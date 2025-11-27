אחרי חזרת המשחקים: לו"ז הישראליות באירופה

הבשורות הטובות הגיעו. ישיבת היורוליג שהתקיימה היום (חמישי) אישרה סופית את החזרה של משחקי המפעל הבכיר באירופה וגם את משחקי היורוקאפ, לכאן לישראל והחל מה-9 בדצמבר. אחרי יותר מדי זמן שבו הקבוצות הישראליות אירחו את המפגשים האירופיים שלהן במדינות אחרות, כעת זה הזמן לשוב הביתה.

הבית של הפועל תל אביב בסופיה יקופל, הבתים של מכבי תל אביב והפועל ירושלים בסרביה יסיימו את תפקידם גם כן והקהל הישראלי יזכה לראות ולעודד את השחקנים שהוא אוהב מקרוב על הפרקט בארץ. יש לציין שעקב הופעות של ‘נקסט’ בהיכל מנורה מבטחים בין התאריכים של ה-14 בדצמבר ועד ל-1.1, האירוח במנורה נמצא בסכנה בימים הללו, כשאותו דבר תקף כמה ימים לפני כן בארנה.

מכבי ת”א והפועל ת”א נמצאות בקצוות שונות לגמרי ביורוליג, כשהצהובים בתחתית ואילו האדומים בפסגה. כמו כן, ביורוקאפ, הפועל ירושלים ממוקמת בצמרת טבלת בית A. לפניכם תמונת מצב של הלו”ז הקרוב של שלוש הקבוצות מישראל בזירה האירופית.

כדור היורוליג (IMAGO)

מכבי ת”א

משחק הבית האירופי הקרוב של הקבוצה בצהוב, בישראל, יהיה ב-11 בדצמבר נגד וילרבאן, מתחתית טבלת היורוליג, במסגרת המחזור ה-15 של המפעל. לפני כן, מכבי ת”א תשחק אחרי הפגרה מול ז’לגיריס בחוץ, והמפגש הבא בבית כאן בארץ בפורמט האירופאי יהיה נגד ולנסיה ב-18 בדצמבר.

ומה לגבי הדרבי התל אביבי? כזכור, דרבי אחד כבר שוחק בסופיה, זה שהיה באירוח של הפועל ת”א. אז בתחילת חודש אוקטובר, הקבוצה של עודד קטש חגגה עם 90:103 על היריבה האדומה. הדרבי הבא ביורוליג באירוח של מכבי, כאן בארץ, יהיה ב-5 במרץ.

הלו”ז האירופי הקרוב של מכבי ת”א: ז’לגיריס (4.12, חוץ), וילרבאן (11.12, בית), דובאי (16.12, חוץ), ולנסיה (18.12, בית), פרטיזן בלגרד (26.12, חוץ).

שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)

הפועל ת”א

הקבוצה באדום תארח למשחק “ביתי” עדיין בבולגריה את וילרבאן ב-4 בדצמבר, אחר כך החבורה של דימיטריס איטודיס תצא למשחק חוץ אצל בולוניה ובהמשך תעלה למשחק בכורה ביתי אמיתי בישראל בזירה האירופית נגד הכוכב האדום בלגרד, ב-16 בדצמבר.

הלו”ז האירופי הקרוב של הפועל ת”א: וילרבאן (4.12, “בית” בבולגריה), בולוניה (12.12, חוץ), הכוכב האדום (16.12, בית), פנאתינייקוס (18.12, חוץ), באיירן מינכן (23.12, חוץ), ז’לגיריס (30.12, בית).

שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

הפועל ירושלים

ב-4 בדצמבר מחכה לירושלמים משחק “בית” ביורוקאפ נגד ונציה, עדיין לא בארץ, אחר כך יונתן אלון וחניכיו יעלו לעוד מפגש ביתי במסגרת אירופית, הפעם בישראל – נגד המבורג ב-9 בדצמבר. המועדון הודיע שבעקבות הופעות של נקסט המשחק יהיה בחולון. ההתמודדות הבאה במפעל השני בחשיבותו ביבשת יהיה כבר בחוץ, נגד צדביטה אולימפיה.

ההודעה הרשמית של ירושלים: “היורוקאפ חוזר לישראל. הפועל ירושלים מברכת על החלטת היורוליג להשיב את המשחקים לישראל, החל מ-9 בדצמבר. המשחק הראשון, נגד המבורג, ייערך בחולון עקב אירועי חנוכה בפיס ארנה. ראשי המועדון עושים מאמצים גדולים על מנת שכל משחקי הבית שנותרו ייערכו בישראל. בקרוב נעדכן את קהל האוהדים בנוגע להחזר לרוכשי הכרטיסים, אם וכאשר יהיה צורך בכך. נתראה בקרוב, יאללה הפועל”.

הירושלמים למעשה יהיו הראשונים שיארחו כאן בישראל משחק אירופי מחזרת המשחקים הרשמית, כאמור החל מה-9 בדצמבר, שם לקבוצה מהבירה מפגש עם המבורג. אחריהם תהיה מכבי ת”א ב-11 בדצמבר נגד וילרבאן והפועל ת”א ב-16 בדצמבר נגד הכוכב האדום.

הלו”ז האירופי הקרוב של הפועל ירושלים: ונציה (4.12, בית), המבורג (9.12, בית), צדביטה אולימפיה (16.12, חוץ), מנרסה (30.12, בית).