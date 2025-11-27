"לא נוהל בירור, מעולם לא פנו למועדון בנושא"

חקירה מקיפה מתנהלת בתקופה האחרונה נגד עירוני טבריה, הקבוצה הצפונית ליגת העל, בחשד לביצוע עבירות הנוגעות לזיוף מסמכים ולחתימה על חוזים כפולים עם שחקנים, כפי שנחשף ב-ONE.

במועדון מעיר הכנרת הגיבו על החקירה והחשדות: “חשוב לנו להבהיר בצורה ברורה, מעולם לא פנו אל המועדון בנושא הזה, ולא נוהלה מולנו שום שיחה או בירור רשמי. נכון לרגע זה, למועדון אין כל מידע או עדכון רשמי בנוגע לנושא שפורסם. המועדון ממשיך להתנהל כרגיל, בשקיפות מלאה ובהתאם לכל הכללים והנהלים”.

גורמים המכירים את הפרשה מקרוב מגדירים אותה כאחת החמורות שנחשפו בכדורגל הישראלי בשנים האחרונות. אם החשדות יאומתו, עשויות להיות לכך השלכות משמעותיות הכוללות קנסות כבדים ואף אפשרות ממשית של הורדת הקבוצה ליגה.