דניאלה פלג עלתה למקום השני באליפות אירופה

דניאלה פלג פורצת קדימה באליפות אירופה בגלישת רוח. התחרות נמשכה גם היום (חמישי) בפאלרמו שבאיטליה, שם גולשת הרוח הישראלית הייתה ביום גדול ועלתה למקום השני בדירוג הכללי. אצל הגברים, תום ראובני במקום השלישי לפני יום השיוטים האחרון בשלב המוקדמות שיכריע מי יעלו לגמרים.

הנשים קיימו חמישה שיוטי סלאלום במים, בהם בלטה לטובה דניאלה פלג שניצחה בשלושה מהם, ובעקבות זאת עלתה מהמקום הרביעי למקום השני בדירוג הכללי. כמו כן, גם תמר שטיינברג הצעירה ניצחה בשני שיוטים אבל פסלה אחד מהם וקיבלה ניקוד שלילי רב, כך שהיא ירדה למקום הרביעי. בנוסף, מאיה מוריס עדיין נאבקת לחזור לצמרת ועלתה למקום ה-17, אבל היא צריכה לסגור פער של 24 נקודות מיריבותיה בדירוג.

מחר יתקיים יום שיוטי המוקדמות האחרון. על פי פורמט התחרות, עשרת גולשי הרוח הראשונים עולים לשיוטי המדליות. מי שיסיימו במקומות 6-10 יעלו לרבע הגמר, כששניים מהם יעפילו לחצי הגמר. בשלב זה, יתחרו שני המנצחים מהשיוט הקודם עם מי שדורגו במקומות 3-5, כאשר מביניהם שני המנצחים יעלו לגמר.

תום ראובני (אחר)

בגמר יתחרו ארבעה נציגים והראשון שיגיע לשני ניצחונות יזכה במדליית הזהב, כאשר בשלב הזה ימתינו המובילים ממקומות 1-2 ולהם יהיה יתרון של ניצחון אחד מראש. כלומר, שני המובילים בסיום המוקדמות יהיו בעלי הסיכוי הגבוה ביותר לזכות במדליה.

כל זאת אומר שלדניאלה פלג יש את הכרטיס לגמר בכיס, אבל אסור לפספס את ההזדמנות הזו להעפיל ישירות לגמר משני המקומות המובילים. כרגע, היא מדורגת במקום השני ובפער של 13 נקודות שליליות מהמדורגת שלישית שדולקת בעקבותיה.

תום ראובני חוגג בפאריס. יקווה להעפיל לגמר (World sailing)

אצל הגברים, האלוף האולימפי מפאריס 2024, תום ראובני, בעל סיכויים טובים גם להגיע לשיוטי המדליות בתחרות. היום הוא התחרה בארבעה שיוטי סלאלום אך לא היה יציב, כשהוא ניצח באחד, בשיוט אחר סיים שני ובאחר נפסל. למרות זאת, הוא בעמדה טובה להבטיח מקום בגמר, הרי שהמרחק בינו למקום השני עומד על 6 נקודות שליליות בלבד.

בנוסף אליו, יואב עומר שמדורג במקום ה-13 ויואב כהן שנמצא במקום ה-15 ינסו מחר להיכנס לעשרת המובילים על מנת להעפיל לכל הפחות לשלב רבע הגמר באליפות אירופה. הפערים הם קטנים מהטופ 10, ולכן גולשי הרוח הישראלים מהנבחרת של גל פרידמן יצטרכו להיות במיטבם. יש להם רק מה להרוויח מהמקום בו הם נמצאים.