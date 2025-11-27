ינאי: "רגע היסטורי". הבכורה תהיה בארנה?

הרגע לו כולנו חיכינו כל כך קרה, ואחרי ישיבה גורלית מאוד של הקבוצות בעל רישיון קבע ביורוליג הוחלט סופית ורשמית להחזיר את המשחקים לישראל. המשמעות היא שהפועל ת”א ומכבי ת”א ביורוליג והפועל ירושלים ביורוקאפ יוכלו לארח בהיכל מנורה מבטחים ובארנה מפגשים.

אחרי קבלת ההודעה, בהפועל ת”א מתכננים את הלו”ז קדימה והמשחק הראשון שאותו יוכלו לארח בארץ הוא נגד הכוכב האדום בלגרד, לאחר שההחלטה היא להחזיר את המשחקים החל מהפועל ירושלים נגד המבורג ב-9.12. כעת, האדומים יעלו הילוך בכל הנוגע לקיפולים בסופיה.

עם זאת, משחק החזרה לארץ של האדומים, שבסיכוי סביר יהיה גם על המקום הראשון ביורוליג בין שתי המוליכות, לא צפוי להיות במנורה. כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, היכל מנורה תפוס בגלל הופעות של נקסט, והמפגש נגד הכוכב צפוי להיות בארנה בירושלים.

עופר ינאי ושמעון מזרחי (ראובן שוורץ)

בכל מקרה, עופר ינאי הגיב לחזרה: “המשחק הראשון אי פעם של הפועל ת”א בישראל ביורוליג יהיה נגד חברנו מסרביה והקבוצה השנייה הכי טובה ביורוליג כרגע. רגע היסטורי”. הבעלים התכוון לכך שהכוכב במקום השני והפועל תל אביב במקום הראשון.

קיפול שכבר לאט לאט החל לו בסופיה ימשיך, ובמועדון כבר עובדים על מציאות דירות לשחקנים הזרים כדי שיעבירו את בסיס הקבוצה בחזרה לישראל, אחרי שכזכור הוא היה בבולגריה עד כה. התנתקות מוחלטת מסופיה לא תהיה, כי ככל הנראה משחקים נגד הטורקיות יהיו שם.