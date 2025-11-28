מהגנה להתקפה: כך מכבי החזירה את המשחקים

מדינת ישראל חוותה כל כך הרבה עצב, שברון לב וכעס מאז ה-7 באוקטובר, לא מעט רגעים מרגשים כמו חזרת החטופים, למרות שעדיין לא שבו כולם, ומידי פעם יש רגעים שאמנם לא על אותה סקאלה ובטח שלא מהחשובים שיש, אך כן מעלים חיוך, ורגע שכזה קרה אתמול (חמישי) בפן הספורטיבי, כשביורוליג הכריזו רשמית שהמשחקים חוזרים לארץ.

הודעה שאפשר לומר מחזירה שגרה, מחזיקה נורמליות. תלונות קשה לתת, בכל זאת אנשים עברו וחוו דברים כל כך נוראיים, וסיקור מרחוק נשמע כמו כלום ושום דבר לעומת הכל, אך זה רגע שללא ספק חיכינו לו והוא כאן. הדרך לשם הייתה לא פשוטה, אפילו ארוכה ומסובכת, אבל יש אנשים ששמו להם מטרה בראש ולא ויתרו עליו, ובסופו של דבר החדירות למטרה הזו הניבה פירות והמטרה הושגה.

קצת יותר משבוע אחרי הטבח הנורא שהביא לפתיחתה של מלחמת חרבות ברזל, החלו כבר לצוץ דיווחים על כך שיש הדוחפים להרחיק את מכבי תל אביב מהיורוליג. אין עשן בלי רעש, וכבר אז דני פדרמן, מבעלי הצהובים, החל לטוס לפגישות עם קבוצות היורוליג על מנת למנוע את ההרחקה של עודד קטש והשחקנים שלו, וכמובן גם את הישראליות האחרות, ואתה עונה תמה בפלייאוף עבור הצהובים.

דני פדרמן (איציק בלניצקי)

מה שהתחיל כמהלך הגנה על מנת להשאיר את מכבי תל אביב ביורוליג הפך לאט לאט למהלך התקפה במהלך העונה שעברה. חוזרים לפברואר 2025, גביע המדינה, והמהלך ההתקפי נמצא בעיצומו. פדרמן יחד עם שמעון מזרחי כבר עובדים זו תקופה על החזרת המשחקים לארץ, בשקט, מתחת לפני השטח, מנסים לשמור את עצם קיום השיחות מתחת לרדאר, עד שהכל מתחיל לצאת החוצה.

מספר חודשים קדימה, השיחות והאופטימיות לוקחות כמה צעדים אחורה בגלל מבצע עם כלביא, אבל עם סיומו שוב הכל נמשך ולאחר עבודה מרובה הגיעו הבשורות המשמחות: ביורוליג תומכים בהחזרת המשחקים, תוך כדי שהם ימשיכו לעקוב אחר המצב בישראל, רק שלהצלחה האדירה הזו עדיין היה חסר עוד חלק, החלק האחרון המהלך האסטרטגי הכולל.

עצם העבודה שהמהלך יצא כהודעת מנכ”ל היה המפתח המרכזי, כי היא הביאה לכך שתצטרך להיות הצבעה על מנת להפוך אותה, הצבעה בה יזדקקו לתשעה קולות לכל הפחות כדי לשנות הכל. מכאן, המאמצים רק הלכו וגברו, כל זאת בתקופה רגישה, כשברקע הכדורסל האירופי מתמודד עם הפרויקט של ה-NBA, שמאחורי הקלעים מנסה להלך אימים על ההגמוניה של הענף כאן ביבשת. תוסיפו לכל זאת שיש מועדונים שעל פי דיווחים לא חידשו את הרישיון שלהם, ותוסיפו לזאת שדי ברור שצפויים לפחות חמישה קולות נגד במקרה של הצבעה.

שמעון מזרחי (רדאד ג'בארה)

תוך כדי הכל וכחלק מהתהליך להכשרת הקרקע להחזרת המשחקים לכאן, הגיעו ארצה מנכ”ל היורולוג פאוליוס מוטיונאס וראש אגף המבצעים של המפעל דייגו גיאן, שערכו פגישות מרובות עם המועדונים: הבעלים דני פדרמן וגל מקל, המנכ”ל אבי בן טל, המנהל המקצועי של הצהובים קלאודיו קולדבלה, שחקנים, נשות שחקנים ועם רשויות הביטחון וגם שר התרבות והספורט מיקי זוהר, כשגם התקיימה פגישה עם אנשי הפועל ת”א בדמות עידן פלדה, שמעון אמסלם ועופר ינאי וצחי רייכנשטיין בזום, ואפילו בהמשך הגיע יו”ר ארגון המאמנים גוראן סאסיץ’ לכאן. כולם לקחו רשמים, הרשמים עברו לישיבה, ועדיין הייתה משוכה פוטנציאלית אחת, או אפילו חמש, שהיו אף יכולות להביא למצב של הצבעה.

ופה נכנס פעם נוספת לתמונה דני פדרמן. הבעלים הצליח לאחד את כולם ביורוליג עם בקשה אחת לטובת המטרה הישראלית. כן, 13 מועדונים, כלומר גם אם ישנם חילוקי דעות, פדרמן גרם לכולם להבין שצריך לתת לזה לעבור שוב כהחלטת מנכ”ל, כפי שמספרים באיטליה. סיפור צד שהיה קיים הוא שהספרדיות, שבעלות זכות הצבעה, גם כך כבר לא אמורות לשחק העונה בארץ, וזה אומר שהלכה למעשה המשחקים חוזרים.

הישיבה החלה ב-17:30 ופדרמן ביקש להימנע מלחצים פוליטיים, להיות ענייניים, כלומר אם המנכ”ל החליט שבטוח, אז לתת לו את המנדט בהתאם לתקנון. ואכן, בשעה 18:01 הגיעה לה הבשורה. ההתנגדויות הוסרו, הצבעה לא הייתה וההישג? הוא לא פחות מענק, כי המהלך הזה הוא הרבה מעבר לכדורסל, הוא יכול לפתוח דלת אפילו עבור כל ענפי הספורט בישראל.