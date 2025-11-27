מויז ספרא עקץ: 6 סיבות נוספות להיות אסיר תודה

מכבי תל אביב חטפה הפסד משפיל מאוד נגד בית”ר ירושלים והיא קיוותה לחזור מהפגרה בצורה יותר טובה, אבל היא לא עשתה זאת בכלל, אולי אפילו עשתה את ההפך. הצהובים הושפלו עם 6:0 מול ליון, כשכל ששת השערים נכבשו כבר אחרי 62 דקות, כמעט כמו השישייה מול בית”ר במחצית.

מי שדאג לעקוץ כמעט כמיטב המסורת הוא הבן של בעלי הפועל תל אביב, מויז ספרא, שצייץ בחשבון ה-X’ (לשעבר טוויטר) שלו: “שש סיבות נוספות להיות אסיר תודה עליהן. חג הודיה שמח לכולם”.

זו לא הפעם הראשונה ולא השנייה שספרא בוחר לעקוץ את מכבי תל אביב, כאשר לצורך הדוגמה זה קרה גם אחרי הדרבי בו לא אהב שהצהובים רצו ניצחון טכני ולא לשחק את המשחק בסופו של דבר.