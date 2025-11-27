"התאפשר בזכות עבודה מאומצת של אנשי מכבי"

כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, הישיבה הגורלית של היורוליג הניבה היום (חמישי) בשורות טובות – משחקי המפעל הבכיר באירופה וכן משחקי היורוקאפ, יחזרו לישראל החל מה-9 בדצמבר באופן סופי.

המשחק הראשון כאן בארץ יהיה של הפועל ירושלים מול המבורג ב-9.12, לאחר מכן מכבי תל אביב תארח בישראל את וילרבאן (11.12) והפועל תל אביב תארח את הכוכב האדום בלגרד ב-16.12.

בתוך כך, מכבי ת”א הוציאה הודעה רשמית: “מועדון הכדורסל מכבי תל אביב מודה על האמון של הקבוצות השותפות ביורוליג בהחזרת המשחקים לישראל אחרי למעלה משנתיים. הדבר התאפשר בעקבות עבודה מאומצת ושקטה שלקחה חודשים רבים מצד אנשי מכבי. אנחנו מודים לבכירי היורוליג שביקרו בישראל ובאו לראות מקרוב שאפשר וצריך לחזור ולשחק יורוליג כאן בארץ. מדובר בהישג ענק ברמה הספורטיבית וברמה הלאומית. נתראה בבית שלנו, נתראה בהיכל”.

היכל מנורה מבטחים (איטן דהן)

ההודעה הרשמית של היורוליג

גם ביורוליג הוציאו הודעה לגבי אותה ישיבה מוצלחת מבחינת הקבוצות הישראליות, וכן עם התייחסות למצב בישראל ולקראת המשך הדרך מבחינת המפעל: “במהלך הפגישה, קיבלו המועדונים תדרוך מפורט על ביקורה הרשמי של משלחת היורוליג (EB) בישראל בשבוע שעבר, שכלל בדיקה מקיפה של התנאים הנוכחיים ואמצעי הבטיחות והתנאים שיש ליישם, כמו גם פגישות רשמיות עם גופים ממשלתיים מרובים.

המועדונים סקרו גם את הדיונים האחרונים שקיימה EB עם רשויות מקומיות ובינלאומיות, קבוצות אורחות וכל הארגונים הרלוונטיים, כולל ELPA, EHCB ו-UEBO, שהיו מעורבים באופן פעיל וקיבלו מידע לאורך כל השלבים. לאחר דיון מדוקדק, היורוליג החליטה להפעיל את תוכנית החזרה ולחדש את התחרות בישראל החל מסיבוב 10 של היורוקאפ וסיבוב 15 של היורוליג.

היורוליג תמשיך לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות ולקיים תקשורת מתמדת עם רשויות מקומיות ובינלאומיות, קבוצות אורחות וכל הארגונים הרלוונטיים כדי להבטיח את שלומם ורווחתם של כל המעורבים. בהקשר זה, תוכנית החזרה שהוצגה על ידי הנהלת היורוליג מתחייבת לשיתוף פעולה מלא והתאמה להמלצות או הגבלות ממשלתיות בנוגע לנסיעות הקבוצות לישראל”.

וסיליה מיציץ' ותמיר בלאט (רדאד ג'בארה)

עוד תגובות מישראל

ארי שטינברג, יו”ר ליגת ווינר סל: “אני מברך על ההחלטה להחזיר את משחקי היורוליג והיורוקאפ לישראל. זו בשורה ענקית לאוהדים. אחרי למעלה משנתיים שבהן הם נאלצו לוותר על חוויית הבית ולתמוך מרחוק, מגיע להם לקבל את המשחקים האירופיים כאן בישראל, ביציעים שלהם, עם האנרגיה הייחודית שהם יודעים לייצר. ההחלטה הזו היא לפני הכול ניצחון עבור הקהל.

החזרה לארץ התאפשרה בזכות ההנהלות ובעלי כלל הקבוצות, ובמיוחד דני פדרמן, שפעלו בנחישות ובאחריות כדי לייצר את התנאים הנדרשים לאירוח בטוח ומכובד של משחקי היורוליג בישראל.

ליגת ווינר סל תמשיך לפעול להחזרת משחקי ליגת האלופות לארץ ותמשיך לצד הקבוצות הישראליות במפעלים האירופיים, ולפעול בשיתוף פעולה עם כלל הגופים על מנת להבטיח אירוח מקצועי, בטוח ומכובד לכל הקבוצות והאוהדים”.

ארי שטינברג (חגי מיכאלי)

שר התרבות והספורט מיקי זוהר, שנפגש לפני מספר ימים עם מנכ”ל היורוליג פאוליוס מוטיונאס בעת שהיה בארץ - בירך אז על חזרת המשחקים לישראל ואמר בשבוע שעבר: “אני מברך על החלטת של הנהלת היורוליג לחדש את אירוח המשחקים בישראל. זו החלטה חשובה שמבטאת את חשיבות הספורט הישראלי לעולם. הספורט הוא גשר שמחבר בין כולנו, חזרת המשחקים מביאה איתה מסר ספורטיבי וחשוב. מדינת ישראל מקדמת בברכה את הקבוצות, הספורטאים, הצוותים והאוהדים שיגיעו לישראל”.