 6:0 מול ליון בליגה האירופית. שתי שישיות רצופות, התבזות חסרת תקדים, אלו דברים שלא היו בתולדות המועדון וקשה לראות איך ז'רקו לאזטיץ' יכול לצאת מהמצב שנוצר.

כפי שפורסם אתמול ב-ONE לראשונה, קולות קשים מאוד נגד המאמן נשמעו לאחר התבוסה מול ליון כאשר ישנם גורמים במועדון הסבורים כי צריך לפטר את לאזטיץ'. עיקר הטענות כלפיו הן סביב ההחלטה שלו להמשיך לא לספור את מרבית שחקני הרכש שהוא קיבל בקיץ האחרון, כאשר הדגש הוא כמובן על יואב גראפי, נועם בן הרוש, קרווין אנדראדה ויון ניקולאסקו, שאתמול, בניגוד לציפייה של רבים בצוות הניהולי-ספורטיבי, אף לא אחד מהם עלה בהרכב.

במהלך הפגרה נערכו שיחות עם המאמן, שם הראו לו איפה לדעתם נמצאות הבעיות בקבוצה. הדבר המרכזי שעלה הוא עניין ניהול הסגל והרוטציה. התחושה וגם הנתונים הראו ששחקנים רבים בקבוצה שחוקים וקורסים תחת העומס, דבר שבא לידי ביטוי במשחק לחץ רע מאוד לאורך כל השבועות האחרונים והמון טעויות בהנעת הכדור בחלק האחורי. הפגיעה הפכה להיות טקטית ונגד בית"ר היא התפוצצה למכבי ת"א בפנים תוך דקות ספורות, אך אם לאזטיץ' האמין לנראטיב המוזר שכל זה קרה בגלל איזו התנגשות קוסמית של אירועים, הגיע המשחק מול ליון והראה שזה ממש לא היה מקרי. מכבי ת"א נופלת מהרגליים.

יון ניקולאסקו. שוב לא עלה בהרכב (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

לאורך הפגרה בשיחות שנערכו עם לאזטיץ' הסבירו לו כמה חשוב כן להתחיל להשתמש ביותר שחקנים, בטח בשחקנים חדשים שנרכשו במיליוני אירו, המאמן כנראה רק העמיד פנים שהוא מקשיב ומפנים, אבל לא היה אחד שלא נותר בהלם כאשר המאמן הכריז על ההרכב שלו כ-4 שעות לפני שריקת הפתיחה בבאצ'קה טופולה. בשעות הלילה נפוצו כל מיני גרסאות מפי מקורבים ללאזטיץ' שהוא לא מרגיש ביטחון ביואב גראפי ולכן המשיך עם משפתי, אך על כך אמר גורם במועדון: "איך שחקן יכול להיות טוב או להפגין ביטחון אם הוא לא משחק בכלל? אבל עזוב רגע את עניין משפתי, איך בדיוק חדר הלבשה אמור להסתכל על האירוע הזה אם על מה שקרה נגד בית"ר אין בעצם שום מחיר?".

"גם אם לאזטיץ' חושב שהשופט טעה ולא היה צריך להיות אדום למשפתי, זה אירוע שלא יכול לעבור מתחת לשטיח רק כי המאמן החליט פתאום שגראפי או מליקה לא מספיק טובים לו", אמר על כך גורם בסביבת הצוות המקצועי. "שכחנו שגראפי פתח את העונה בשער ומליקה היה המחליף שלו? מה קרה, כל מה שחשבת בקיץ התהפך? איך גראפי או מליקה אמורים לעלות לדשא ביום ראשון אחרי מה שקרה פה כשיש כזו הבעת חוסר אמון בשניהם?", תהה והוסיף: "זה לא רק השוערים, הוא גמר בהתנהלות שלו חצי מחדר ההלבשה שלו. הוא מחק שחקנים סתם. איך בדיוק הוא אמור לתקן את המצב הזה?".

יואב גראפי (רדאד ג'בארה)

סיפור ניקולאסקו היה המרכזי ביותר מבחינת מכבי ת"א בפגרה אולי ברמה התקשורתית, אך גם סיפור קרווין אנראדה ונועם בן הרוש הטריד אותם מאוד. במכבי ת"א לא סתם שילמו על השחקנים האלה כ-4 מיליון אירו ביחד. הצוות הניהולי-ספורטיבי ראה בהם שחקני סגל לגיטימיים שחלקם צריכים להוביל וחלקם לתת עוד אוויר לשחקנים שלא יורדים מהדשא. לאזטיץ' מצידו טען בתחילת העונה שבן הרוש לא היה בקצב של שאר השחקנים, על ניקולאסקו נטען שהוא לא לוחץ טוב כמו האחרים. על אנדראדה נאמר שהוא לא מביא לידי ביטוי את מה שראו ממנו בברזיל.

על כך אמר גורם במועדון: "יכול להיות שהכל נכון, אבל קרה משהו לפני הפגרה. התלונות לא נולדו פתאום. יצאתם לפגרה, על מה בדיוק הוא עבד כל התקופה הזאת אם ככה נראים נגד ליון? כל הבשורה ביחס למשחק מול בית"ר זה בן לדרמן בקישור? מבין כל הרכש שנעשה בקיץ, זה השחקן היחיד שהוא כן חשב שעומד בדרישות שלו? זה מרגיש שהוא יותר בא להראות מי קובע בקריית שלום ואם זה המצב, אז הוא לא יכול להיות פה יותר".

נועם בן הרוש (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

בשורה התחתונה, מכאן הדברים לפתחו של הבעלים, מיץ' גולדהאר, שבטח לא יכול לישון בשקט אחרי שתי התבזויות כל כך דרמטיות. כן, לאזטיץ' זכה באליפות, אבל גם פטריק ואן לוון זכה בגביע המדינה ופאקו אייסטרן זכה בכל התארים האפשריים בישראל. בסוף, כשהדברים הולכים לכיוונים רעים, צריך לדעת לחתוך. אם גולדהאר יבחר להמשיך עם לאזטיץ', נראה כי הוא בעיקר דוחה את הקץ ולא באמת פותר את הבעיה.

הרי אפשר לדבר עד מחר על הרוטציות של העונה ועל ניקולאסקו, בן הרוש, אנדראדה, וארלה עד לפני כמה משחקים ועוד. ואפשר גם להגיד שבעונה שעברה הדברים האלה קרו עם שחקנים אחרים אבל לא קיבלו את היחס כי כל העיסוק היה כל הזמן סביב ערן זהבי. אבל גם בעונה שעברה היו שחקנים שנכנסו להקפאות וסבלו מאוד מהחלטות של לאזטיץ' שאחר כך הוכח בפלייאוף שהיו לא נכונות.

מיץ' גולדהאר וז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)

סתיו למקין, יוריס ואן אובריים, אפילו טייריס אסאנטה ורז שלמה שהעונה הם באנקרים, בעונה שעברה נכנסו למקפיא לתקופות לא קצרות. בסוף כולם נכנסו להרכב בפלייאוף יחד עם ערן זהבי והמשיכו משם לאליפות. אז פעם אחת זה עבד, בכלל לא בטוח שהעונה זה יעבוד שוב, ובניגוד לעונה הקודמת, העונה זה כבר עלה בשתי תבוסות מבזות, משפילות וחסרות תקדים. כעת נותר לראות מה יבחר גולדהאר לעשות בסיפור הזה. האם יקשיב לאותם גורמים שסבורים שהמאמן צריך ללכת הביתה, או יחליט שאין סיבה לזעזע.