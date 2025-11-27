יום חמישי, 27.11.2025 שעה 20:02
ספורט אחר  >> גלישת רוח

דניאלה פלג עלתה למקום השני באליפות אירופה

גולשת הרוח עם יום גדול בפאלרמו ותנסה לשמור על הכרטיס לגמר שנמצא אצלה בכיס, תמר שטיינברג אחריה במקום הרביעי. בגברים, תום ראובני מדורג שלישי

|
דניאלה פלג (Thomas Chang)
דניאלה פלג (Thomas Chang)

דניאלה פלג פורצת קדימה באליפות אירופה בגלישת רוח. התחרות נמשכה גם היום (חמישי) בפאלרמו שבאיטליה, שם גולשת הרוח הישראלית הייתה ביום גדול ועלתה למקום השני בדירוג הכללי. אצל הגברים, תום ראובני במקום השלישי לפני יום השיוטים האחרון בשלב המוקדמות שיכריע מי יעלו לגמרים.

הנשים קיימו חמישה שיוטי סלאלום במים, בהם בלטה לטובה דניאלה פלג שניצחה בשלושה מהם, ובעקבות זאת עלתה מהמקום הרביעי למקום השני בדירוג הכללי. כמו כן, גם תמר שטיינברג הצעירה ניצחה בשני שיוטים אבל פסלה אחד מהם וקיבלה ניקוד שלילי רב, כך שהיא ירדה למקום הרביעי. בנוסף, מאיה מוריס עדיין נאבקת לחזור לצמרת ועלתה למקום ה-17, אבל היא צריכה לסגור פער של 24 נקודות מיריבותיה בדירוג.

מחר יתקיים יום שיוטי המוקדמות האחרון. על פי פורמט התחרות, עשרת גולשי הרוח הראשונים עולים לשיוטי המדליות. מי שיסיימו במקומות 6-10 יעלו לרבע הגמר, כששניים מהם יעפילו לחצי הגמר. בשלב זה, יתחרו שני המנצחים מהשיוט הקודם עם מי שדורגו במקומות 3-5, כאשר מביניהם שני המנצחים יעלו לגמר.

תום ראובני (אחר)תום ראובני (אחר)

בגמר יתחרו ארבעה נציגים והראשון שיגיע לשני ניצחונות יזכה במדליית הזהב, כאשר בשלב הזה ימתינו המובילים ממקומות 1-2 ולהם יהיה יתרון של ניצחון אחד מראש. כלומר, שני המובילים בסיום המוקדמות יהיו בעלי הסיכוי הגבוה ביותר לזכות במדליה.

כל זאת אומר שלדניאלה פלג יש את הכרטיס לגמר בכיס, אבל אסור לפספס את ההזדמנות הזו להעפיל ישירות לגמר משני המקומות המובילים. כרגע, היא מדורגת במקום השני ובפער של 13 נקודות שליליות מהמדורגת שלישית שדולקת בעקבותיה.

תום ראובני חוגג בפאריס. יקווה להעפיל לגמר (World sailing)תום ראובני חוגג בפאריס. יקווה להעפיל לגמר (World sailing)

אצל הגברים, האלוף האולימפי מפאריס 2024, תום ראובני, בעל סיכויים טובים גם להגיע לשיוטי המדליות בתחרות. היום הוא התחרה בארבעה שיוטי סלאלום אך לא היה יציב, כשהוא ניצח באחד, בשיוט אחר סיים שני ובאחר נפסל. למרות זאת, הוא בעמדה טובה להבטיח מקום בגמר, הרי שהמרחק בינו למקום השני עומד על 6 נקודות שליליות בלבד.

בנוסף אליו, יואב עומר שמדורג במקום ה-13 ויואב כהן שנמצא במקום ה-15 ינסו מחר להיכנס לעשרת המובילים על מנת להעפיל לכל הפחות לשלב רבע הגמר באליפות אירופה. הפערים הם קטנים מהטופ 10, ולכן גולשי הרוח הישראלים מהנבחרת של גל פרידמן יצטרכו להיות במיטבם. יש להם רק מה להרוויח מהמקום בו הם נמצאים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */