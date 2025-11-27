יום שישי, 28.11.2025 שעה 00:32
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

מכבי ספגה את התבוסה הכי גדולה שלה באירופה

ה-6:0 של הצהובים של ז'רקו לאזטיץ' הערב מול ליון שבר את השיאים השליליים מה-6:1 מול אולימפיאקוס וה-5:0 מול אייאקס. כל התבוסות הכואבות בפנים

|
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (ראובן שוורץ)

מכבי תל אביב ספגה היום (חמישי) את התבוסה הגדולה ביותר בתולדותיה במפעלים האירופיים מאז הצטרפה לאופ”א לאחר שהפסידה 6:0 לליון במסגרת המחזור החמישי של הליגה האירופית. הצהובים עם נקודה אחת במפעל עד כה.

ההפסד הכואב הערב הוא למעשה שיא שלילי של אלופת ישראל, כשזהו ההפרש הגדול ביותר בו היא הפסידה במפעלים אירופאיים של אופ”א. הוא שבר את השיא של ה-5:0 מול אייאקס במחזור הרביעי של הליגה האירופית בעונה שעברה ואת ה-6:1 בשמינית גמר הקונפרנס ליג מול אולימפיאקוס לפני שנתיים, אז הצהובים ספגו זאת בתום 120 דקות משחק, ולאחר שהגיעו ביתרון 1:4 מהמפגש הקודם.

בעונת 2004/05 ספגה החבורה בצהוב-כחול השפלה בשלב הבתים של ליגת האלופות כשהפסידה 5:1 לבאיירן מינכן בגרמניה. בעונת 2011/12, במסגרת שלב הבתים של הליגה האירופית, הפסידה מכבי תל אביב 5:1 לבשיקטאש הטורקית.

זז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)

בקמפיין ליגת האלופות השני של המועדון, שהגיע בעונת 2015/16, הפסידו הצהובים 4:0 לצ’לסי, גם במשחק הבית וגם במשחק החוץ. בחלוף השנים ספגה תוצאה דומה במפגשים גם נגד ויאריאל ואסטנה. 

כאמור, ההפסד הערב מצטרף לרשימת ההישגים השליליים של מכבי תל אביב בהיסטוריה שלה במסגרת המפעלים האירופיים, והופך לתבוסת השיא של המועדון, זאת רגע לאחר התבוסה ההיסטורית שספגה במסגרת הליגה, ה-6:2 מול בית”ר ירושלים.

