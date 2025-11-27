יום שישי, 28.11.2025 שעה 00:31
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

מויז ספרא עקץ: 6 סיבות נוספות להיות אסיר תודה

עושה את זה פעם נוספת: הבן של בעלי הפועל תל אביב צייץ לאחר התבוסה של מכבי תל אביב בדמות ה-6:0 נגד ליון בחשבון ה-X שלו: "חג הודיה שמח לכולם"

|
עם קפוצ'ון של הפועל תל אביב, מואיז ספרא (רדאד ג'בארה)
עם קפוצ'ון של הפועל תל אביב, מואיז ספרא (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב חטפה הפסד משפיל מאוד נגד בית”ר ירושלים והיא קיוותה לחזור מהפגרה בצורה יותר טובה, אבל היא לא עשתה זאת בכלל, אולי אפילו עשתה את ההפך. הצהובים הושפלו עם 6:0 מול ליון, כשכל ששת השערים נכבשו כבר אחרי 62 דקות, כמעט כמו השישייה מול בית”ר במחצית.

מי שדאג לעקוץ כמעט כמיטב המסורת הוא הבן של בעלי הפועל תל אביב, מויז ספרא, שצייץ בחשבון ה-X’ (לשעבר טוויטר) שלו: “שש סיבות נוספות להיות אסיר תודה עליהן. חג הודיה שמח לכולם”.

זו לא הפעם הראשונה ולא השנייה שספרא בוחר לעקוץ את מכבי תל אביב, כאשר לצורך הדוגמה זה קרה גם אחרי הדרבי בו לא אהב שהצהובים רצו ניצחון טכני ולא לשחק את המשחק בסופו של דבר.

