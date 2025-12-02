הסכנות בהיערכות הרכבת הקלה והקשר לכדורגל

דו"ח מבקר המדינה שפורסם השבוע מציג תמונת מצב מדאיגה במיוחד בנוגע להיערכות הרכבת הקלה בקו האדום בגוש דן לאירועי טרור. עבור עולם הספורט, המשמעות ברורה: אותו קו אדום שמוביל עשרות אלפי אוהדים למשחקים בבלומפילד ובאצטדיון המושבה, אינו ערוך כראוי למצבי חירום. לפי הדו"ח, למרות שהרשויות מודעות לאיומים, המערכת עדיין סובלת מפערי אבטחה משמעותיים, תקלות בהכשרת המאבטחים וחוסר תיאום בין הגופים האחראים.

אחד הממצאים החמורים שמתואר בדו"ח הוא העובדה שמשרד התחבורה כבר חמש שנים מתנגד לתרחיש הנפגעים שקבעה רשות החירום הלאומית, אך לא הציג שום חלופה מקצועית משלו. המשמעות: אין תרחיש אבדות רשמי שעליו מתבססת ההיערכות הביטחונית בקו שבו עוברים כ-300,000 נוסעים ביום, כולל אוהדי מכבי, הפועל, בני יהודה וקבוצות נוספות שמגיעים למשחקים דרך תחנות הרכבת הסמוכות לאצטדיונים.

גם כוח האדם בשטח נמצא בבעיה. בדו"ח נטען כי מספר המאבטחים לאורך הקו נמוך מהתקן, ובכמה מקרים אף היה נמוך מהסף המינימלי. בנוסף, הרענון המקצועי שלהם, כולל אימוני קרב מגע, צומצם, בעיקר לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל. המשמעות בשטח ברורה: אירוע אלים בתחנה סמוכה למגרש או בתוך קרון עמוס אוהדים עלול להפוך במהירות לאטום, בלי מענה ראשוני מספק.

הדו"ח מצביע גם על כשלים חמורים בהיערכות לפינוי נפגעים, בעיקר במקטע התת קרקעי. צוותי מד"א אינם מצוידים במכשירי קשר נישאים, ונסמכים על טלפונים סלולריים, שאינם יעילים במקרה של קריסת רשת. המשמעות קריטית במיוחד בתחנות כמו שדרות ירושלים ואלנבי המשרתות את אוהדי הכדורגל: במקרה של אירוע רב נפגעים בסיום משחק, לא תהיה לצוותי ההצלה דרך לתקשר ביניהם.

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן התייחס באופן מפורש למצב הרכבת הקלה וקרא לטיפול דחוף: "על משרד התחבורה לזמן את הגורמים אשר גיבשו את התרחיש שאליו נערכים בפועל, ללמוד את העבודות ששימשו לצורך גיבושו ולדרוש הבהרות במידת הצורך". עוד הוא התריע כי "בעקבות הצמצום במספר המאבטחים והרענונים לשמירת הכשירות שלהם, הפגיעה ברמת האבטחה של מערך הסעת ההמונים בישראל עלולה להעמיק", במיוחד כאשר "בעתיד צפויים לפעול עוד שני קווים של רק"ל גוש דן וכן רכבת המטרו". המבקר מסכם בדרישה חד משמעית: "על הגורמים הנוגעים בדבר לבצע עבודת מטה בנושא חוסר במאבטחים, המהווה אתגר לאומי המצריך טיפול דחוף".

לצד זאת, המבקר מציין לטובה את שיתוף הפעולה בין נת"ע למשטרה ואת ההכשרות המתקיימות במתקן הייעודי בטל שחר, אך מבהיר כי אין עדיין מתקן לאומי לאימוני חירום בתת הקרקע, פער מרכזי באזור שמשרת גם את מוקדי הספורט הגדולים של ישראל. מסקנת המבקר נחרצת: שר התחבורה והגורמים הרלוונטיים חייבים לפעול מיידית לסגירת הפערים, אחרת מאות אלפי אוהדים שעולים מדי חודש על הקו האדום, עושים זאת במערכת שלא ערוכה מספיק טוב.