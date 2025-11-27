בילנקי יחמיץ לפחות את 3 המשחקים הקרובים

בעירוני טבריה ממשיכים להתכונן למשחק הליגה הקרוב מול בני ריינה (ריינה מארחת בגרין, יום שבת, 18:30).

בקבוצה קיבלו היום חדשות רעות, כאשר סטניסלב בילנקי, שספג מכה באימון של אתמול, אובחן עם שבר קטן ברגל וייעדר לפחות שבועיים, מה שאומר שהוא יחמיץ לפחות את שלושת משחקי הליגה הקרובים, מול ריינה, בית"ר ירושלים (שלישי הקרוב, גרין, 19:45) ומ.ס אשדוד (8.12, אצטדיון הי"א, 19:45).

בשבת הקרובה צפויים לפתוח בחוד איתמר שבירו ופיטר מייקל. אלירן חודדה עדיין מתלבט על המערך (רביעייה או חמישייה אחורית) ועל זהות השחקנים שישחקו בקו ההגנה בשבת והדבר יתברר, כנראה, באימון המסכם של מחר.