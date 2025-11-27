כבוד: ענאן חלאילי נבחר להרכב המחזור באלופות

אחרי שקיבלנו אתמול (רביעי) ושלשום שני ערבים גדולים של משחקי כדורגל במסגרת המחזור החמישי של ליגת האלופות, הערב נודע שענאן חלאילי, שחקן הכנף הישראלי של אוניון סן ז’ילואז שניצחה 0:1 את גלאטסראיי, נבחר להרכב מצטייני המחזור של אופ”א.

הקבוצה הבלגית עומדת על מאזן של שש נקודות מתוך 15 אפשריות במסגרת ליגת האלופות וממוקמת במקום ה-25. את הנקודות היא הרוויחה כשניצחה את פ.ס.וו איינדהובן במחזור הפתיחה וכשגברה שלשום 0:1 על גלאטסראיי.

השחקנים שנבחרו להרכב מצטייני המחזור הם: מארק פלקן (לברקוזן), ענאן חלאילי (אוניון סן ז’ילואז), חוסה מריה חימנס (אתלטיקו מדריד), ירדי שחוטן (פ.ס.וו איינדהובן), מארק קוקורייה (צ’לסי), צ’ארלס דה קטלארה (אטאלנטה), ויטינה (פאריס סן ז’רמן), דקלן רייס (ארסנל), רוברט (קופנהאגן), פייר אמריק אובמיאנג (מארסיי) וקיליאן אמבפה (ריאל מדריד).